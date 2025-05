Apokalypsa za dverami. Megavulkán po 5-tisíc rokoch ožíva a chystá sa vybuchnúť. „Môže to byť otázka dní!“

Pod aljašským ostrovom Kruzof sa aktuálne odohráva dramatický geologický príbeh. Sopka Mount Edgecumbe, ktorá bola viac ako 5-tisíc rokov považovaná za pokojný vulkanický útvar, teraz náhle začína vykazovať známky výrazného prebúdzania. Podľa odborníkov ide o veľmi znepokojivý a ojedinelý jav, ktorý by mohol mať katastrofálne dôsledky – nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre globálnu klímu a bezpečnosť na celom svete.

Mimoriadne rýchle zmeny v okolí vulkánu znepokojujú vedcov

Geológovia z Aljašského vulkanologického observatória potvrdili, že sopka Mount Edgecumbe začala vykazovať nezvyčajnú aktivitu už pred tromi rokmi, no aktuálne naberá na intenzite. Pod jej povrchom sa zhromažďuje magma, ktorá spôsobila dramatické zdvihnutie terénu až o 27 centimetrov. To je podľa odborníkov jasný indikátor, že hlboko v podzemí prebieha silné nahromadenie tlaku, ktoré zvyčajne predznamenáva blížiacu sa sopečnú erupciu.

Hoci sopka Mount Edgecumbe neďaleko mesta Sitka na ostrove Kruzof patrí medzi známe symboly pokojnej prírody Aljašky, historické údaje hovoria jasnou rečou – posledná erupcia prebehla pred viac ako 5-tisíc rokmi. O to viac je súčasný vývoj alarmujúci. Seizmológovia varujú, že sopka už nepredstavuje iba estetickú dominantu, ale stáva sa z nej časovaná bomba globálnych rozmerov.

Katastrofa, ktorá by mohla spustiť reťazovú reakciu

Mount Edgecumbe zatiaľ síce nie je klasifikovaná ako supervulkán typu Yellowstone, ale jej prebudenie by mohlo byť spúšťačom ďalšej sopečnej aktivity v tejto seizmicky veľmi aktívnej oblasti. V prípade mohutnej explózie niektorí odborníci predpokladajú dominový efekt, ktorý by mohol destabilizovať aj ďalšie vulkanické komplexy, vrátane supervulkánu v Yellowstonskom národnom parku či na Kamčatke.

História nás učí, že veľké sopečné výbuchy majú schopnosť radikálne meniť podmienky na celej Zemi. Výbuch sopky Tambora v Indonézii v roku 1815 spôsobil globálny pokles teplôt a rok 1816 bol známy ako „rok bez leta“. Súčasná situácia na Aljaške preto podľa vedcov nesie riziko, že planéta by mohla byť opäť vrhnutá do podobného scenára, ktorý by znamenal sopečnú zimu a rozsiahle problémy s potravinovou bezpečnosťou.

Erupcia môže prísť kedykoľvek: „Môže to byť otázka dní,“ tvrdia niektorí vedci

Najnovšie údaje z monitorovania vulkánu ukazujú, že aktivita pod Mount Edgecumbe môže vyústiť do erupcie v horizonte dní až týždňov, hoci to nie je stopercentná prognóza. Vedci pripomínajú, že takéto javy niekedy pretrvávajú dlhšie obdobie a nemusia sa skončiť výbuchom, no rýchlosť a rozsah aktuálnych zmien sú natoľko nezvyčajné, že znepokojenie v odborných kruhoch neprestáva narastať.

Geológovia priznávajú, že sopky sú z vedeckého hľadiska extrémne nevyspytateľné. „Vidíme jasné známky prebúdzania sopky, ale nedokážeme s istotou povedať, či dôjde k explózii dnes, zajtra alebo vôbec nie,“ uviedol jeden z vedcov z aljašského vulkanologického observatória pre miestne médiá. „Na druhej strane, takéto výrazné a systematické zmeny sme tu ešte nikdy nezaznamenali.“

Globálne následky erupcie sopky: Čo hrozí svetu?

Prípadný výbuch Mount Edgecumbe by pravdepodobne spôsobil masívnu devastáciu na Aljaške – ohrozená by bola miestna infraštruktúra, doprava, energetické zásobovanie aj ľudské životy. Rozsiahly mrak popola, plynov a aerosólov by však nemal dosah len lokálny. Tak ako výbuch filipínskej sopky Pinatubo v roku 1991 ochladil globálnu teplotu až o pol stupňa Celzia, mohli by podobné následky zasiahnuť celú planétu.

Výrazný pokles slnečného žiarenia by viedol k problémom s pestovaním plodín po celom svete a zasiahol by poľnohospodárstvo, čo by mohlo vyvolať hospodársku krízu a zvýšiť ceny potravín. Okrem toho by bola dramaticky ovplyvnená letecká doprava, čím by mohli utrpieť medzinárodné trhy a globálne hospodárstvo.

Situácia je vážna, no nie beznádejná

Napriek hrozivým prognózam vedci apelujú, že v tejto chvíli ešte nie je dôvod na paniku. Sopečnú aktivitu monitorujú 24 hodín denne a pri prvých známkach bezprostredného nebezpečenstva by bolo dostatok času na evakuáciu obyvateľov. Súčasný vývoj okolo Mount Edgecumbe je však tvrdou pripomienkou toho, ako málo človek vie o tom, čo sa skutočne odohráva v útrobách našej planéty.

Táto situácia slúži aj ako varovanie pred budúcimi prírodnými katastrofami, ktoré môžu prísť bez varovania. Ako hovoria vulkanológovia: „Zem nám práve teraz ukazuje svoju pravú tvár a my by sme mali byť pripravení na akýkoľvek scenár.“