Banánový chlieb z panvice. Rýchly recept, ktorý pozdvihne vašu rannú rutinu

Banánový chlieb Foto: www.shutterstock.com

Mnoho ľudí má pocit, že chutné raňajky si vyžadujú veľa času. Pravdou však je, že niektoré recepty dokážu byť jednoduché a rýchle, a pritom poskytujú plnú chuť aj príjemnú vôňu. Banánový chlieb pripravený na panvici patrí presne medzi tie jedlá, ktoré zvládnete urobiť ráno bez stresu a bez zapínania rúry. Stačí zopár bežných surovín a približne dvadsať minút času.

Tradičný banánový chlieb sa obvykle pečie v rúre, no to môže trvať aj viac než hodinu. Pri rannom zhone je to pre väčšinu ľudí nereálne. Panvica však ponúka rýchlu alternatívu, ktorá funguje na jednoduchom princípe: cesto sa pomaly prepečie pod pokrievkou podobne ako hrubý lievanec. Výsledkom je jemná, vláčna štruktúra a mierne zlatistá spodná vrstva.

Prečo recept funguje?

Tento postup je pravdivý a overený v praxi. Husté banánové cesto sa správa podobne ako cesto na lievance alebo na hrubé palacinky. Pri strednej teplote a zakrytí panvice sa teplo udrží vo vnútri, čo umožní, aby sa cesto dôkladne prepieklo aj zvrchu bez priameho obracania.

Použitie zrelých banánov nie je náhoda — sú sladšie, mäkšie a vďaka vyššiemu obsahu prírodných cukrov sa ľahšie spoja s ostatnými surovinami. To zaručí vláčnosť a jemnú sladkú chuť.

Využitie prezretých banánov

Tento recept je ideálny spôsob, ako spotrebovať banány, ktoré už majú hnedé škvrny a sú príliš mäkké na bežné jedenie. Práve v tejto fáze obsahujú najviac sladkosti a dodajú cestu perfektnú textúru.

Recept na banánový chlieb z panvice

Suroviny:

  • 2 veľmi zrelé banány
  • 50 g masla
  • 50–70 g cukru (množstvo závisí od sladkosti banánov)
  • 1 vajce
  • 1 lyžička vanilkového extraktu
  • 120 g hladkej múky
  • 1 lyžička prášku do pečiva
  • štipka soli
  • voliteľne: orechy, sušené ovocie alebo kúsky čokolády

Postup prípravy:

  1. Rozpučte banány.
    Banány v miske roztlačte vidličkou na hladkú kašu.
  2. Spojte tekuté suroviny.
    Pridajte rozpustené maslo, cukor, vajce a vanilkový extrakt. Zmes premiešajte, aby bola jednotná.
  3. Pripravte suché ingrediencie.
    V druhej miske spojte múku, prášok do pečiva a štipku soli.
  4. Vytvorte cesto.
    Suché suroviny postupne zapracujte do banánovej zmesi. Cesto má byť husté a hladké. Na záver môžete pridať orechy či čokoládu.
  5. Panvica a pečenie.
    Nepriľnavú panvicu jemne potrite maslom alebo olejom a zohrejte na strednú teplotu.
    Nalejte cesto, rozotrite ho do rovnomernej vrstvy a zakryte pokrievkou.Pečte približne 15–20 minút, kým vrchná časť nestuhne a spodok nebude zlatistý.
    Ak je panvica hlbšia alebo teplota nižšia, čas pečenia sa môže mierne predĺžiť — ide o normálny jav.
  6. Dopečenie vrchu.
    Vrchná časť sa zvyčajne doplní horúcou parou pod pokrievkou. Ak je potrebné, po 15–20 minútach môžete chlieb jemne otočiť a dopiecť ešte 1–2 minúty.
  7. Podávanie.
    Hotový chlieb nechajte 5 minút odpočívať. Výborne chutí teplý aj vlažný.

Prečo je výsledok porovnateľný s banánovým chlebom z rúry?

  • husté cesto sa dobre prepečie aj pri nižšej teplote
  • para pod pokrievkou zabezpečí rovnomernú vlhkosť
  • spodná karamelizácia dodá chuti jemný pražený tón
  • banány prirodzene zvlhčujú cesto, takže nevyschne

Tento spôsob prípravy je bežný najmä v domácnostiach, kde sa nechce plytvať časom alebo energiou, a výsledok je naozaj porovnateľný s klasickým pečeným banánovým chlebom.

