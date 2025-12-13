Babičky vedeli udržať zemiaky bez klíčkov až do jari. Skúste to po ich vzore!

Ak máte možnosť uskladniť si zásoby, pravdepodobne si na zimu beriete väčšie množstvo zemiakov priamo od pestovateľov.
Je to spoľahlivý spôsob, ako sa vyhnúť prechladeným a často aj chuťovo slabým kusom zo supermarketov. Otázka však znie: ako docieliť, aby zemiaky časom nezačali klíčiť?
Či už si pestujete vlastné zemiaky, alebo kupujete väčšie množstvo po zbere, existuje jednoduchý postup, ktorý dokáže výrazne spomaliť klíčenie a predĺžiť ich trvanlivosť počas celej zimy.
Kľúčom je správne skladovanie
Aby zemiaky vydržali čo najdlhšie v dobrej kondícii, musia byť splnené vhodné podmienky.
Klíčky sa môžu objaviť už mesiac po vykopaní, najneskôr však približne po piatich mesiacoch. Pri nesprávnom skladovaní sa navyše môže spustiť hniloba, ktorá dokáže znehodnotiť celú várku.
Pred uskladnením skontrolujte kvalitu
- Vyberajte len dozreté hľuzy so spevnenou šupkou.
- Zemiaky musia byť očistené od zeminy a nesmú byť v kontakte s poškodenými či nahnitými kusmi.
- Najskôr spotrebujte tie, o ktorých tušíte, že by sa rýchlo zhoršili.
- Aspoň raz za mesiac skontrolujte uložené hľuzy a znehodnotené okamžite odstráňte.
Aká teplota a vlhkosť sú ideálne?
Teplota aj vlhkosť majú na klíčenie zásadný vplyv.
- Ideálna teplota: 7 – 10 °C
- Pri 4,5 °C vydržia zemiaky bez klíčkov až sedem mesiacov.
- Pri teplejšom prostredí počítajte s trvanlivosťou len 3 – 4 mesiace.
Dôležité je aj to, aby vzduch nebol príliš suchý – hľuzy by sa dehydrovali a scvrkávali. Priveľká vlhkosť však naopak podporí hnitie.
Optimálna vlhkosť skladovacieho priestoru je 80 – 90 % a zároveň musí byť zabezpečené dobré prúdenie vzduchu.
Najlepšie miesto a spôsob uskladnenia
Zemiakom prospieva, keď môžu „dýchať“. Preto sú ideálne:
- drevené debničky,
- koše,
- drevené police.
Ak takú možnosť nemáte, postačí aj papierové vrece, kartónová škatuľa alebo sieťovaná taška.
Podstatné je, aby boli uložené na chladnom a tmavom mieste. Pri vyššej teplote mäknú a klíčky sa objavia oveľa skôr.
Čomu sa vyhnúť?
Zemiaky nikdy neskladujte v blízkosti ovocia, ktoré uvoľňuje etylén, pretože ten zrýchľuje klíčenie.
Najmä sa vyhnite:
- banánom,
- jablkám,
- hruškám.
Ako proti klíčeniu pomáhajú bylinky
Staré mamy často používali jednoduchý trik – aromatické bylinky. Medzi najúčinnejšie patria:
- šalvia,
- levanduľa,
- mäta,
- rozmarín.
Stačí natrieť kúsok papiera esenciálnym olejom z týchto rastlín a položiť ho k uskladneným zemiakom. Ich vôňa prirodzene spomaľuje klíčenie.
Prečo sú zemiaky také zdravé?
Zemiaky patria medzi cenovo dostupné, výživné a hodnotné potraviny. Obsahujú:
- veľa vlákniny, ktorá podporuje trávenie,
- významné množstvo vitamínu C na posilnenie imunity,
- vitamíny skupiny B,
- draslík pre správnu činnosť svalov a nervovej sústavy,
- antioxidanty chrániace bunky pred pôsobením voľných radikálov.
Majú nízky glykemický index, takže pomáhajú udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi, a vďaka obsahu škrobu sú skvelým zdrojom energie.
Aj preto sú obľúbenou súčasťou jedálnička po celom svete.