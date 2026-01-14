Ani ocot, ani sóda bikarbóna. Stačí naliať polovicu pohára a odtok sa vyčistí sám

problém s upchatým umývadlom
problém s upchatým umývadlom Foto: www.shutterstock.com

Keď voda v dreze či umývadle začne odtekať pomalšie, mnohí automaticky siahnu po octe, sóde alebo silnej chémii. V domácich radách sa často spomína aj obyčajná kuchynská soľ. Hoci ide o lacný a dostupný prostriedok, je dobré vedieť, čo naozaj dokáže – a čo je len mýtus.

Použitie soli pri čistení odpadu ukazuje aj video Andrea Jean Co na YouTube:

Čo sa v odtoku skutočne usádza?

Najčastejšie problémy spôsobujú:

  • mastnota z umývania riadu
  • mydlové usadeniny
  • jemné zvyšky jedla
  • vlasy a chlpy
  • biologický materiál, ktorý sa drží na stenách potrubia

Tieto nánosy sa postupne vrstvia a spomaľujú odtok vody.

Ako môže pomôcť obyčajná soľ

Soľ sama o sebe nie je silný rozpúšťač a nedokáže odstrániť veľké alebo pevné upchávky. Má však určité vlastnosti, ktoré môžu byť užitočné pri ľahších problémoch alebo preventívnej údržbe:

  • Kryštáliky soli majú mierne abrazívny účinok – môžu pomôcť mechanicky narušiť jemné nánosy na stenách potrubia.
  • V kombinácii s horúcou vodou pomáha uvoľňovať mastný film, ktorý sa na vnútri trubiek vytvára.
  • Pri pravidelnom používaní môže podporiť čistejší povrch potrubia, čo znižuje riziko postupného upchávania.

Dôležité však je, že tento účinok je obmedzený a funguje len pri menších nečistotách alebo na údržbu.

Ako soľ použiť správne

Postup je jednoduchý a bezpečný:

  1. Nasypte do odtoku pol hrnčeka kuchynskej soli.
  2. Nechajte ju pôsobiť niekoľko hodín alebo cez noc.
  3. Následne zalejte veľkým množstvom horúcej vody.

Tok horúcej vody pomôže zmierniť mastnotu a zároveň odplaví zvyšky soli aj drobné uvoľnené nečistoty.
Tento postup je vhodný na mierne zhoršený odtok, nie na úplne upchaté potrubie.

Kedy soľ nepomôže

Soľ nedokáže vyriešiť:

  • nahromadené vlasy v sifóne
  • veľké tukové zátky
  • pevné zablokovanie potrubia
  • hlbšie upchávky v odpadovom systéme

V takých prípadoch je účinnejšie použiť:

  • mechanické čistenie (zvon, špirála)
  • enzymatické čističe
  • odbornú pomoc

Môže soľ škodiť?

Pri bežnom používaní nie, ale nadmerné či príliš časté sypanie soli môže:

  • prispievať k dlhodobému korodovaniu kovových častí potrubia
  • zvyšovať množstvo minerálnych usadenín, ak sa používa bez následného dôkladného preplachu

Preto sa odporúča používať soľ len občas a s dostatočným množstvom horúcej vody.

Prevencia stále víťazí

Najspoľahlivejším spôsobom, ako sa vyhnúť upchatému odtoku, je:

  • odstraňovať zvyšky jedla pred umývaním riadu
  • používať sitko do drezu
  • raz za čas preliať odtok veľkým množstvom horúcej vody
  • pravidelne čistiť sifón

Soľ môže byť užitočným doplnkom k týmto opatreniam, no nie zázračným riešením.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať