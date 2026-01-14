Ani ocot, ani sóda bikarbóna. Stačí naliať polovicu pohára a odtok sa vyčistí sám

Keď voda v dreze či umývadle začne odtekať pomalšie, mnohí automaticky siahnu po octe, sóde alebo silnej chémii. V domácich radách sa často spomína aj obyčajná kuchynská soľ. Hoci ide o lacný a dostupný prostriedok, je dobré vedieť, čo naozaj dokáže – a čo je len mýtus.
Použitie soli pri čistení odpadu ukazuje aj video Andrea Jean Co na YouTube:
Čo sa v odtoku skutočne usádza?
Najčastejšie problémy spôsobujú:
- mastnota z umývania riadu
- mydlové usadeniny
- jemné zvyšky jedla
- vlasy a chlpy
- biologický materiál, ktorý sa drží na stenách potrubia
Tieto nánosy sa postupne vrstvia a spomaľujú odtok vody.
Ako môže pomôcť obyčajná soľ
Soľ sama o sebe nie je silný rozpúšťač a nedokáže odstrániť veľké alebo pevné upchávky. Má však určité vlastnosti, ktoré môžu byť užitočné pri ľahších problémoch alebo preventívnej údržbe:
- Kryštáliky soli majú mierne abrazívny účinok – môžu pomôcť mechanicky narušiť jemné nánosy na stenách potrubia.
- V kombinácii s horúcou vodou pomáha uvoľňovať mastný film, ktorý sa na vnútri trubiek vytvára.
- Pri pravidelnom používaní môže podporiť čistejší povrch potrubia, čo znižuje riziko postupného upchávania.
Dôležité však je, že tento účinok je obmedzený a funguje len pri menších nečistotách alebo na údržbu.
Ako soľ použiť správne
Postup je jednoduchý a bezpečný:
- Nasypte do odtoku pol hrnčeka kuchynskej soli.
- Nechajte ju pôsobiť niekoľko hodín alebo cez noc.
- Následne zalejte veľkým množstvom horúcej vody.
Tok horúcej vody pomôže zmierniť mastnotu a zároveň odplaví zvyšky soli aj drobné uvoľnené nečistoty.
Tento postup je vhodný na mierne zhoršený odtok, nie na úplne upchaté potrubie.
Kedy soľ nepomôže
Soľ nedokáže vyriešiť:
- nahromadené vlasy v sifóne
- veľké tukové zátky
- pevné zablokovanie potrubia
- hlbšie upchávky v odpadovom systéme
V takých prípadoch je účinnejšie použiť:
- mechanické čistenie (zvon, špirála)
- enzymatické čističe
- odbornú pomoc
Môže soľ škodiť?
Pri bežnom používaní nie, ale nadmerné či príliš časté sypanie soli môže:
- prispievať k dlhodobému korodovaniu kovových častí potrubia
- zvyšovať množstvo minerálnych usadenín, ak sa používa bez následného dôkladného preplachu
Preto sa odporúča používať soľ len občas a s dostatočným množstvom horúcej vody.
Prevencia stále víťazí
Najspoľahlivejším spôsobom, ako sa vyhnúť upchatému odtoku, je:
- odstraňovať zvyšky jedla pred umývaním riadu
- používať sitko do drezu
- raz za čas preliať odtok veľkým množstvom horúcej vody
- pravidelne čistiť sifón
Soľ môže byť užitočným doplnkom k týmto opatreniam, no nie zázračným riešením.