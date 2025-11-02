Ani Paríž, ani Rím. Najkrajším mestom sveta sa stala perla Stredomoria, ktorú preslávil Gladiátor aj Hra o tróny

Na južnom cípe ostrova Malta sa rozprestiera malé, no mimoriadne významné mesto – Valletta. Hoci má len niečo vyše pol kilometra štvorcového, patrí medzi najzachovalejšie historické mestá Európy a od roku 1980 je zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Jej kamenné uličky, úzke priečne schodiská a charakteristické farebné balkóny vytvárajú nezameniteľnú atmosféru, ktorá láka návštevníkov z celého sveta.
Mesto rytierov svätého Jána
Valletta vznikla v 16. storočí ako dielo Rytierov rádu svätého Jána (známych aj ako Maltézski rytieri). Po Veľkom obliehaní Malty v roku 1565 sa rozhodli vybudovať nové, opevnené mesto, ktoré by chránilo ostrov pred ďalšími útokmi Osmanskej ríše.
Základný kameň položil veľmajster Jean Parisot de la Valette, po ktorom mesto nesie svoje meno. Stavba prebiehala podľa renesančných princípov – s rovnými ulicami, dôrazom na symetriu a systémom obranných múrov a bastiónov, ktoré boli na svoju dobu technickým zázrakom.
Architektúra, ktorá dýcha barokom
Valletta je považovaná za jedno z prvých plánovaných miest Európy. Každý blok, ulica aj námestie boli starostlivo navrhnuté.
Najväčšou pýchou mesta je Katedrála svätého Jána, ktorú rytieri dokončili v roku 1577. Zvonka pôsobí stroho, no vo vnútri skrýva jeden z najbohatších barokových interiérov sveta.
Na stenách a strope sa vynímajú zlaté ornamenty, mramorové náhrobky a dielo Caravaggia – Sťatie sv. Jána Krstiteľa, ktoré patrí k najvzácnejším obrazom Talianskej renesancie.
Po celej Vallette sa zachovali unikátne drevené balkóny – gallariji, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou maltského koloritu. Okrem estetickej funkcie mali aj praktický význam – umožňovali ženám pozorovať život na ulici bez toho, aby opustili dom.
Kde história stretáva modernu
Aj keď Valletta patrí k najmenším hlavným mestám sveta, kultúrnym bohatstvom by mohla konkurovať omnoho väčším metropolám.
Mesto je plné galérií, múzeí a divadiel, pričom mnohé z nich sídlia v historických palácoch rytierov. Jedným z najznámejších je Teatru Manoel, otvorené už v roku 1732 – dodnes patrí k najstarším fungujúcim divadlám Európy.
Moderné umenie má svoje miesto v galérii MUŻA, ktorá spája tradičné prvky architektúry s novým dizajnom.
V posledných rokoch sa Valletta premenila aj na centrum festivalov – od hudobných koncertov cez trhy až po pouličné divadlo. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti sa všetko odohráva na dosah ruky, takže ju môžete prejsť pešo za niekoľko hodín.
Nádherné výhľady a miesta, ktoré treba vidieť
Z horných záhrad Upper Barrakka Gardens sa otvára panoramatický výhľad na prístav Grand Harbour, ktorý je jedným z najstarších funkčných prístavov v Európe.
Záhrady sú obľúbeným miestom odpočinku domácich aj turistov. Každý deň napoludnie sa odtiaľ ozýva tradičná salva z delostreleckých kanónov – ceremoniál, ktorý pripomína vojenskú minulosť ostrova.
Len pár minút chôdze odtiaľ sa nachádza Palác veľmajstra, ktorý bol kedysi sídlom hlavy rádu a dnes v ňom sídli maltský prezident.
V okolí nájdete aj množstvo kaviarní, reštaurácií a malých obchodíkov, kde sa dá ochutnať tradičné maltské jedlo – napríklad pastizzi, slané taštičky plnené ricottou alebo hráškom, či lokálnu rybu lampuki.
Valletta na filmovom plátne
Vďaka svojmu vzhľadu pripomínajúcemu kulisy historického filmu sa Malta stala obľúbeným miestom filmárov.
Mnohé známe filmy, ako napríklad Gladiátor, Troy, Munich alebo seriál Hra o tróny, sa nakrúcali na rôznych častiach Malty – najmä v pevnosti Fort Ricasoli a meste Mdina.
Hoci samotná Valletta bola použitá len v menšej miere, jej architektúra presne vystihuje to, čo filmári na Malte hľadajú – autentickú historickú atmosféru.
Ako sa do Valletty dostať
Medzinárodné letisko Luqa International Airport leží približne 8 kilometrov od centra mesta. Z letiska jazdia pravidelné autobusové linky, taxíky aj kyvadlová doprava.
Valletta je zároveň spojená trajektom so Sliemou, modernou štvrťou na opačnej strane zálivu.
Na krátke vzdialenosti je ideálne sa po meste pohybovať pešo – všetky hlavné pamiatky sú blízko seba. Ak sa rozhodnete preskúmať celý ostrov, dá sa jednoducho prenajať auto, pričom je potrebné počítať s ľavostrannou premávkou.
Mesto, ktoré sa nedá zabudnúť
Valletta je miestom, kde sa história prelína so súčasnosťou a kde sa dá zažiť Stredomorie v jeho najčistejšej podobe.
Nie je to len hlavné mesto Malty, ale aj živé múzeum pod holým nebom, v ktorom každý roh, ulica či dom nesú stopy minulosti.
Či už prídete kvôli pamiatkam, moru alebo kultúre, Valletta vás svojou pokojnou atmosférou prinúti spomaliť a naplno si vychutnať krásu okamihu.