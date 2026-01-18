Archeológovia objavili zabudnuté schodisko. Priviedlo ich k hrobke z čias pred štyristo rokmi

Bežná rekonštrukcia v jednom z najstarších kostolov francúzskeho Dijonu sa nedávno zmenila na významný archeologický objav. Pod kamennou podlahou kostola Saint-Philibert sa odborníkom podarilo odhaliť úzke kamenné schodisko, ktoré bolo v minulosti zamurované a zakryté neskoršími stavebnými zásahmi. Schody viedli do pohrebného priestoru, ktorý nebol otvorený minimálne niekoľko storočí.
Tento objav potvrdil známu, ale často prehliadanú skutočnosť: európske sakrálne stavby ukrývajú pod svojimi podlahami vrstvy histórie, ktoré vznikali postupne počas dlhého používania týchto priestorov na bohoslužby aj pochovávanie.
Video o objave
Archeologický inštitút zverejnil krátke video, ktoré ukazuje proces odkrytia schodiska aj prieskum pohrebnej komory:
Kostol s ranostredovekými koreňmi
Saint-Philibert patrí k najvýznamnejším románskym stavbám v Dijone. Jeho dnešná podoba pochádza z 12. storočia, no výskumy ukázali, že na tomto mieste stál sakrálny objekt už v ranom stredoveku. Pod murivom sa zachovali aj staršie architektúry – vrátane zvyškov konštrukcií z obdobia, ktoré môže siahať až k záveru antiky.
Kostol slúžil po dlhé stáročia aj ako pohrebisko. Je známe, že vrstvy hrobov sa v týchto lokalitách prirodzene prekrývali, pretože pochovávanie priamo v kostole bolo bežnou a spoločensky významnou praktikou.
Schodisko viedlo do hrobky zo 16. – 17. storočia
Po odhalení prvých stupňov odborníkom okamžite došlo, že ide o pôvodný vstup, ktorý bol v minulosti z praktických či liturgických dôvodov zrušený. Archeológovia z francúzskeho výskumného ústavu Inrap schodisko preskúmali a prenikli do uzavretého priestoru, ktorý slúžil ako pohrebná komora.
Podľa doterajšieho výskumu bola hrobka využívaná na prelome 16. a 17. storočia. To je obdobie, ktorému zodpovedá aj výbava pochovaných osôb – prevažne jednoduché rakvy, skromné textilné zvyšky či malé náboženské predmety. Nešlo o aristokraciu, ale o obyvateľov miestnej farnosti.
V komore sa našli pozostatky mužov, žien a detí. Takéto nálezy sú pre vedcov mimoriadne dôležité, pretože umožňujú získať informácie o zdravotnom stave, životných podmienkach a kultúrnych zvyklostiach bežného obyvateľstva daného obdobia.
Súčasť rozsiahlejšej archeologickej vrstvy
Objav však nie je izolovaný. Pod dlážkou kostola sa nachádza viacero úrovní pochovávania, ktoré dokumentujú vývoj pohrebných tradícií na tomto mieste:
- sarkofágy z neskorej antiky
- hroby z merovejského obdobia
- stredoveké pochovania z 11. – 13. storočia
- novoveké hroby vrátane objavenej komory
- zvyšky starších kostolných stavieb, na ktorých neskorší chrám stojí
Každá vrstva je záznamom o určitej fáze života miestnej komunity – od najstarších kresťanských čias až po raný novovek.
Prečo bola komora zamurovaná?
Presný dôvod, prečo bolo schodisko v minulosti uzavreté, nie je známy. V kostoloch tohto typu však nejde o nič výnimočné. Pri prestavbách alebo pri zmene liturgických potrieb sa často staršie priestory jednoducho zakryli alebo zasypali. Zakrytím podlahy sa hrobka zároveň stala stabilnou a neporušenou, čo umožnilo jej dnešný detailný výskum.
Dôležitý pohľad do minulosti bežných ľudí
Objav v Saint-Philibert poskytuje výnimočný materiál pre archeológov, antropológov a historikov. Vďaka tomu, že hrobka zostala dlhé storočia nedotknutá, slúži ako autentický zdroj informácií o pohrebných rituáloch a každodennom živote ranonovovekej spoločnosti.
Podobné nálezy pripomínajú, že pod dnešnými mestami sa nachádza vrstvená história, ktorá čaká na svoje znovuobjavenie – často pri úplne prozaických stavebných prácach.
Schody, ktoré už nevedú k pochovávaniu, ale k poznaniu
Hoci odhalené schodisko pod kostolom už neslúži svojmu pôvodnému účelu, dnes má inú, nemenej dôležitú funkciu: pomáha dopĺňať mozaiku poznatkov o tom, ako sa vyvíjalo mesto i samotná komunita veriacich.
Objav je dôkazom, že minulosť nie je nikdy úplne stratená – len čaká na vhodný okamih, aby sa znovu ukázala.