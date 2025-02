Bambus už nie je jediný rýchlorastúci kráľ. Spoznajte strom, ktorý ho dobieha a žiari nádhernými kvetmi

Ak ste si doteraz mysleli, že rýchlo rastúcemu bambusu nič nesiaha ani po päty, mali by ste spozornieť. Existuje totiž drevina, ktorá ho dokáže v mnohom prekvapiť. Volá sa Paulovnia plstnatá (v latinčine Paulownia tomentosa), pôvodom pochádza z Číny, ale svojou jedinečnou krásou a praktickým využitím si stihla podmaniť už množstvo krajín po celom svete. Dokáže vyrásť až päť metrov len za jediný rok a na jar ju zdobia okúzľujúce fialové zvončekovité kvety. Okrem toho sa vďaka pevnému a zároveň ľahkému drevu teší veľkej obľube aj v nábytkárstve či pri výrobe hudobných nástrojov. Poďme sa spoločne pozrieť na dôvody, prečo sa z tejto krásky stáva stále vyhľadávanejší strom a aké má pestovateľské nároky.

Prečo sa volá Paulovnia?

Možno vás zaujme aj pôvod jej pomenovania. Hoci rastlina prišla do Európy z ďalekej Číny, nesie meno podľa ruskej cárovnej Anny Pavlovny (ktorá patrila do rodu Romanovcov). Za zmienku stojí aj fakt, že v Ázii je Paulovnia známa ako „strom šťastia“. Číňania veria, že priťahuje blahobyt a pozitívnu energiu. Vraj ak rastie nablízku, človek sa cíti príjemnejšie a vyrovnanejšie.

Rýchly rast a nádherné kvety

Aj keď sa hovorí, že rýchlosť rastu bambusu je neprekonateľná, Paulovnia plstnatá mu smelo konkuruje. Už v prvom roku vie pokojne vytiahnuť do výšky päť metrov. Postupom času dorastá do úctyhodných desiatich metrov, pričom jej listy môžu pripomínať tvar srdca a dorastať do väčších rozmerov. Samotné kvety bývajú svetlofialové až purpurové, objavujú sa na jar v období medzi aprílom a májom a vynikajú aj príjemnou, opojnou vôňou. Zaujímavosťou je, že Paulovnia kvitne ešte skôr, než sa na nej objavia listy.

Ako a kedy ju vysadiť

Tento strom je pomerne nenáročný na pestovateľské podmienky. Ak zvažujete, že si ho pridáte do svojho okrasného repertoára, poteší vás hneď niekoľko možností, ako na to:

Kúpa predpestovanej sadenice – Ide o najjednoduchší spôsob. Mladé sadenice Paulovnie bývajú dostupné už od približne 69 korún (alebo v prepočte na eurá), takže nejde o vysokú investíciu. Množenie z odrezkov – Zdravý výhonok s listovým púčikom sa dá zakoreniť vo vode alebo vo vhodnom substráte. Výsev semien – Paulovnia sa rozmnožuje aj zo semien, avšak pre mnohých je to časovo náročnejšia metóda. Pri dostatku trpezlivosti a správnych podmienkach sa však dočkáte rovnako pôsobivej rastliny.

Ak chcete podrobnejšie vidieť, ako vyzerá výsev či pikírovanie v praxi, môžete si pozrieť ukážku

Z hľadiska termínov je najvhodnejšie sadiť na jar alebo na jeseň. Pri výbere miesta myslite na to, že strom môže mať pomerne hlboké korene, a potrebuje teda dostatočne priestrannú a hlbokú výsadbovú jamu.

Čo Paulovnii dopriať, aby rástla do krásy

Napriek tomu, že Paulovnia plstnatá je označovaná za mrazuvzdornú, lepšie sa jej darí v teplejších oblastiach. V prvých rokoch rastu, keď je mladá a jej koreňový systém ešte nie je dostatočne vyvinutý, ocení dostatok vlahy. V suchšom období preto nezabúdajte na pravidelnú zálievku, aby ste podporili jej zdravý vývin.

Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby mladý strom neohrozili silné mrazy. Najmä v prvých rokoch je vhodné chrániť ho pred zimou pomocou svetlej netkanej textílie alebo juty, prípadne môžete okolie kmeňa nastlať vrstvou lístia. Táto ochrana pomáha udržať koreňovú časť v teple a strom tak ľahšie prečká nepriaznivé počasie.

Paulovnia v priemysle: Nábytok, hračky aj stavebný materiál

Drevo Paulovnie je prekvapivo ľahké, no napriek tomu stabilné a pevné. Preto sa využíva v rôznych odvetviach: od výroby hudobných nástrojov, cez nábytok, až po drobné predmety, ako sú hračky. Z dreva Paulovnie vznikajú aj dosky na obklady stien či stropov, a to pre jeho vynikajúce izolačné schopnosti a nízku hmotnosť.

Strom plný výhod

Rýchly rast – Ideálny pre tých, ktorí chcú na svojej záhrade alebo pozemku vytvoriť príjemný tieň či získať dominantný solitér v krátkom čase.

– Ideálny pre tých, ktorí chcú na svojej záhrade alebo pozemku vytvoriť príjemný tieň či získať dominantný solitér v krátkom čase. Krásne kvety – Fialové, zvončekovité kvety rozkvitajúce na jar sú skutočnou pastvou pre oči a zároveň lákajú opeľovače.

– Fialové, zvončekovité kvety rozkvitajúce na jar sú skutočnou pastvou pre oči a zároveň lákajú opeľovače. Viacúčelové drevo – Vhodné na výrobu nábytku, nástrojov aj stavebného materiálu.

– Vhodné na výrobu nábytku, nástrojov aj stavebného materiálu. Relatívna nenáročnosť – Pri správnej starostlivosti strom prosperuje aj v menej priaznivých podmienkach.

Zhrnutie

Paulovnia plstnatá je dôkazom, že pôvab a praktickosť môžu ísť ruka v ruke. Okrem toho, že rýchlo rastie a prináša do záhrady nádych exotiky, jej drevo má široké využitie v rôznych odvetviach. Ak teda hľadáte alternatívu k tradičným okrasným drevinám, ktorá je zároveň nenáročná na pestovanie a poskytne veľkolepý vizuálny zážitok, Paulovnia môže byť tým pravým riešením. Navyše, kto by nechcel mať na dvore strom so symbolikou šťastia a blahobytu? Stačí dodržať pár jednoduchých zásad pri výsadbe a starostlivosti a čoskoro budete žasnúť nad jej pôvabom aj rýchlosťou rastu.