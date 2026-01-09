Baktérie v drevenom kuchynskom náradí? Mnohí Slováci robia presný opak toho, čo by mali

Drevené varešky, dosky na krájanie či naberačky patria k najpoužívanejším kuchynským pomôckam. Sú príjemné na dotyk, prirodzené a šetrné k riadu. Okolo ich hygieny však panuje množstvo nejasností. Výskumy pritom ukazujú, že drevo môže byť rovnako bezpečné – alebo dokonca bezpečnejšie – ako plast, ak sa používa správne.
Prinášame úplne presný a faktami podložený prehľad toho, ako drevo v kuchyni funguje, čo mu škodí a ako ho čistiť tak, aby bolo zdravé a trvácne.
Je drevo v kuchyni hygienické? Áno – a dôvod vás prekvapí
Drevo je pórovitý prírodný materiál, v ktorom sa na prvý pohľad môže držať vlhkosť či pachy. To je pravda. No ďalší fakt býva často prehliadaný:
✔️ Výskumy dokazujú, že baktérie na dreve rýchlo odumierajú
Baktérie sa síce môžu dostať do pórov dreva, ale väčšina z nich tam nezvládne dlhodobo prežiť, pretože drevo prirodzene vysychá. Suché prostredie je pre mikroorganizmy nepriateľské a vedie k ich úhynu.
Plasty, hoci sa ľahšie čistia, túto výhodu nemajú – na ich hladkom povrchu môžu baktérie prežívať dlhšie.
✔️ Drevo je šetrné k povrchom riadu
Nepoškriabe panvice či hrnce, čo je ďalší hygienický benefit. Škrabance na kovových a plastových náradiach sú miestom, kde sa baktérie držia oveľa viac ako v ošetrenom dreve.
Nevýhody dreva: čo je skutočne problém
Aby bolo drevené náradie bezpečné, treba počítať s jeho slabinami:
- nesmie zostávať dlho mokré
- pri nadmernej vlhkosti môže praskať a deformovať sa
- vo veľmi poškodenom dreve (hlboké praskliny) sa baktérie vedia udržať a také náradie je lepšie vyradiť
- umývačka riadu spôsobuje praskanie, vysychanie a skrútenie dreva – toto je jednoznačne potvrdené
Tieto problémy sa však dajú bez problémov minimalizovať správnou starostlivosťou.
Ako sa správne starať o drevené kuchynské pomôcky – overené postupy
1. Umývanie po každom použití
Drevo je potrebné umyť teplou vodou a jemným prípravkom na riad. Nie je pravda, že by sa mydlo nesmelo používať – je bezpečné a účinné.
Po umytí treba drevo hneď osušiť. Nenechávajte ho vo vlažnom dreze ani odkvapkávať celé hodiny.
2. Nepoužívajte drôtenky ani agresívne brúsiace hubky
Poškriabaný povrch je háklivejší na udržanie hygieny a znižuje životnosť dreva. Jemná strana hubky úplne stačí.
3. Hĺbkové čistenie – postupy, ktoré sú skutočne účinné
✔️ Odstránenie zápachu a mastnoty: soľ + citrón
Toto funguje mechanicky aj chemicky:
- soľ pôsobí ako jemný brúsny prášok
- citrón odmasťuje a pohlcuje pachy
Metóda je bezpečná aj pre povrch dreva.
✔️ Antibakteriálne ošetrenie octom
Ocot má preukázané antibakteriálne účinky na bežné kuchynské baktérie.
Roztok 1 : 1 (voda + biely ocot) je vhodný na dezinfekciu drevených dosiek.
Stačí 10–15 minút. Dlhé namáčanie nie je potrebné.
✔️ Peroxid vodíka (3 %) na silné nečistoty
Ide o jeden z najúčinnejších a zároveň bezpečných spôsobov dezinfekcie.
Je bežne odporúčaný pri starostlivosti o drevené dosky na krájanie.
Naneste len lokálne, nechajte 1–2 minúty pôsobiť, potom povrch opláchnite.
✔️ Obnova povrchu olejom
Toto je krok, ktorý mnohí vynechávajú – no je nevyhnutný.
Najlepší je:
- minerálny olej (potravinársky)
- ľanový olej (vhodný, ak je vysoko čistený)
- špeciálne oleje na drevo určené na kontakt s potravinami
Olej:
- chráni drevo pred vysychaním a praskaním
- znižuje nasiakavosť
- bráni prenikaniu pachov a tekutín
Naneste tenkú vrstvu a nechajte ju vpiť cez noc.
Čomu sa rozhodne vyhnúť (overené dôvody)
- ❌ Umývačka riadu – poškodzuje drevo teplom a vodou.
- ❌ Dlhé namáčanie v dreze – vedie k deformácii a praskaniu.
- ❌ Agresívne chemikálie – môžu zanechať zápach alebo poškodiť povrch.
- ❌ Drevo s hlbokými trhlinami – takéto pomôcky už nemožno dostatočne vyčistiť, treba ich nahradiť.
- ❌ Extrémne teplo (napr. na radiátore) – drevo sa môže skrútiť alebo rozštiepiť.
Prečo sa oplatí starať o drevené náradie
Správne ošetrované drevo:
- je hygienické
- má dlhú životnosť
- neškriabe riad
- pekne vyzerá a zreje do prírodnej patiny
- pri správnom sušení prirodzene znižuje počet baktérií
Drevené náradie tak môže slúžiť roky a je skvelou ekologickou alternatívou k plastom.