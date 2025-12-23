Alobal ako lacný a účinný čistič. Väčšina ľudí netuší, čo všetko dokáže!

Ak máte doma alobal, máte po ruke univerzálneho pomocníka do celej domácnosti. Táto nenápadná hliníková fólia vie vyriešiť množstvo problémov – od čistenia až po drobné domáce vychytávky.
Pripravili sme pre vás 10 praktických trikov, vďaka ktorým sa na alobal už nikdy nebudete pozerať len ako na kuchynský doplnok. Niektoré z nich vás možno prekvapia a začnete ich používať pravidelne.
Hliníková fólia je bežnou súčasťou každej domácnosti, no väčšina ľudí ju využíva iba pri pečení alebo balení jedla. V skutočnosti má však oveľa širšie využitie. Pozrite sa, čo všetko dokáže.
10 šikovných trikov s alobalom
1. Rýchle nabrúsenie tupých nožníc
Ak vám nožnice už nestrihajú ako kedysi, stačí niekoľkokrát poskladať alobal a následne ho nožnicami prestrihnúť. Jednoduchý pohyb pomôže čepele znovu nabrúsiť.
2. Vodný kameň na batériách zmizne okamžite
Na škvrny od vodného kameňa na vodovodných kohútikoch si vezmite kúsok alobalu, vytvorte z neho guľôčku, mierne ju navlhčite a pretrite ňou povrch. Usadeniny zmiznú takmer okamžite.
3. Opuchnuté oči a vačky pod očami
Kúsky alobalu vložte na niekoľko hodín do chladničky a potom si ich priložte na oči približne na 20 minút. Opuch aj vačky pod očami by mali výrazne ustúpiť.
4. Pripálené hrnce bez drôtenky
So spáleninami na hrncoch a plechoch si poradíte aj bez drôtenky. Guľôčka z alobalu poslúži ako účinný čistiaci nástroj.
5. Menej statickej elektriny v sušičke
Ak vás pri vyberaní prádla zo sušičky trápi statická elektrina, vhoďte do bubna zmuchlanú guľôčku alobalu. Dá sa používať opakovane a pomáha znižovať elektrické výboje.
6. Núdzová náhrada batérie
Keď nemáte po ruke správnu batériu, môžete si dočasne pomôcť alobalom. Vyplníte ním priestor pre batériu tak, aby kontakt fungoval. Ide však len o krátkodobé riešenie – čo najskôr ju vymeňte za originálnu.
7. Lesklé príbory z umývačky
Ak chcete, aby sa vaše príbory opäť krásne leskli, vložte zmuchlaný alobal do príborníka v umývačke a umyte riad ako zvyčajne. Výsledok vás príjemne prekvapí.
8. Čistenie pripálených panvíc
Do pripálenej panvice nalejte trochu horúcej vody, pridajte kvapku saponátu a pomocou guľôčky z alobalu ju vydrhnite. Pripáleniny pôjdu dole rýchlo a bez veľkej námahy.
9. Alobal ako improvizovaný lievik
Nemáte doma lievik? Nevadí. Z alobalu si ho jednoducho vytvarujete presne podľa potreby.
10. Čistenie strieborných šperkov a pomoc pri nachladnutí
Strieborné šperky stačí vložiť do misky vystlanej alobalom, pridať soľ, zaliať horúcou vodou a nechať chvíľu pôsobiť. Po vysušení budú opäť žiariť.
Alobal môže pomôcť aj pri nachladnutí – ak sa necítite dobre, zabaľte si nohy do alobalu približne na jednu hodinu. Úľava od nádchy a kašľa môže prísť rýchlejšie.
Video s praktickými ukážkami
Nezabudnite si pozrieť aj video, v ktorom uvidíte tieto a ďalšie triky s alobalom v praxi:
Alobal je lacný, dostupný a neuveriteľne všestranný pomocník. Stačí ho len začať používať inak, než ste boli doteraz zvyknutí.