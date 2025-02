Atraktívna letnička s kvetmi ako pestrofarebná ozdoba a semienkami plnými živín

Amarant, známy aj ako láskavec, je na pohľad pôsobivá letnička a v kuchyni ešte väčší poklad. Okrem toho, že rozžiari vašu záhradu výraznými farebnými kvetmi, ponúka nečakanú dávku cenných živín a lahodnú orieškovú chuť. Vďaka tomu sa z neho stáva skutočná superpotravina, ktorá nielenže dokáže zasýtiť, ale aj dlhodobo prospieva nášmu organizmu. Jeho semienka využijete v polievkach, šalátoch, ako prílohu či dokonca vo forme “popcornu”, pričom vhodne doplnia mäso, zeleninu a dajú sa použiť aj do sladkých pokrmov. A prečo by sme ho mali zaradiť do jedálnička? To, čo milovali už Aztékovia a Inkovia, určite prospeje aj nám.

Prečo práve amarant?

Zlatý poklad bohov aj výdatná zásobáreň vitamínov

Semienkam amarantu sa často hovorí „zlatý poklad bohov“ či „vitamínová baňa“. Tieto prívlastky vôbec nie sú prehnané, pretože amarant obsahuje:

Vápnik: A to vo väčšom množstve, než je v mlieku alebo väčšine mliečnych výrobkov. Minerálne látky: Okrem vápnika v ňom nájdeme aj železo, horčík či draslík, ktoré podporujú obranyschopnosť organizmu, krvotvorbu i správne fungovanie svalov. Vitamíny: Významný je najmä vitamín B2 (riboflavín) dôležitý pre normálny metabolizmus a zdravú pokožku. Veľmi podstatný je aj vitamín E – antioxidant známy tým, že pomáha telu bojovať proti oxidačnému stresu.

Amarantové semienka navyše neobsahujú lepok, vďaka čomu sú vhodné pre celiatikov a ľudí s intoleranciou alebo precitlivenosťou na lepok.

Pestujte ho v záhrade alebo siahnite po semienkach

Láskavec sa často vysádza ako okrasná letnička – jeho výrazné laty kvetov môžu byť temne bordové, ružové či dokonca zelenkasté. Ak však máte možnosť, môžete sa pustiť do pestovania aj s cieľom získať jedlé listy a semienka. Pre tých, ktorí sa do takejto výzvy nechcú pustiť, je tu jednoduchšia cesta: amarantové produkty nájdete pomerne bežne v obchodoch so zdravou výživou, niekedy dokonca aj v bežných supermarketoch.

Semienka amarantu ako najbohatší zdroj bielkovín

Hoci amarant zaraďujeme medzi tzv. pseudoobilniny, jeho nutričná hodnota často predbehne tradičné obilniny (pšenica, jačmeň, raž). Môže sa popýšiť:

Najvyšším obsahom bielkovín spomedzi obilnín a pseudoobilnín

Vďaka obsahu aminokyseliny lyzín (esenciálnej aminokyseliny dôležitej pre tvorbu kolagénu a regeneráciu tkanív) sú jeho rastlinné bielkoviny z hľadiska zloženia veľmi blízke živočíšnym.

(esenciálnej aminokyseliny dôležitej pre tvorbu kolagénu a regeneráciu tkanív) sú jeho rastlinné bielkoviny z hľadiska zloženia veľmi blízke živočíšnym. Vláknina v amarante napomáha tráveniu, čo ocenia najmä ľudia, ktorým záleží na plynulom chode čriev a prevencii tráviacich ťažkostí.

Vápnik, ktorý predbehne mlieko

Obsah vápnika vo väčšine bežných potravín je síce známy, no mnohých prekvapí, že amarant má okolo 160 mg vápnika na 100 g, kým v bežnom mlieku sa pohybuje množstvo vápnika priemerne okolo 120 mg na 100 ml. Prečo je vápnik taký dôležitý?

Zabezpečuje pevnosť kostí a zubov

Prispieva k správnemu fungovaniu svalstva

Pomáha zrážaniu krvi a udržiavaniu normálneho krvného tlaku

S pribúdajúcimi rokmi je však jeho vstrebávanie zložitejšie, takže je rozumné dávať si na adekvátny príjem vápnika väčší pozor. Zaujímavosťou je, že práve lyzín z amarantu napomáha lepšej vstrebateľnosti vápnika, čo je ďalší dôvod, prečo sa amarant oplatí zaradiť do jedálnička.

Skvalen (squalene): tuk s pozitívnym účinkom

Možno ste už počuli o látke zvaná skvalen, ktorá sa vyskytuje v olivovom oleji. Amarant ho pritom obsahuje 7 až 8 %, čo je mimoriadne vysoký podiel. Čo robí skvalen takým výnimočným?

Znižuje hladinu cholesterolu v krvi: Pomáha tak pri prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Podporuje obranyschopnosť (imunostimulátor): Vhodný je najmä v obdobiach zvýšenej fyzickej alebo psychickej záťaže. Antioxidačné vlastnosti: Podporuje ochranu pred oxidačným stresom, zápalovými procesmi a spomaľuje starnutie buniek. Pozitívny vplyv na pokožku: Vďaka tomu, že pomáha udržiavať hydratáciu kože, menej trpíte suchou pleťou a lepšie zvládnete boj s predčasnými známkami starnutia.

A ak narazíte na termín skvalan (squalane), ide len o stabilizovanú formu skvalenu, ktorá sa často pridáva do kozmetických produktov (krémy, pleťové oleje či séra).

Pomaly vstrebateľné sacharidy a nízky glykemický index

Ak hľadáte potravinu s nízkym glykemickým indexom, amarant je skvelým kandidátom:

Pomalé uvoľňovanie energie: Telu poskytuje sacharidy, ktoré sa vstrebávajú postupne, vďaka čomu zostávate dlhšie nasýtení a nemávate náhle výkyvy cukru v krvi.

Telu poskytuje sacharidy, ktoré sa vstrebávajú postupne, vďaka čomu zostávate dlhšie nasýtení a nemávate náhle výkyvy cukru v krvi. Vhodné pre diabetikov: Stabilná hladina cukru v krvi je kľúčová pre kontrolu cukrovky 2. typu, rovnako ako pre každého, kto si chce udržať energiu počas dňa bez náhlych „sladkých“ chutí.

Ďalšie zdravotné bonusy

Podpora imunity: Vďaka obsahu viacerých cenných látok prispieva amarant k lepšej obranyschopnosti tela.

Vďaka obsahu viacerých cenných látok prispieva amarant k lepšej obranyschopnosti tela. Protizápalový, antivírusový a protiplesňový účinok: Zmes účinných živín môže pomôcť pri tlmení alebo predchádzaní infekciám rôzneho pôvodu.

Zmes účinných živín môže pomôcť pri tlmení alebo predchádzaní infekciám rôzneho pôvodu. Zrýchlenie metabolizmu: Umožňuje efektívnejšie spaľovanie energie, čo ocenia najmä ľudia so spomaleným metabolizmom či pri snahe o redukciu váhy.

Ako a prečo jesť listy amarantu

Menej známe je, že jedlé sú aj listy tejto rastliny. Sú nabité vitamínmi a minerálmi podobne ako semienka, pričom ich môžete pripravovať podobne ako špenát alebo nimi spestriť šalát, prípadne ich pridať do nátierok:

Ako špenát – krátke blanšírovanie alebo rýchla tepelná úprava, ochutiť cesnakom a korením. Do šalátu – jemne nakrájané listy pridať k ľadovému šalátu, paradajkám či inej čerstvej zelenine. Do nátierok – rozmixovať so syrom, cícerom či inou strukovinou a vytvoriť si chutnú zeleninovú nátierku.

Inšpirácia do kuchyne: Amarantový „popcorn“

Najobľúbenejšie sú síce varené semienka, no ak chcete zažiť niečo netradičné, skúste ich opražiť na panvici na spôsob popcornu. Semienka nechajte najprv rozpáliť (bez oleja) a za stáleho miešania ich sledujte – uvidíte, ako drobné zrnká začnú praskať. Výsledkom je chrumkavá ozdoba vhodná na:

Posypanie šalátov alebo polievok

Krémové jedlá, kde vytvorí kontrast v chuti

Zdravšiu alternatívu klasického popcornu k večernému filmu

Amarant. Takto ho uvaríte 3x inak

Jednoduché rady na prípravu amarantu

Premyť a variť: Pred samotným varením je dobré semienka prepláchnuť studenou vodou. Stačí ich variť v pomere 1:2 (semienka : voda) približne 20 minút. Ochutiť: Už počas varenia môžete pridať štipku soli, bylinky alebo korenie, vďaka čomu bude amarant hneď od začiatku aromatickejší. Kombinovať s inými obilninami: Výborne chutí s pohankou, pšenom, ovsenými vločkami či dokonca ryžou. Správnym zmiešaním získate plnohodnotnejšiu porciu a rôznorodosť na tanieri. Použiť do dezertov: Pridajte uvarený alebo pomletý amarant do cesta na lievance, palacinky alebo muffinov. Získate tak výživnejší a netradičný koláčik.

Zhrnutie: Prečo sa do amarantu zamilovať

Vysoký obsah bielkovín a aminokyselín – bielkovinové zloženie amarantu sa vyrovná niektorým živočíšnym zdrojom. Viac vápnika ako v mlieku – skvelé pre zdravé kosti a zuby, najmä v strednom a vyššom veku. Neobsahuje lepok – ideálna alternatíva pre celiatikov a ľudí s intoleranciou na lepok. Skvalen – látka znižujúca cholesterol, podporujúca imunitu a zlepšujúca vzhľad pokožky. Nízky glykemický index – postupné uvoľňovanie sacharidov prospieva stabilnej hladine cukru v krvi. Listy vhodné ako špenát – ochutenie šalátov a doplnok k jedlám, ktorý pridá extra dávku vitamínov a minerálov. Jednoduchá príprava – od varenia, cez zapekanie, až po “amarantový popcorn”.

Amarant je skrátka multifunkčný dar prírody, ktorý stojí za vyskúšanie či už kvôli jeho výraznému vzhľadu na záhonoch, alebo blahodarným účinkom v našom jedálničku. Ak ho ešte nepoznáte, dajte mu šancu – váš organizmus vám poďakuje!