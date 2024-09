Asi každý z nás používa alobal. Vedeli ste ale, že niektoré veci nesmiete za žiadnu cenu baliť do alobalu? Pozor na týchto 5

Viete, kedy ste prvý krát začali používať alobal? Ja si pamätám na farebné figúrky z vianočných kolekcií, veľkonočné zajace, kinder vajíčka. Skorej narodení by si mali pamätať výraz staniol, síce to bola tiež fólia, ale s cínu. Ten bol v polke minulého storočia nahradený lacnejším materiálom, hliníkom, ktorý dnes už poznáme ako alobal. Viete ale, čo sa v žiadnom prípade nesmie do neho baliť.

Alobal je všade okolo nás, balíme do neho mnoho vecí

Alobal sa vyrába mechanickým procesom, pri ktorom sa lisujú dosky hliníka na tenunkú fóliu z rôznymi hrúbkami. Zlúčeniny hliníka sú všade a okolo. Zemská kôry by mala obsahovať približne 8% práve hliníkových zlúčenín. Nachádza sa doslova všade, v zemi, vo vode, ale aj potravinách, či kozmetike a liekoch. V nedávnych časoch sa ale zistilo, že práve hliník môže za niektoré novodobé choroby ľudského organizmu a môže spôsobovať zdravotné komplikácie. Preto by ste mali spozornieť a byť obozretný. Používajte alobal správne!

Viete, čo do alobalu nesmiete baliť, aby ste si neubližovali? To sa dozviete v nasledujúcom videu:

Alobal v domácnostiach

Je bežný aj praktický, preto ho má každý doma. Využívať sa začal doslova na všetko, ako napríklad pranie, sušenie či žehlenie. Ostríme ním nože aj nožnice, drhneme s ním pripálené hrnce. Pridávame ho nastrihaný do pôdy proti škodcom ničiacim naše úrody. Balíme do neho rôzne potraviny, deťom desiate, prikrývam jedlá pri príprave, či samotnom varení alebo grilovaní. Pečieme v ňom zemiačiky, živánsku a iné pochutiny. V obchodoch sú v ňom balené rôzne potraviny, v reštauráciach do neho balia jedlá. Preto ho môžeme nazvať obrovským pomocníkom všade. Ale viete, čo by ste do neho baliť nemali nikdy?

Platí preto jednoduché pravidlo – NIE soľ, NIE kyslé

Pokiaľ nechcete, aby sa do vašich potravín dostali ióny z hliníkových zlúčenín, nebaľte do neho nič kyslé. Kyslé šťavy, ktoré sú obsiahnuté v zelenine či ovocí (rajčiny, kyslá kapusta, nakladaná zelenina, citróny, ovocie, buchty s ovocím a rebarborou) reagujú s hliníkovou fóliou a ten sa potom uvoľňuje do jedla.

Ďalej tu máme tepelnú prípravu jedál v alu miskách či v hliníkovej fólii. Do 250 °C by problém nemal byť, môžete tak upravovať mäso. Avšak nikdy nerobte to, e jedlo pred prípravou nasolíte, prípadne dáte do nasolenej marinády, slané korenie tiež nepoužívajte. Soľte až na tanieri! Tiež rybu pokvapkanú citrónom dávať do alobalu je nebezpečné. Ani údeniny nie sú dobrý nápad, keďže sú riadne nasolené.

Menej je vždy viac

Pýtate sa, ako dlho by sa mohli odkladať potraviny zabalené v alobale? Udáva sa maximálne 4 hodiny. Určite sa kontaminácii hliníkom vyhnúť nedá, vyskytuje sa totiž v potravinách, ale aj liekoch či kozmetike, dokonca aj v samotnej pitnej vode. Zdravý človek, ho prosto vylúči pomocou obličiek. Môže sa ale stať, sa bude postupne ukladať vo vašom tele. Hlavne v pľúcach, kostiach ale i lymfatickom systéme. A to už môže spôsobovať rôzne zdravotné problémy.

Potraviny v kontakte s hliníkom

Pozrite sa na obal v ktorom býva zabalené tvrdé maslo, poriadne si ho prezrite. Všimnete si, že je pokrytý jemnou vrstvou papiera. Je to jeden so spôsobov, ako riešiť problémy s alobalovými obalmi. Na hliník sa začali pridávať jemné vrstvy či už papiera alebo plastu s certifikátom pre styk s potravinami. Má to zabrániť priamemu styku hliníka s potravinami.

Sedliacky rozum treba zapojiť

Prejdime k „zaručeným“ tipom a trikom z internetu. Jedným z nich je používanie nastrihaných kúskov alobalu do pôdy k záhonom. Ak je totiž pôda s pH kyslá, hliník vám kontaminuje pôdu. Proti škodcom síce zaberie, no uškodí samotnej zemine. Radšej si k záhonom vysaďte aromatické bylinky. Nezabúdajme, že hliník sa uvoľnuje nie len v kyslej, ale aj zásaditej pôde, reaguje aj na soli. Taktiež zvážte ďalší trik, a to pridávanie guličiek s alobalu do prania. Ak sa pýtate prečo, stačí si prečítať zloženie pracieho prostriedku. Je tam už viac než dosť chemikálii na to, aby ste pridali ešte aj hliník.

Čím sa teda odporúča nahradiť alobal?

V domácnosti na potraviny radšej používajte sklenené či plastové nádoby. Klasické zapekacie misky. Nie je na zahodenia ani nápad z použitých zavaraninových pohárov, kde môžete skladovať zvyšky z jedál. Ešte k tomu sú aj skladnejšie.

Prečo by sme mali šetriť hliníkom?

Jeho výroba je totiž veľmi zložitý proces. Vznikajú pri nej odpadové kaly končiace na skládkach odpadu. Spotrebúva sa pri nej veľa vody, elektriny a do ovzdušia sa vypúšťa veľa látok zaťažujúcich životné prostredie, v ktorom bude čoraz ťažie žiť. Nemej zložité je to aj pri jeho recyklácii, hliník sa nerozkladá.

Dúfam, že sme vám poskytli dostatok informácii, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní, či a v akej forme budete naďalej využívať alobal v domácnosti a na varenie či pečenie. Ponechajme ho radšej iným odvetviam, ako výrobe lietadiel, automobilovému priemyslu, stavebníctvu a iným, kde je nevyhnutný.

Zdroj: www.youtube.com, www.kupi.cz