Až 90 % ľudí si nesprávnym zaobchádzaním ničí riad aj umývačku. Stačí pritom dodržať jedno jednoduché pravidlo

Pre mnohých z nás je umývačka riadu neoddeliteľnou súčasťou modernej domácnosti. Šetrí totiž nielen náš čas, ale aj energiu, ktorú by sme inak museli venovať dlhému a únavnému ručnému umývaniu. Zvlášť vo viacčlenných rodinách, kde sa riad hromadí neuveriteľnou rýchlosťou, príde umývačka vhod doslova denne. Často však zabúdame na to, že nie všetky druhy riadu či kuchynského náradia patria do umývačky. Ak sa nedodržia určité základné pravidlá, ľahko sa môže stať, že si poškodíme nielen samotný riad, ale aj umývačku.

Nasledujúce tipy vám pomôžu uchrániť vybavenie domácnosti pred zbytočnou deštrukciou a zároveň predĺžia životnosť spotrebiča. Pozrime sa teda na konkrétne druhy riadu a materiály, ktoré by ste mali rozhodne radšej umývať ručne.

Prečo je dôležité vyberať riad do umývačky starostlivo

Výrobcovia umývačiek riadu neustále pracujú na inováciách, aby bol proces umývania čo najefektívnejší a najšetrnejší k rôznym typom materiálov. Aj napriek tomu zostáva faktom, že vysoké teploty, tlak vody či silné čistiace prostriedky môžu niektoré materiály nenávratne poškodiť. Niekedy dochádza k drobným, na prvý pohľad nebadateľným zmenám povrchu, inokedy k vážnemu narušeniu farby, tvaru a kvality.

Prieskumy navyše ukazujú, že až 90 % ľudí nesprávne používa umývačku – a to buď nesprávnym rozmiestňovaním riadu, používaním nevhodných čistiacich prostriedkov alebo vkladaním vecí, ktoré by sa v umývačke nikdy nemali ocitnúť. Opravy poškodeného náradia či spotrebiča dokážu byť nielen finančne nákladné, ale aj časovo nepríjemné. Stačí však poznať niekoľko jednoduchých zásad, aby ste sa týmto komplikáciám vyhli.

Aký riad do umývačky (ne)patrí

1. Starožitné alebo ručne maľované kusy

Všetok historický či starožitný porcelán, prípadne predmety s umeleckými maľbami, by ste určite nemali dávať do umývačky. Dôvod je pomerne prostý – účinok vysokých teplôt, vody a čistiacich prostriedkov môže spôsobiť vyblednutie, olupovanie alebo zmenu farby malieb. Ešte rizikovejšie je to pri starožitnom riade, kde môžu tiež vzniknúť trvalé škvrny či mapy. Podobne by sa do umývačky nemali umiestňovať ani dekoratívne lyžičky či iné náradie zdobené napríklad fimohmotou.

Ak máte drahocenné kusy tohto typu, dajte si radšej tú námahu a umyte ich jemne vlažnou vodou so šetrným čistiacim prostriedkom. Uchováte tak nielen ich estetickú hodnotu, ale aj historickú či sentimentálnu cenu.

2. Drevené dosky, varechy a obracačky

Drevo je prírodný materiál, ktorý sa vo vode a pod vplyvom tepla dokáže rýchlo pokrútiť alebo popraskať. Vytvorené trhliny predstavujú ideálne miesto na usadzovanie baktérií, a tie sa potom aj pri opakovanom umývaní ťažko odstraňujú. Drevené náradie preto vždy umývajte ručne a po opláchnutí ho dôkladne osušte, aby ste zamedzili prípadnej tvorbe plesní.

3. Kvalitné nože a nože s uhlíkovou oceľou

Drahé nože, najmä tie s drevenou rukoväťou, sú náchylné na poškodenie či deformáciu materiálu pri vysokých teplotách. Navyše môžu pri kontakte s agresívnymi čistiacimi prostriedkami postupne strácať ostrosť čepele. U nožov z uhlíkovej ocele hrozí korózia, preto vyžadujú ručné umývanie a okamžité utretie do sucha. Ak si chcete zachovať nože v tej najlepšej kondícii a udržať ich ostrie čo najdlhšie, určite dajte prednosť klasickému ručnému umývaniu.

4. Plastové nádoby

Nie každý plast je odolný voči vysokým teplotám a chemikáliám, ktoré bežne používame v umývačkách. Niektoré lacnejšie alebo menej kvalitné plastové obaly sa môžu pod vplyvom horúcej vody deformovať či dokonca úplne roztopiť. Preto si pri kúpe plastových dóz vždy skontrolujte označenie, či je daná nádoba vhodná do umývačky. Spravidla to býva vyznačené ikonou alebo nápisom „dishwasher safe“, prípadne podobným symbolom.

5. Hliníkové riady

Hliníkové nádoby je potrebné takisto dôsledne vyberať. Niektoré druhy sú špeciálne upravené tak, aby zvládli teplo a čistiace prostriedky v umývačke bez poškodenia. Iné sa však môžu zmatniť, stmavnúť alebo inak povrchovo narušiť. Preto je dôležité čítať etikety na obale a dodržiavať odporúčania výrobcu. Ak si nie ste istí, radšej siahnite po ručnom umývaní.

6. Krištáľ a jemné sklo

Krištáľové poháre či vázy sú síce krásne, no v umývačke môžu stratiť svoj lesk a ich povrch sa môže postupne znehodnotiť. Často dochádza ku zmatneniu, drobným škrabancom alebo riziku rozbitia pri vysokom tlaku vody. Ak chcete udržať svoje cenné krištáľové kúsky vo výbornej kondícii a zachovať ich iskru, vždy ich umývajte ručne. Podobne je to aj s extra jemnými pohármi či dekoračným sklom.

7. Riad so štítkami či etiketami z papiera

Ak máte nové poháre alebo misky s nalepenými papierovými etiketami, odporúča sa ich pred vložením do umývačky odstrániť. Inak sa môže papier namočiť, odlepiť a potom upchať ostrekovacie ramená alebo čerpadlo umývačky. To platí aj pre rôzne nálepky, ktoré môžu byť na riade nalepené ako dočasná dekorácia.

Na čo myslieť pri kúpe nového riadu

Aby ste sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu, je dôležité skontrolovať, či je daný riad určený do umývačky. Výrobcovia väčšinou uvádzajú na obale, v návode či na štítku konkrétne symboly alebo slovné označenie. Pri nejasnostiach sa oplatí prejsť si oficiálne stránky výrobcu alebo sa spýtať priamo personálu v obchode.

Jednoduchým pravidlom tiež je, že riad vyrobený z veľmi krehkých materiálov či s jemnými dekoráciami (napr. zlato, striebro, jemné maľby) sa zvyčajne do umývačky neodporúča. Rovnako tak je potrebné byť opatrný pri špeciálnych nádobách s rôznymi povlakmi, ako je nepriľnavá vrstva, ktorá sa môže pôsobením čistiacich prostriedkov znehodnocovať.

Ako predísť poškodeniu spotrebiča a predĺžiť jeho životnosť

Pravidelné čistenie: Venujte pozornosť filtru a ramenám umývačky – raz za čas ich skontrolujte, či nie sú upchaté zvyškami jedla alebo papierovými etiketami. Správny výber čistiaceho prostriedku: Niektoré silné chemické tablety alebo gély síce dôkladne umyjú riad, no môžu negatívne vplývať na citlivé materiály a skrátiť ich životnosť. Optimálne rozmiestnenie: Vždy dbajte na to, aby riad neblokoval ostrekovacie ramená a voda sa dostala všade rovnomerne. Dodržiavanie návodov výrobcu: Každá umývačka má inú kapacitu a iné nastavenia. Výrobcovia často uvádzajú odporúčania, aké teploty a programy použiť pre konkrétne typy riadu.

Zhrnutie na záver

Umývačka riadu je skvelým pomocníkom, ktorý nám šetrí čas a energiu. Je však dôležité uvedomiť si, že nie každý riad je vhodný na umývanie v tomto spotrebiči. Nevhodným zaobchádzaním môžete poškodiť nielen samotné náradie a riad, ale aj vnútorné časti umývačky, čo sa môže prejaviť skrátenou životnosťou alebo nutnosťou častejších opráv.

Ak budete rešpektovať jednoduché zásady – preštudujete si odporúčania výrobcu pri kúpe nového riadu, starožitné kúsky a jemné dekorácie budete umývať ručne a dbať na správne rozmiestnenie v umývačke – môžete si užívať komfort a výhody tohto domáceho pomocníka naozaj dlhodobo a bez zbytočných komplikácií. Navyše, vašim cenným kusom riadu poskytnete starostlivosť, akú si zaslúžia, a vy sa vyhnete neželaným škodám, ktoré by vám mohli prerásť cez hlavu.