Alobal do topánok? Zabudnite na to. Tento jednoduchý trik udrží nohy v teple aj pri –20 °C

zimné topánky
zimné topánky Foto: depositphotos.com

Keď teploty klesnú hlboko pod nulu, topánky niekedy nestačia ani vtedy, keď sú označené ako zimné. Studené prsty, mravčenie či stuhnuté chodidlá vznikajú rýchlo – najmä ak nie je správne riešená izolácia od zeme a odvádzanie vlhkosti. Dobrou správou je, že nohy sa dajú udržať v teple pomocou jednoduchých, overených a bezpečných postupov.

Prečo nohy pri chôdzi v zime tak rýchlo vychladnú?

To, že nohy mrznú rýchlejšie než iné časti tela, má niekoľko fyziologických dôvodov:

1. Chlad preniká od zeme cez podrážku

Zamrznutý povrch, sneh aj ľad ochladzujú podrážku topánky. Ak je medzi chodidlom a podrážkou slabá izolácia, chlad sa prenesie priamo k pokožke.

2. Vlhkosť zrýchľuje stratu tepla

Aj malé množstvo potu spôsobí niekoľkonásobne rýchlejšie ochladzovanie chodidla. Vlhká pokožka odvádza teplo výrazne rýchlejšie než suchá.

3. Zhoršené prekrvenie spôsobené chladom alebo tesnými topánkami

V chlade sa cievy prirodzene zúžia, aby telo šetrilo teplo. Ak sú topánky príliš úzke, cirkulácia krvi sa ešte viac zhorší a chodidlá rýchlejšie premrznú.

Všetky tri faktory spolu spôsobujú, že nohy môžu mrznúť aj v inak kvalitnej obuvi.

Alobal a kartón – prečo nejde o spoľahlivé riešenia

Často sa objavujú rady vložiť do topánok alobal alebo kartón. Tieto materiály však majú zásadné praktické obmedzenia:

Alobal

  • síce odráža teplo
  • ale neprepúšťa vlhkosť → noha sa skôr spotí
  • po navlhnutí pôsobí studeno
  • ľahko sa deformuje a môže sa šmýkať

Pre krátke státie môže poslúžiť, ale nie je to vhodná ani dlhodobo účinná metóda.

Kartónová vložka

  • dokáže na suchu izolovať
  • ale veľmi rýchlo nasaje vlhkosť
  • po navlhnutí izoluje minimálne

Preto ide iba o núdzové riešenie, nie o spoľahlivý spôsob, ako udržať chodidlá v teple.

Overený spôsob, ktorý funguje: suché vrstvy a kvalitná izolácia

V outdoorových podmienkach sa používa postup založený na dvoch istotách:

  1. Vlhkosť treba čo najrýchlejšie odviesť od pokožky.
  2. Chodidlo treba oddeliť od studenej podrážky izolačnou vrstvou.

1. vrstva: tenká funkčná ponožka

Účel: udržať chodidlo čo najsuchšie.

Vhodné sú ponožky z materiálov, ktoré:

  • rýchlo odvádzajú pot
  • nezadržiavajú vlhkosť pri pokožke

To je základ všetkého – aj mierna vlhkosť rýchlo znižuje tepelný komfort.

2. vrstva: izolačná ponožka

Najlepšie funguje:

  • merino vlna
  • kvalitná vlnená zmes

Merino vlna hreje, aj keď je mierne vlhká, a zároveň neprehrieva.

Izolačné vložky – rozdiel, ktorý okamžite pocítite

Najúčinnejšie materiály:

  • vlna
  • filc
  • penové vložky s uzavretými bunkami
  • hliníková izolačná vrstva na spodnej strane (vrchná musí byť textilná)

Tieto vložky obmedzujú prestup chladu od zeme a sú dlhodobo overené pri zimných aktivitách.

Pozor na príliš malé alebo tesné topánky

Toto je jeden z najčastejších a najviac podceňovaných problémov.
Ak je obuv tesná:

  • stlačí prsty a zhorší cirkuláciu
  • nedá priestor izolačným vrstvám
  • chodidlo chladne rýchlejšie

Zimná obuv by mala byť aspoň o pol čísla väčšia než letné topánky.

Jednoduchá, ale veľmi účinná rada navyše: suché ponožky v rezerve

Ak viete, že budete na mraze dlhšie, vezmite si so sebou náhradný pár tenkých suchých ponožiek.
Vlhkosť je najväčší nepriateľ tepla — aj trochu navlhnutá ponožka dokáže znížiť tepelný komfort prekvapivo rýchlo.

Stručné, vedecky presné zhrnutie

  • Najviac tepla uniká od zeme cez podrážku, preto je izolácia zdola kľúčová.
  • Vlhkosť spôsobuje extrémne rýchle ochladzovanie.
  • Suchá funkčná ponožka + izolačná ponožka sú najúčinnejšia kombinácia.
  • Vlnené/filcové vložky preukázateľne zlepšujú tepelný komfort.
  • Tesné topánky sťažia prúdenie krvi → rýchlejšie mrznutie.
  • Triky s alobalom alebo kartónom nie sú spoľahlivé, fungujú len obmedzene a krátkodobo.

