Alobal ako všestranný pomocník. Všetko, čo potrebujete vedieť

Alobal patrí k najbežnejším pomocníkom v kuchyni aj v domácnosti vôbec. Mnohí si však ani neuvedomujú, že jeho matná a lesklá strana plnia v skutočnosti odlišné úlohy. Kým jedna strana prepúšťa teplo, druhá ho odráža, čo môže mať vplyv napríklad na to, ako dlho zostane jedlo teplé alebo ako efektívne sa pečie mäso a zemiaky v rúre. Nasledujúci prehľad prináša všeobecné rady, ako vyťažiť z alobalu maximum – a nielen v kuchyni, ale aj v záhrade, dielni či pri každodenných skrášľovacích procedúrach.

Matná či lesklá? Rozhoduje účel

Matná strana prepúšťa teplo: Využite ju zvnútra, ak chcete jedlo čo najlepšie zahriať alebo zabezpečiť jeho rovnomerné pečenie.

Lesklá strana teplo odráža: Ak plánujete prenášať obed alebo uchovať potraviny teplé dlhší čas, otáčajte alobal tak, aby bola lesklá strana vonku.

Príklad: Pri grilovaní mäsa a zemiakov je vhodné vložiť potraviny do alobalu tak, že lesklá strana je v kontakte s jedlom. Teplo sa tak odrazí späť a suroviny sa pripravia rýchlejšie.

Praktické využitie v záhrade

Okrem bežného balenia a pečenia sa alobal osvedčil aj pri pestovaní rastlín. Ak ho nastriháte na menšie kúsky a primiešate do zeminy alebo rozsypete okolo kmeňov, môže pomôcť odpudzovať hmyz a iných škodcov. Lesklé útržky odrážajú svetlo, čo nezvaných návštevníkov často vyplaší. Navyše môže byť užitočný aj ako zábrana pre niektoré druhy vtákov, ktoré vyzobávajú semená z pôdy.

Rýchle zlepšenie ostrosti nožníc

Alobal dokáže poslúžiť na dočasné zlepšenie stavu tupých nožníc. Ak potrebujete ostré nožnice „ešte na chvíľu“, pokojne siahnite po alobale. Niekoľkokrát ho preložte, aby ste získali niekoľko vrstiev, a potom ho postupne prestrihajte. Týmto spôsobom sa čepele nožníc ľahko zabrúsia, čo vám môže zachrániť situáciu pri domácom tvorení alebo rýchlom opravovaní.

Uplatnenie v kaderníctve a domácej starostlivosti o vlasy

Aj v oblasti starostlivosti o vlasy hrá alobal dôležitú úlohu. Pomáha pri odfarbovaní či farbení vlasov, najmä pri technike melírovania, kde sa jednotlivé pramene oddeľujú práve alobalom. Vďaka nemu sa teplo koncentruje a farba či zosvetľovač pôsobia rýchlejšie.

Doma si môžete pomocou alobalu vytvoriť aj vlny bez natáčok – stačí nastrihať pruhy, zrolovať ich do valčekov a namotať na ne pramene vlasov. Zafixujte ich teplom z fénu a získate pekné kučery.

Urýchlenie odlakovania nechtov

Keď bojujete s gélovým alebo trblietavým lakom, rýchlo zistíte, že jeho odstránenie môže byť zdĺhavé. Pomocou alobalu si ho však viete zjednodušiť. Na odlakovačom napustené vatové tampóny priložené na nechty jednoducho pripevnite malými kúskami alobalu. Vytvoríte tak prostredie, kde teplo ostáva koncentrované, a lak sa rozloží rýchlejšie.

Čistenie striebra a ďalších predmetov

Alobal môžete použiť na leštenie strieborných šperkov či dokonca väčších predmetov. Jedným z jednoduchých spôsobov je pokrčiť alobal do menšej gule a využiť ho namiesto drôtenky na opatrné očistenie povrchu.

Rovnako účinne pomáha pri čistení žehličky – ak sa na ňu niečo prilepí, vyskúšajte prejsť rozpálenou žehličkou cez hladký kúsok alobalu a nečistoty sa môžu uvoľniť jednoduchšie.

Ako zlepšiť výhrevnosť radiátora

V chladných mesiacoch je vítaná každá metóda na zvýšenie tepelnej pohody v domácnosti. Alobal môže pomôcť nasmerovať teplo z radiátora späť do miestnosti, namiesto toho, aby sálalo do steny. Umiestnite väčší kus alobalu za radiátor či pripevnite na jeho zadnú časť tak, aby lesklá strana smerovala do izby. Vďaka tomu teplo lepšie cirkuluje v priestore a vy sa v izbe rýchlejšie ohrejete.

Zhrnutie

Alobal je všestranný pomocník, ktorý sa oplatí mať doma vždy poruke. Rozdielna funkcia jeho lesklej a matnej strany sa dá využiť na optimalizáciu pečenia či udržiavania teplých jedál, ale aj na rôzne triky pri práci v záhrade, dielni či v kaderníckej a kozmetickej starostlivosti. Odplaší hmyz, dočasne nabrúsi nožnice, pomôže získať dokonalejšie odtiene vlasov alebo rozžiariť strieborné šperky. Ak ste tento materiál doteraz považovali len za bežnú fóliu, určite stojí za to preskúmať všetky jeho ďalšie možnosti.