Banány, ktoré zostanú čerstvé celé dni? Vyskúšajte tieto jednoduché tipy a už nikdy nevyhadzujte hnedé plody

Určite to poznáte – prídete z obchodu s pekne zelenými, len mierne nedozretými banánmi, ktoré by mali vydržať čerstvé aspoň niekoľko dní. Lenže o pár dní neskôr zistíte, že sa na šupke objavili hnedé škvrny a dužina už nie je pevná, ale naopak príliš mäkká, pre niektorých až nepríjemne rozmočená. Niektorí ľudia síce milujú extra sladké a prezreté banány, no väčšina z nás ich radšej konzumuje v pevnejšom stave. Ak aj vy patríte k tým, ktorí hľadajú spôsoby, ako si banány udržať dlhšie svieže, tento článok vám poskytne niekoľko užitočných trikov.

Prečo banány tmavnú a ako tomu zabrániť

Banány majú jednu zvláštnu vlastnosť – veľmi citlivo reagujú na okolie a vplyv ďalšieho ovocia. Je to tým, že veľa druhov ovocia (a teda aj banány samotné) uvoľňuje plyn etylén, ktorý urýchľuje proces zrenia. Ak sú banány v kontakte s inými, už prezretými plodmi, dokážu dozrieť a zhnednúť neuveriteľne rýchlo. Vďaka niekoľkým jednoduchým zmenám v spôsobe uskladnenia však môžete tento nežiaduci proces výrazne spomaliť.

Oddelené skladovanie je základ

Mnohí z nás majú vo zvyku ukladať všetko ovocie do jednej veľkej misy, aby sme ho mali prehľadne na očiach. V prípade banánov to však nie je najlepšie riešenie. Ak chcete zabrániť ich predčasnému zhnednutiu, skúste ich skladovať oddelene, mimo iných druhov ovocia. Stačí im nájsť samostatný priestor na kuchynskej linke alebo použiť menšiu misku, ktorú vyhradíte iba pre banány. Vyhnete sa tak priamemu vplyvu etylénu z iných plodov a banány vám vydržia dlhšie svieže.

Zabudnite na plastové vrecká a uzavreté nádoby

Ďalšou pomerne častou chybou je skladovanie banánov vo vrecku či umelohmotných nádobách, ktoré sa dajú pevne uzavrieť. Hoci sa môže zdať, že takto banány ochránite pred vonkajšími vplyvmi, v skutočnosti im skôr uškodíte. V uzatvorenom priestore sa hromadí etylén, ktorý ďalej podnecuje zrenie a spôsobuje tmavnutie šupky. Navyše sa v takomto prostredí obmedzuje prívod čerstvého vzduchu.

Pomôže špeciálny stojan

Ak chcete banány udržať čo najdlhšie v dobrom stave, investujte do praktického stojana na banány, ktorý možno často vidieť aj v obchodoch s kuchynskými doplnkami. Na tento stojan banány jednoducho zavesíte za stopku, čím získate hneď dve výhody: po prvé, každý plod bude mať okolo seba dostatok vzduchu, a po druhé, znížite riziko otlačenia alebo poškodenia dužiny, pretože banány nemusia ležať na tvrdých povrchoch či na sebe.

Alobalom proti rýchlemu dozrievaniu

Možno to znie nezvyčajne, no jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predĺžiť čerstvosť banánov, je omotať ich stopky alobalom. Práve táto časť plodu uvoľňuje najviac etylénu, ktorý po celej dĺžke šupky rozbieha rýchly proces dozrievania. Ak stopku pevne zabalíte do alobalu, etylén sa nebude šíriť tak rýchlo. Banány tak zostanú dlhšie pevné, žlté a bez nepekných škvŕn.

A čo chladnička?

Niektorí ľudia majú obavy, že ak banány vložia do chladničky, šupka tmavne a plod už nebude chutný. V skutočnosti sa v chlade síce šupka sfarbí do tmavších odtieňov, no dužina ostane lahodná, svieža a vhodná na konzumáciu. Tmavnutie šupky v chladničke je teda skôr vizuálna zmena, ktorá nemá výrazný vplyv na kvalitu samotnej dužiny. Tento krok odporúčame najmä vtedy, keď banány dosiahli stupeň zrelosti, ktorý je pre vás ideálny, a už nechcete, aby ďalej dozrievali.

Využite prezreté banány v kuchyni a neplytvajte nimi

Aj napriek najlepšej starostlivosti sa môže stať, že banány predsa len začnú prezrievať rýchlejšie, než by ste si želali. Mnohí ich potom bez váhania vyhodia, čo je škoda, pretože prezreté banány majú v kuchyni široké možnosti využitia. Ak je ich konzistencia príliš mäkká, dajú sa zamraziť, rozmixovať alebo inak upraviť a využiť pri príprave chutných dezertov, nápojov či dokonca zdravých maškŕt.

1. Zamrazené banány

Ak už viete, že banány nestihnete zjesť, olúpte ich, nakrájajte na menšie kúsky a vložte do mrazničky. Takto pripravené kúsky sa dajú neskôr veľmi rýchlo použiť pri príprave smoothies, kde nahradia ľad, alebo ako základ pre domácu zmrzlinu. Navyše vám mrazené banány ušetria čas, keď dostanete chuť na studenú dobrotu.

2. Rýchly banánový puding

Jeden z najjednoduchších receptov, ako spracovať prezreté banány, je puding na prírodnej báze. Rozmixujte dva mäkké banány spoločne s troma lyžicami zemiakového škrobu a pol litrom mlieka. Výsledkom je vláčny dezert, ktorý chutí výborne teplý aj vychladený. Prípadne môžete pridať štipku škorice alebo trochu vanilkového extraktu, aby ste chuť ešte vylepšili.

3. Domáca banánová zmrzlina

Zmrzlina z prezretých banánov je veľmi obľúbená najmä u milovníkov zdravých alternatív k bežným sladkostiam. Postup je jednoduchý: rozmixujte 300 g prezretých banánov spolu so 150 ml smotany, 50 ml mlieka a 70 g cukru. Vzniknutú zmes nalejte do vhodnej nádoby a nechajte zamraziť. Po niekoľkých hodinách máte hotovú lahodnú domácu zmrzlinu, ktorá sa hodí na osvieženie v horúcich letných dňoch, no pokojne si ju môžete dopriať kedykoľvek máte chuť na niečo sladké.

4. Banánová čokoládová nátierka

Ak sa doma snažíte obmedziť kupované sladkosti a maškrty s rôznymi aditívami, zamilujete si túto banánovo-čokoládovú nátierku. Budete na ňu potrebovať:

1 prezretý banán

1 zrelé avokádo

2–3 lyžice kakaa

2–3 lyžice medu (môžete upraviť podľa chuti)

Všetky suroviny rozmixujte do hladkej konzistencie. Výsledkom je krém, ktorý si môžete natrieť na chlieb, pečivo alebo použiť ako polevu na lievance či palacinky. Takto získate sladkú a pritom relatívne zdravú alternatívu oproti kupovaným čokoládovým nátierkam.

Zhrnutie: Vyťažiť z banánov maximum a vyhnúť sa plytvaniu

Banány sú obľúbeným ovocím, ktoré sa dá využiť prakticky v akejkoľvek fáze zrelosti. Od jemne nazelenalých, vhodných na postupné dozrievanie, až po mäkké, prezreté plody s dokonale sladkou chuťou. Ak chcete, aby vám vydržali čo najdlhšie, pamätajte na tieto zásady:

Oddeliť od iného ovocia: Umiestnite banány mimo dosahu plodín, ktoré uvoľňujú etylén vo zvýšenej miere. Vyhnúť sa plastovým obalom: Doprajte banánom dostatok vzduchu, ideálne na stojane, aby nezhnedli zbytočne rýchlo. Vyskúšajte alobal: Omotajte stopky banánov alobalom, aby ste čo najviac spomalili uvoľňovanie etylénu. Chladnička ako záložné riešenie: Banány síce v chlade stmavnú, ale ich dužina zostáva chutná a svieža, čo sa hodí, keď dosiahnu ideálnu zrelosť.

A ak sa stane, že predsa len prezrú, nezúfajte – to najlepšie z nich môžete ešte využiť v receptoch na rýchly puding, domáce dezerty, zmrzlinu či krémové nátierky. Prezreté banány sú priam pokladom na prípravu rôznych dobrôt, a tak je zbytočné vyhadzovať ich do koša. Vďaka týmto tipom zistíte, že banány dokážu poslúžiť naozaj rôznorodo a ušetria vám nejednu návštevu obchodu, pretože ich budete mať dlhšie čerstvé – a v prípade prezretia sa vždy dá nájsť spôsob, ako ich ešte chutne využiť. Navyše, vyhnete sa zbytočnému plytvaniu jedlom, ktoré by inak skončilo v odpadkoch. Skúste týchto pár jednoduchých trikov a vychutnávajte si banány vo všetkých ich podobách.