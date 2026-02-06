Alobal do topánok? Zabudnite na to. Tento jednoduchý trik udrží nohy v teple aj pri –20 °C

Keď teploty klesnú hlboko pod nulu, topánky niekedy nestačia ani vtedy, keď sú označené ako zimné. Studené prsty, mravčenie či stuhnuté chodidlá vznikajú rýchlo – najmä ak nie je správne riešená izolácia od zeme a odvádzanie vlhkosti. Dobrou správou je, že nohy sa dajú udržať v teple pomocou jednoduchých, overených a bezpečných postupov.
Prečo nohy pri chôdzi v zime tak rýchlo vychladnú?
To, že nohy mrznú rýchlejšie než iné časti tela, má niekoľko fyziologických dôvodov:
1. Chlad preniká od zeme cez podrážku
Zamrznutý povrch, sneh aj ľad ochladzujú podrážku topánky. Ak je medzi chodidlom a podrážkou slabá izolácia, chlad sa prenesie priamo k pokožke.
2. Vlhkosť zrýchľuje stratu tepla
Aj malé množstvo potu spôsobí niekoľkonásobne rýchlejšie ochladzovanie chodidla. Vlhká pokožka odvádza teplo výrazne rýchlejšie než suchá.
3. Zhoršené prekrvenie spôsobené chladom alebo tesnými topánkami
V chlade sa cievy prirodzene zúžia, aby telo šetrilo teplo. Ak sú topánky príliš úzke, cirkulácia krvi sa ešte viac zhorší a chodidlá rýchlejšie premrznú.
Všetky tri faktory spolu spôsobujú, že nohy môžu mrznúť aj v inak kvalitnej obuvi.
Alobal a kartón – prečo nejde o spoľahlivé riešenia
Často sa objavujú rady vložiť do topánok alobal alebo kartón. Tieto materiály však majú zásadné praktické obmedzenia:
Alobal
- síce odráža teplo
- ale neprepúšťa vlhkosť → noha sa skôr spotí
- po navlhnutí pôsobí studeno
- ľahko sa deformuje a môže sa šmýkať
Pre krátke státie môže poslúžiť, ale nie je to vhodná ani dlhodobo účinná metóda.
Kartónová vložka
- dokáže na suchu izolovať
- ale veľmi rýchlo nasaje vlhkosť
- po navlhnutí izoluje minimálne
Preto ide iba o núdzové riešenie, nie o spoľahlivý spôsob, ako udržať chodidlá v teple.
Overený spôsob, ktorý funguje: suché vrstvy a kvalitná izolácia
V outdoorových podmienkach sa používa postup založený na dvoch istotách:
- Vlhkosť treba čo najrýchlejšie odviesť od pokožky.
- Chodidlo treba oddeliť od studenej podrážky izolačnou vrstvou.
1. vrstva: tenká funkčná ponožka
Účel: udržať chodidlo čo najsuchšie.
Vhodné sú ponožky z materiálov, ktoré:
- rýchlo odvádzajú pot
- nezadržiavajú vlhkosť pri pokožke
To je základ všetkého – aj mierna vlhkosť rýchlo znižuje tepelný komfort.
2. vrstva: izolačná ponožka
Najlepšie funguje:
- merino vlna
- kvalitná vlnená zmes
Merino vlna hreje, aj keď je mierne vlhká, a zároveň neprehrieva.
Izolačné vložky – rozdiel, ktorý okamžite pocítite
Najúčinnejšie materiály:
- vlna
- filc
- penové vložky s uzavretými bunkami
- hliníková izolačná vrstva na spodnej strane (vrchná musí byť textilná)
Tieto vložky obmedzujú prestup chladu od zeme a sú dlhodobo overené pri zimných aktivitách.
Pozor na príliš malé alebo tesné topánky
Toto je jeden z najčastejších a najviac podceňovaných problémov.
Ak je obuv tesná:
- stlačí prsty a zhorší cirkuláciu
- nedá priestor izolačným vrstvám
- chodidlo chladne rýchlejšie
Zimná obuv by mala byť aspoň o pol čísla väčšia než letné topánky.
Jednoduchá, ale veľmi účinná rada navyše: suché ponožky v rezerve
Ak viete, že budete na mraze dlhšie, vezmite si so sebou náhradný pár tenkých suchých ponožiek.
Vlhkosť je najväčší nepriateľ tepla — aj trochu navlhnutá ponožka dokáže znížiť tepelný komfort prekvapivo rýchlo.
Stručné, vedecky presné zhrnutie
- Najviac tepla uniká od zeme cez podrážku, preto je izolácia zdola kľúčová.
- Vlhkosť spôsobuje extrémne rýchle ochladzovanie.
- Suchá funkčná ponožka + izolačná ponožka sú najúčinnejšia kombinácia.
- Vlnené/filcové vložky preukázateľne zlepšujú tepelný komfort.
- Tesné topánky sťažia prúdenie krvi → rýchlejšie mrznutie.
- Triky s alobalom alebo kartónom nie sú spoľahlivé, fungujú len obmedzene a krátkodobo.