Banány bez hnednutia aj o týždeň dlhšie. Overené rady, ako ich správne skladovať a čomu sa vyhnúť

Banány patria k najobľúbenejším druhom ovocia v mnohých domácnostiach. Deti ich zbožňujú pre ich sladkú chuť, dospelí si ich obľúbili ako rýchlu desiatu plnú energie a v kuchyni sú skvelé na pečenie či mixovanie do smoothie. Ich najväčšou nevýhodou je však pomerne krátka trvanlivosť – niekedy zhnednú a zmäknú skôr, než stihneme spotrebovať celý trs. Ak chcete, aby vám banány vydržali dlhšie čerstvé, môžete využiť niekoľko jednoduchých trikov. Vďaka nim sa ich životnosť môže predĺžiť pokojne aj o týždeň.

Prečo banány rýchlo zrejú?

Banány sú tropické ovocie, ktoré prirodzene dozrieva aj po zbere zo stromu. Pri dozrievaní uvoľňujú plyn zvaný etylén (etylén je prirodzene sa vyskytujúci rastlinný hormón, ktorý významne urýchľuje zrenie). Ak sú banány skladované pohromade, vzájomne sa vystavujú vysokým koncentráciám tohto plynu, čo spôsobuje rýchlejšie dozrievanie. Podobne môže banán zhnednúť aj vtedy, ak sa ocitne v blízkosti iného ovocia, ktoré tiež produkuje etylén, napríklad jabĺk, hrušiek alebo avokáda.

1. Nechajte banány „dýchať“

Mnohí ľudia po príchode z obchodu nechajú banány v pôvodnom trse a položia ich niekam na stôl či do ovocnej misy. Problém je však v tom, že v trse sa kumuluje viac etylénu, a banány tak rýchlo mäknú a hnednú. Ideálne riešenie je od seba každý banán oddeliť a uložiť ich tak, aby sa navzájom nedotýkali.

Umiestnenie banánov: Najlepšie je položiť ich na rovný povrch alebo zavesiť (existujú aj špeciálne stojany na banány), aby mali dostatok priestoru.

Najlepšie je položiť ich na rovný povrch alebo zavesiť (existujú aj špeciálne stojany na banány), aby mali dostatok priestoru. Voľný obal: Nie je vhodné zatvárať ich do igelitových vreciek či nádob, kde sa bude hromadiť vlhkosť.

2. Zabaľte stopku do fólie alebo alobalu

Stopka banánu je miestom, kde sa uvoľňuje najviac etylénu. Z toho dôvodu môže byť veľmi účinné zabaliť práve túto časť do potravinovej fólie alebo do alobalu. Takto vytvoríte malú bariéru, ktorá spomalí šírenie plynu do celého plodu.

Každý banán zvlášť: Ak máte čas, zabaľte stopku každého banánu samostatne. Tým sa účinok ešte zvýši.

Ak máte čas, zabaľte stopku každého banánu samostatne. Tým sa účinok ešte zvýši. Trs banánov: Keď sa ponáhľate, stačí obaliť len celý trs – aj to dokáže proces zrenia spomaliť.

3. Pozor na slnko a teplo

Banánom vyhovuje chladnejšia izbová teplota a suché prostredie, kde nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Preto ich nenechávajte na okennom parapete, pod ktorým sa napríklad kúri, ani v blízkosti sporáka či rúry. Pri vysokej teplote urýchlite ich dozrievanie a skrátite ich životnosť.

Alternatíva pre byty bez komory: Banány môžete položiť do kuchynskej skrinky, prípadne na poličku ďalej od okna, kde je stabilnejšia teplota.

Banány môžete položiť do kuchynskej skrinky, prípadne na poličku ďalej od okna, kde je stabilnejšia teplota. Iné zdroje tepla: Nehodí sa ani umiestnenie blízko radiátora. Banány majú radšej prostredie s teplotou okolo 15 – 20 °C.

4. Nedávajte ich k inému ovociu

Ak máte radi farebné ovocné misy na stole, je vhodné myslieť na to, že viacero druhov ovocia a zeleniny uvoľňuje etylén – napríklad už spomínané jablká či avokádo. Banán v spoločnosti takéhoto ovocia zmäkne a zhnedne priam pred očami. Samozrejme, ak chcete zámerne proces urýchliť (napríklad keď je banán ešte veľmi tvrdý), položte ho vedľa jablka. Ak však túžite po dlhej trvanlivosti, skladujte banány oddelene.

5. Môžu banány do chladničky?

Tradičné pravidlo znie, že banány sa do chladničky neodporúča dávať – v chlade sa naruší ich prirodzený proces dozrievania a šupka rýchlo stmavne. Dužina navyše môže získať nevýraznú, múčnu chuť.

Výnimka: Ak máte banány, ktoré už začínajú hnednúť a sú takmer prezreté, môžete ich dať do chladničky, aby ste proces dozrievania zastavili. Šupka síce sčernie ešte viac, ale dužina vo vnútri zostane po nejaký čas v poriadku – dokonca o čosi dlhšie, než keby ostali vonku na linke.

6. Zamrazenie ako plán B

Ak ste nestihli banány skonzumovať a sú už také zrelé, že ich nik nechce jesť, rozhodne ich nevyhadzujte. Môžete ich olúpať, nakrájať na kolieska a vložiť do mrazničky. Tam vám vydržia aj niekoľko mesiacov a výborne sa hodia do smoothies, na pečenie alebo na rýchlu domácu banánovú zmrzlinu.

Ako na zmrzlinu: Dajte zamrznuté banánové kolieska do mixéra, pridajte trochu jogurtu či rastlinného mlieka, prípadne aj med alebo kakao, a rozmixujte. Získate zdravú a sladkú maškrtu bez zbytočných konzervantov.

7. Ako využiť prezreté banány

Ak je už neskoro na spomalenie zrenia a v miske máte hnedé, scvrknuté banány, použite ich pri varení a pečení:

Banánové lievance: Jednoduchý recept – popučené banány zmiešajte s vajíčkom a ovsenými vločkami (alebo múkou), dochuťte škoricou a upečte na panvici.

Jednoduchý recept – popučené banány zmiešajte s vajíčkom a ovsenými vločkami (alebo múkou), dochuťte škoricou a upečte na panvici. Banánový chlebík (banana bread): Legendárna pochúťka, do ktorej zapracujete sladké prezreté banány, orechy, sušené hrozienka a štipku vanilky.

Legendárna pochúťka, do ktorej zapracujete sladké prezreté banány, orechy, sušené hrozienka a štipku vanilky. Koláč so škoricou a orechmi: Mnohí radi kombinujú sladkú banánovú chuť s výraznou arómou škorice a chrumkavými orechmi.

Banán ako superpotravina

Vedeli ste, že banány patria medzi najlepšie prírodné zdroje draslíka a sú tak výbornou podporou pri boji s vysokým krvným tlakom? Okrem toho obsahujú aj vitamín C, vitamíny skupiny B, horčík, mangán, meď, vlákninu a aminokyselinu tryptofán. Tá sa v tele premieňa na serotonín – hormón, ktorý pomáha zmierňovať stres, zlepšovať náladu a podporuje aj kvalitný spánok.

Pre zdravé srdce: Vďaka obsahu draslíka a vlákniny môžu banány pozitívne ovplyvniť kardiovaskulárne zdravie.

Vďaka obsahu draslíka a vlákniny môžu banány pozitívne ovplyvniť kardiovaskulárne zdravie. Trávenie: Banány sú ľahko stráviteľné, pomáhajú pri podráždenom žalúdku a môžu zmierňovať opuchy v tráviacom trakte.

Banány sú ľahko stráviteľné, pomáhajú pri podráždenom žalúdku a môžu zmierňovať opuchy v tráviacom trakte. Tepelná úprava: Pri varení a pečení sa síce vytráca vitamín C a časť vitamínu B6, no väčšina ostatných prospešných látok ostáva zachovaná.

Zhrnutie

Oddelené skladovanie – Rozoberte trs a uložte každý banán osobitne, aby sa obmedzil prenos etylénu medzi nimi. Zabalenie stopky – Fólia alebo alobal okolo stopky banánu dokáže spomaliť jeho zrenie. Správna teplota a minimálne svetlo – Umiestnite banány mimo dosah priameho slnka a zdrojov tepla. Oddelene od iného ovocia – Ak nechcete banány urýchlene dozrieť, nedávajte ich spolu s jablkami či avokádom. Chladnička – Nie je pre banány vždy ideálna, no pri takmer prezretých kúskoch ju môžete využiť na krátke spomalenie zrenia. Mrazenie – Nadbytočné alebo prezreté banány olúpte, nakrájajte a zamrazte na neskoršie použitie. Využite prezreté banány – Pečte banánové chlebíky, koláče alebo si pripravte banánové lievance.

Vďaka týmto jednoduchým opatreniam a trikom si môžete predĺžiť čerstvosť banánov aj o niekoľko dní či celý týždeň. A pokiaľ ich nestihnete zjesť včas, nemusíte ich vyhadzovať – vždy existuje možnosť zapojiť banány do chutných receptov alebo ich zamraziť na neskôr. Banán je totiž skutočne univerzálne ovocie, ktoré sa oplatí mať vždy poruke.