Ani dusená, ani pečená. Toto je najzdravší spôsob, ako si vychutnať brokolicu

Brokolica patrí medzi najhodnotnejšie druhy zeleniny, no mnohým sa v pamäti spája skôr s rozvarenou, nevábnou prílohou bez výraznej chuti. Pri tejto zelenine však naozaj platí, že spôsob úpravy rozhoduje o tom, koľko prospešných látok si z nej telo dokáže odniesť. Moderné výživové odporúčania potvrdzujú, že dlhé varenie či pečenie nie je ideálne, ak chceme zachovať maximum vitamínov.
Ak máte radi brokolicu vo forme polievok, môžete si pozrieť aj jednoduchý videorecept na krémovú brokolicovú polievku od Těhotného kuchaře. Je to príklad toho, že aj zdravá zelenina môže byť základom skutočne lahodného jedla:
Už pri rýchlom pohľade na to, ako teplo ovplyvňuje výživový obsah brokolice, je jasné, prečo je vhodné voliť šetrnejšie postupy. Vitamín C, antioxidačné látky či enzýmy citlivé na teplotu sa pri dlhej úprave prirodzene strácajú. Našťastie však existuje jednoduchý spôsob prípravy, ktorý zachováva vysokú nutričnú hodnotu aj príjemnú chuť.
Prečo je technika varenia dôležitá
Brokolica obsahuje:
- vysoký podiel vitamínu C
- vitamín K
- vlákninu
- karotenoidy
- dôležité antioxidanty
- a látky, z ktorých vzniká sulforafán – zlúčenina skúmaná pre svoje ochranné účinky.
Tieto živiny sú však citlivé najmä na vysokú teplotu a dlhý kontakt s vodou. Pri klasickom varení sa veľká časť vitamínov rozpustí vo vode, ktorú napokon vylejeme. To je dôvod, prečo sa odborníci prikláňajú k metódam, ktoré skracujú čas ohrevu a minimalizujú straty.
Najzdravší spôsob úpravy: krátke naparenie
Najšetrnejšou a vedecky najlepšie podloženou metódou prípravy brokolice je krátke naparenie.
Napaľovanie po dobu 5–7 minút:
- zachováva výrazne viac vitamínu C než varenie vo vode
- minimalizuje straty karotenoidov a antioxidantov
- udrží zeleninu prirodzene chrumkavú a jasne zelenú
- neumožní, aby sa živiny vyplavovali do vody
- je dostatočne šetrné aj k enzýmom, ktoré prispievajú k tvorbe sulforafánu
Táto metóda je považovaná za jednu z najefektívnejších, ak je cieľom zachovať čo najvyšší nutričný obsah.
Ako brokolicu správne napariť
- Do hrnca nalejte malé množstvo vody (stačí pár centimetrov).
- Vložte ružičky brokolice do kovového sitka alebo parného nadstavca nad hladinu vody.
- Prikryte pokrievkou a naparujte 5–7 minút.
- Brokolica má zostať svieža, jasne zelená a jemne chrumkavá.
- Dochutiť ju môžete olivovým olejom, citrónovou šťavou, soľou alebo korením – všetko bez toho, aby sa stratila jej prirodzená chuť.
Tipy, ako zvýrazniť chuť brokolice bez zbytočnej tepelnej záťaže
- Jogurtový dressing s citrónom a cesnakom dodá sviežosť.
- Pražené semienka pridajú zdravé tuky aj textúru.
- Stonky nevyhadzujte – po ošúpaní sú výživné a chutné, obsahujú veľa vlákniny.
Čomu sa radšej vyhnúť?
Pečenie či dlhé dusenie nie sú škodlivé, ale vždy vedú k väčším stratám živín ako naparenie. Voda aj vysoké teploty výrazne znižujú množstvo vitamínu C a ďalších citlivých látok.
To však neznamená, že tieto postupy nemajú miesto v kuchyni – zapekaná brokolica či zeleninové jedlá môžu byť skvelé. No ak je cieľom pripraviť brokolicu čo najzdravšie, pára zostáva najlepšou voľbou.
Ak chcete z brokolice získať maximum, najlepšie je pripraviť ju na pare a krátko. Tento spôsob zabezpečí, že si zelenina zachová chuť, farbu, konzistenciu aj vysoký obsah živín. Z obyčajnej brokolice sa tak stane skutočne hodnotná potravina, ktorú sa oplatí zaradiť do jedálnička pravidelne.