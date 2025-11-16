Bábovka z teplovzdušnej fritézy: lepšiu ste ešte nejedli! 4 triky, ako ju nepokaziť

Teplovzdušná fritéza si v posledných rokoch získala pevné miesto v slovenských kuchyniach. Tento praktický spotrebič dokáže nahradiť rúru, panvicu aj hrniec. Okrem hranoliek či rezňov si v nej môžete pripraviť aj dezerty, ktoré prekvapia svojou chuťou – napríklad nadýchanú bábovku. Stačí poznať pár trikov a výsledok bude ako z cukrárne.
Moderné pečenie bez oleja
Pri slove fritéza si väčšina ľudí predstaví mastné jedlá plávajúce v litroch oleja. No teplovzdušná verzia funguje inak – namiesto oleja používa prúdiaci horúci vzduch, ktorý sa vo vnútri rovnomerne rozptyľuje a pripravuje jedlo zo všetkých strán.
Vďaka tomu sú pokrmy chrumkavé, ale nie vysušené, a čo je dôležité – oveľa zdravšie. Tento prístroj má navyše množstvo ďalších výhod:
šetri čas aj energiu, pretože ho netreba predhrievať,
neprehrieva sa zvonka, takže je bezpečný aj pre domácnosti s deťmi,
čistenie je rýchle a jednoduché, bez zápachu a bez olejových zvyškov,
a jedlá sú ľahšie a chutnejšie než z klasickej panvice.
Ak ste teplovzdušnú fritézu zatiaľ používali len na slané pokrmy, je čas vyskúšať aj niečo sladké.
Sladké pečenie v teplovzdušnej fritéze
V tomto šikovnom spotrebiči sa dá upiecť prakticky čokoľvek – muffiny, bábovky, sušienky či koláče s posýpkou. Nemusíte meniť svoje osvedčené recepty, len trochu upravte teplotu a čas pečenia.
4 tipy, ako upiecť bábovku bez chyby
Znížte teplotu.
Fritéza pracuje efektívnejšie než klasická rúra, preto pečte pri nižšej teplote – asi 160 °C je ideálnych na začiatok. Nebojte sa experimentovať, každá fritéza pečie trochu inak.
Zvoľte správnu formu.
Najlepšia je forma s otvorom uprostred, teda klasická bábovková. Vďaka tomu môže vzduch prúdiť aj stredom a cesto sa prepečie rovnomerne.
Chráňte povrch.
Ak nechcete, aby bola bábovka zhora príliš tmavá, prikryte ju papierom na pečenie alebo kúskom alobalu. Zostane zlatistá, jemná a vláčna.
Zdobenie až neskôr.
Ak plánujete pridať posýpku, mak, tvaroh či orechy, nasypte ich až v polovici pečenia. Zachovajú si šťavnatosť a nepripália sa.
Recept: Citrónová bábovka z teplovzdušnej fritézy
Svieža vôňa citróna a jemná konzistencia tvarohu robia z tejto bábovky dezert, ktorý si okamžite obľúbite. Je ľahká, voňavá a hotová za pár minút.
Ingrediencie:
125 g polohrubej múky
125 g masla
75 g kryštálového cukru
125 g polotučného tvarohu
2 vajcia
1 lyžička čerstvej citrónovej šťavy
nastrúhaná kôra z 1 citróna
1 lyžička kypriaceho prášku do pečiva
Postup:
V miske zmiešajte múku, cukor a kypriaci prášok.
Pridajte tvaroh, zmäknuté maslo, vajcia, citrónovú kôru a šťavu. Vymiešajte hladké cesto.
Formu vyložte papierom na pečenie alebo ju zľahka vymastite.
Cesto nalejte do formy a vloženú do fritézy pečte približne 20 minút pri 160 °C.
Po upečení nechajte bábovku vychladnúť a nakoniec ju pokvapkajte citrónovou šťavou, ktorá zvýrazní chuť a dodá sviežosť.
Tip na vylepšenie
Pre ešte výraznejšiu vôňu pridajte do cesta trochu vanilkového extraktu alebo štipku kurkumy – zvýrazní farbu a dodá jemný tón exotiky.
Pečenie v teplovzdušnej fritéze je rýchle, čisté a výsledok často prekoná aj klasickú rúru. Stačí pár pokusov a vaša fritéza sa zmení na obľúbeného pomocníka, s ktorým zvládnete sladké aj slané jedlá raz-dva.