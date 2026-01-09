Baktérie v drevenom kuchynskom náradí? Mnohí Slováci robia presný opak toho, čo by mali

varechy
varechy Foto: František Stacho

Drevené varešky, dosky na krájanie či naberačky patria k najpoužívanejším kuchynským pomôckam. Sú príjemné na dotyk, prirodzené a šetrné k riadu. Okolo ich hygieny však panuje množstvo nejasností. Výskumy pritom ukazujú, že drevo môže byť rovnako bezpečné – alebo dokonca bezpečnejšie – ako plast, ak sa používa správne.

Prinášame úplne presný a faktami podložený prehľad toho, ako drevo v kuchyni funguje, čo mu škodí a ako ho čistiť tak, aby bolo zdravé a trvácne.

Je drevo v kuchyni hygienické? Áno – a dôvod vás prekvapí

Drevo je pórovitý prírodný materiál, v ktorom sa na prvý pohľad môže držať vlhkosť či pachy. To je pravda. No ďalší fakt býva často prehliadaný:

✔️ Výskumy dokazujú, že baktérie na dreve rýchlo odumierajú

Baktérie sa síce môžu dostať do pórov dreva, ale väčšina z nich tam nezvládne dlhodobo prežiť, pretože drevo prirodzene vysychá. Suché prostredie je pre mikroorganizmy nepriateľské a vedie k ich úhynu.

Plasty, hoci sa ľahšie čistia, túto výhodu nemajú – na ich hladkom povrchu môžu baktérie prežívať dlhšie.

✔️ Drevo je šetrné k povrchom riadu

Nepoškriabe panvice či hrnce, čo je ďalší hygienický benefit. Škrabance na kovových a plastových náradiach sú miestom, kde sa baktérie držia oveľa viac ako v ošetrenom dreve.

Nevýhody dreva: čo je skutočne problém

Aby bolo drevené náradie bezpečné, treba počítať s jeho slabinami:

  • nesmie zostávať dlho mokré
  • pri nadmernej vlhkosti môže praskať a deformovať sa
  • vo veľmi poškodenom dreve (hlboké praskliny) sa baktérie vedia udržať a také náradie je lepšie vyradiť
  • umývačka riadu spôsobuje praskanie, vysychanie a skrútenie dreva – toto je jednoznačne potvrdené

Tieto problémy sa však dajú bez problémov minimalizovať správnou starostlivosťou.

Ako sa správne starať o drevené kuchynské pomôcky – overené postupy

1. Umývanie po každom použití

Drevo je potrebné umyť teplou vodou a jemným prípravkom na riad. Nie je pravda, že by sa mydlo nesmelo používať – je bezpečné a účinné.

Po umytí treba drevo hneď osušiť. Nenechávajte ho vo vlažnom dreze ani odkvapkávať celé hodiny.

2. Nepoužívajte drôtenky ani agresívne brúsiace hubky

Poškriabaný povrch je háklivejší na udržanie hygieny a znižuje životnosť dreva. Jemná strana hubky úplne stačí.

3. Hĺbkové čistenie – postupy, ktoré sú skutočne účinné

✔️ Odstránenie zápachu a mastnoty: soľ + citrón

Toto funguje mechanicky aj chemicky:

  • soľ pôsobí ako jemný brúsny prášok
  • citrón odmasťuje a pohlcuje pachy

Metóda je bezpečná aj pre povrch dreva.

✔️ Antibakteriálne ošetrenie octom

Ocot má preukázané antibakteriálne účinky na bežné kuchynské baktérie.
Roztok 1 : 1 (voda + biely ocot) je vhodný na dezinfekciu drevených dosiek.

Stačí 10–15 minút. Dlhé namáčanie nie je potrebné.

✔️ Peroxid vodíka (3 %) na silné nečistoty

Ide o jeden z najúčinnejších a zároveň bezpečných spôsobov dezinfekcie.
Je bežne odporúčaný pri starostlivosti o drevené dosky na krájanie.

Naneste len lokálne, nechajte 1–2 minúty pôsobiť, potom povrch opláchnite.

✔️ Obnova povrchu olejom

Toto je krok, ktorý mnohí vynechávajú – no je nevyhnutný.

Najlepší je:

  • minerálny olej (potravinársky)
  • ľanový olej (vhodný, ak je vysoko čistený)
  • špeciálne oleje na drevo určené na kontakt s potravinami

Olej:

  • chráni drevo pred vysychaním a praskaním
  • znižuje nasiakavosť
  • bráni prenikaniu pachov a tekutín

Naneste tenkú vrstvu a nechajte ju vpiť cez noc.

Čomu sa rozhodne vyhnúť (overené dôvody)

  • Umývačka riadu – poškodzuje drevo teplom a vodou.
  • Dlhé namáčanie v dreze – vedie k deformácii a praskaniu.
  • Agresívne chemikálie – môžu zanechať zápach alebo poškodiť povrch.
  • Drevo s hlbokými trhlinami – takéto pomôcky už nemožno dostatočne vyčistiť, treba ich nahradiť.
  • Extrémne teplo (napr. na radiátore) – drevo sa môže skrútiť alebo rozštiepiť.

Prečo sa oplatí starať o drevené náradie

Správne ošetrované drevo:

  • je hygienické
  • má dlhú životnosť
  • neškriabe riad
  • pekne vyzerá a zreje do prírodnej patiny
  • pri správnom sušení prirodzene znižuje počet baktérií

Drevené náradie tak môže slúžiť roky a je skvelou ekologickou alternatívou k plastom.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať