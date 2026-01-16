Amatérski hľadači objavili 2 584 strieborných mincí z 11. storočia. Poklad mal hodnotu takmer 5 miliónov eur

Na poli v anglickom Somersete sa odohral objav, ktorý patrí medzi najväčšie mincové nálezy v dejinách Británie. Skupina amatérskych hľadačov kovov narazila na súbor 2 584 strieborných penny mincí, ktoré pochádzajú z obdobia krátko po bitke pri Hastingsu. Poklad sa neskôr predal za približne 4,3 milióna libier, čo v prepočte predstavuje takmer 5 miliónov eur.
Skupina zároveň zverejnila video, ktoré ukazuje prvé momenty objavu a detaily o tom, ako poklad vyzeral v teréne. Krátky dokument si môžete pozrieť tu:
Nenápadná výprava, ktorá zmenila dejiny
Na začiatku to vyzeralo ako bežný výjazd s detektormi kovov. Adam Staples a jeho šesť priateľov prehľadávalo ornú pôdu, kde už v minulosti nachádzali jednotlivé mince či kovové ozdoby. Tentoraz však detektory zareagovali na oveľa väčší a mimoriadne kompaktný zdroj signálu. Postupné odkrývanie ukázalo, že pod povrchom sa ukrýva starostlivo uložený poklad.
Mince boli uložené spoločne, čo naznačuje, že ich pôvodný majiteľ ich ukryl zámerne. V 11. storočí, keď Anglicko prechádzalo turbulentnými zmenami, to bol bežný spôsob, ako ochrániť majetok pred rabovaním alebo politickými zásahmi.
Poklad z obdobia, ktoré zmenilo Anglicko
Nález dostal názov Chew Valley Hoard podľa oblasti, kde bol objavený. Mince pochádzajú približne z rokov 1066 až 1068, teda z obdobia po normanskom dobytí Anglicka.
Približne polovica mincí nesie podobizeň Harolda II., posledného anglosaského kráľa, ktorého porazil Viliam Dobyvateľ. Zvyšok pochádza z ražby už za Viliamovej vlády. Medzi mincami sa našli aj mimoriadne vzácne kusy, napríklad minca s menom Edwarda Vyznávača, jedného z najvýznamnejších panovníkov pred normanskou érou.
Odborníci identifikovali, že mince vznikali v desiatkach mincovní naprieč Anglickom – okrem Londýna či Yorku aj v Bathu, Bristole, Exetri alebo Hastingsu. Vďaka vyrazeným menám mincovníkov môžu historici presnejšie mapovať fungovanie hospodárstva, obchodných ciest a regionality mincovnej výroby v stredoveku.
Poklad v hodnote miliónov
Po odbornom preskúmaní bol Chew Valley Hoard ohodnotený na 4,3 milióna britských libier, teda približne 4,9 milióna eur. Ide o jednu z najvyšších súm, ktoré kedy britské múzeá zaplatili za mincový nález.
Podľa britského zákona sa odmena delí medzi nálezcov a majiteľa pozemku. V tomto prípade si tak finančnú čiastku rozdelili Adam Staples, jeho priatelia a vlastník orného poľa.
Zbierka však neskončila v rukách súkromníkov. Mince odkúpili verejné inštitúcie, ktoré ich aktuálne konzervujú, analyzujú a pripravujú na budúce vystavenie.
Prečo si verejnosť počká
Mince musia prejsť dôkladným procesom čistenia, konzervácie a dokumentácie. Každý kus sa fotografuje, analyzuje a porovnáva s mincovými typmi z rovnakého obdobia. Ide o zdĺhavú odbornú prácu, ktorá zabezpečí, že poklad bude zachovaný v čo najlepšom stave.
Niektoré mince už boli predstavené v British Museum, no kompletná výstava pre región Somerset sa pripravuje na najbližšie roky. V roku 2027 by mal byť celý súbor predstavený verejnosti v regióne, kde bol po takmer tisícročí znovu objavený.
Hodnota, ktorá presahuje peniaze
Chew Valley Hoard nie je výnimočný len cenou. Predstavuje unikátny zdroj poznatkov o tom, ako fungovala ekonomika, mocenské štruktúry a každodenný život v Anglicku pred takmer tisíc rokmi.
Nález potvrdzuje, že aj obyčajné pole môže ukrývať príbeh, ktorý dokáže obohatiť naše chápanie dejín a pripomenúť, ako veľmi môže jeden náhodný objav zmeniť pohľad na minulosť.