Bambus v zime. Ako mu pomôcť prežiť mrazy a rýchlo sa naštartovať na jar?

Bambus je rastlina, ktorá dokáže počas celej zimy prinášať do záhrady nádych exotiky a sviežej zelene. Aby však prežil chladné mesiace bez poškodenia, potrebuje správnu prípravu a ochranu. Niektoré druhy znesú aj mrazy pod nulou, iné sú citlivejšie a bez pomoci môžu utrpieť sucho alebo omrznutie. Správna starostlivosť už od jesene je preto kľúčom k jeho zdravému rastu na jar.
Prečo bambus v zime trpí?
Väčšina druhov bambusu je stálezelená, čo znamená, že si listy ponecháva aj počas zimy. Hoci to pôsobí dekoratívne, rastlina tým zároveň prichádza o časť svojej ochrany – listy totiž naďalej odparujú vodu, ktorú korene v zamrznutej pôde nedokážu dopĺňať. Výsledkom býva zvinovanie, hnednutie a opadávanie listov.
Príčinou poškodenia bambusu v zime tak často nie je samotný mráz, ale nedostatok vody. Korene sa v zamrznutej pôde nedokážu napiť, rastlina sa dehydruje a môže odumierať, aj keď teploty nie sú extrémne nízke. Preto je potrebné venovať pozornosť dostatočnej zálievke ešte pred príchodom mrazov.
Ako bambus pripraviť na zimu?
1. Dostatok vody pred mrazmi
Na jeseň, keď sa teploty ešte držia nad nulou, je dôležité bambus výdatne zaliať. Takto si rastlina vytvorí zásobu vlhkosti na obdobie, keď bude pôda zamrznutá. Ak sa v zime objavia teplejšie dni bez mrazu, môžete zálievku zopakovať – pomôže to predísť vysýchaniu listov.
2. Ochrana koreňov
Korene bambusu sú najcitlivejšie miesto celej rastliny. Izolujte ich vrstvou mulču – napríklad z listov, slamy, kôry alebo drevnej štiepky. Vrstva by mala mať aspoň 10 cm, aby bránila premrznutiu pôdy.
V oblastiach s tuhšími zimami sa osvedčilo vytvoriť okolo trsu jednoduchý val z pletiva, ktorý sa naplní suchým lístím. Tento „obal“ zadrží teplo a zníži teplotné výkyvy. Na jar mulč postupne odstráňte, aby sa pôda mohla prehriať a rastlina začala znova rásť.
Ochrana nadzemnej časti rastliny
Aj keď korene sú chránené, listy a stonky môžu utrpieť silným vetrom a zimným slnkom. Veterné a slnečné dni v zime totiž spôsobujú rýchle odparovanie vody, čo vedie k vysýchaniu listov.
Ak je bambus vysadený na otvorenom mieste, obložte ho ratanovou rohožou, jutou alebo bielou netkanou textíliou. Materiál by mal byť priedušný, aby rastlina nezhnila, no zároveň dostatočne chráni pred vetrom a prudkým slnkom. Textíliu môžete upevniť kolíkmi alebo kameňmi – mala by zakrývať celú rastlinu, nie však tlačiť priamo na listy.
Bambus v nádobe – citlivejší na mráz
Pestovanie bambusu v kvetináči je obľúbené, no náročnejšie počas zimy. Korene v nádobe sú vystavené nízkym teplotám oveľa viac než rastliny v pôde, pretože nádoba sa rýchlejšie ochladzuje.
Aby ste bambus ochránili:
- Kvetináč obaľte polystyrénom, jutou alebo kokosovou rohožou
- umiestnite ho ku stene domu alebo na chránené miesto bez vetra
- ideálne je zapustiť nádobu do zeme – teplota pôdy je stabilnejšia než vzduchu
Počas teplejších zimných dní, keď pôda v kvetináči rozmrzne, rastlinu mierne zalejte. Dávajte však pozor, aby voda nezostávala v miske pod kvetináčom – stojatá voda môže spôsobiť hnilobu koreňov.
Starostlivosť o bambus na jar
Keď pominú silné mrazy, začnite postupne odstraňovať zimnú ochranu. Ak by ste ju odstránili príliš skoro, hrozí, že mráz rastlinu poškodí. Po odkrytí doprajte bambusu výdatnú zálievku a môžete pridať aj tenkú vrstvu kompostu alebo organického hnojiva, ktoré podporí rast nových výhonkov.
Zazimovaný bambus sa na jar rýchlo prebudí a vďaka správnej starostlivosti vytvorí husté, sviežo zelené trsy. Hoci v našich podmienkach nedosiahne rozmery tropických druhov z Ázie, môže byť krásnym a odolným doplnkom záhrady počas celého roka.
Zhrnutie
- Zalievať pred zimou a v teplejších dňoch počas nej.
- Chrániť korene mulčom (minimálne 10 cm).
- Izolovať nadzemnú časť netkanou textíliou alebo rohožou.
- Nádoby umiestniť ku stene alebo zapustiť do zeme.
- Odstrániť ochranu až po zime a znovu zaliať.
Správne pripravený bambus prežije zimu bez väčších problémov a na jar sa rýchlo rozrastie. Ak mu venujete trochu pozornosti na jeseň, odmení sa vám vitalitou a krásou, ktorá oživí každú záhradu.