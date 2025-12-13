Aký pes sa k vám nehodí podľa znamenia? Týmto plemenám sa radšej vyhnite

Hovorí sa, že Slováci patria medzi najväčších milovníkov domácich miláčikov v Európe. Mnohí si však vyberú psa podľa vzhľadu, populárnych trendov alebo odporúčaní známych – a až neskôr zistia, že spolu jednoducho „neladia“.
Ak chcete so svojím štvornohým parťákom vytvoriť harmonický vzťah, oplatí sa zamyslieť nielen nad jeho povahou, ale aj nad tou vašou. Astrológia naznačuje, že niektoré kombinácie jednoducho nefungujú – a vďaka tomu možno pochopíte, prečo je súžitie s vaším psom občas ako boj o nervy.
Ak máte pocit, že váš pes vás ignoruje, neustále vás vytáča alebo medzi vami nepreskočila iskra, možno ste si vybrali plemeno, ktoré je z hľadiska temperamentu s vaším znamením v úplnom rozpore.
Pozrite si, ktorému typu psa by ste sa podľa horoskopu mali radšej vyhnúť.
Baran (21. 3. – 20. 4.)
Barani pôsobia energicky, no v skutočnosti sú pohodlné duše, ktoré majú rady jednoduchý život bez zbytočného naháňania. Práve preto je border kólia pre Barana hotová katastrofa.
Toto plemeno vyžaduje neustálu aktivitu, psychické podnety a športové vyžitie. Borderka by Barana svojím tempom úplne vyčerpala a ten by z nej skôr či neskôr stratil nervy.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Býk miluje stabilitu, pokoj a predvídateľnosť. Je to typ, ktorý si rád dopraje pohodový večer, nie maratón behania po dvore. S Jack Russell teriérom by však nič iné nezažil.
Tento malý energický „motorček“ potrebuje neustále niečo robiť, zatiaľ čo Býk túži po oddychu. Takéto spojenie by bolo pre oboch čírym utrpením.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Blíženci sú spontánni, zábavní a trochu chaotickí. Neznášajú prísny režim a pravidlá. A práve preto si s čau-čauom vôbec nerozumejú.
Majestátny čau-čau potrebuje jasné a dôsledné vedenie, stabilitu a pokojné prostredie. Domácnosť Blíženca, kde sa mení nálada aj plán päťkrát denne, je pre neho ako zlý sen.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Rak je citlivý, no často uzavretý a nie príliš ochranársky. Plemená so silnými strážnymi inštinktmi – napríklad horské psy – potrebujú človeka, o ktorého sa môžu oprieť a ktorému budú verne slúžiť.
Takýto pes je prirodzene dominantný a priťahuje pozornosť, čo Rakovi, ktorý si rád žije vo svojom tichom svete, absolútne nevyhovuje.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lev chce žiariť. Všade a za každých okolností. Preto by sa mal vyhýbať plemenám, ktoré by mu ukradli pozornosť – napríklad elegantnému chrtovi.
Chrty sú prirodzene pôvabné, noblesné a ľudia si ich všimnú skôr, než stihne Lev povedať svoje prvé „pozrite sa na mňa“. Pre jeho ego by to bolo nepríjemné súžitie.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Panna miluje prírodu, jednoduchosť a praktickosť. Potrebuje psa, ktorý s ňou pôjde do lesa či na lúku. Rozmaznaný bišónik, ktorý uprednostní mäkkú deku a teplo domova, je pre ňu úplne mimo.
Panna by mala pocit, že psa ťahá do sveta, ktorý ho nebaví, a bišón by sa len túžil vrátiť do pelechu. Obe strany by boli nešťastné.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy majú jemnú povahu a nerady vytvárajú konflikty. Výchova psa pre ne niekedy znamená príliš veľký tlak. A tak by sa mali vyhnúť plemenám ako anglický seter, ktorý si vyžaduje pevné vedenie, dôslednosť a disciplínu.
Váhy by v takejto úlohe zlyhali a pes by trpel nedostatkom jasných pravidiel.
Škorpión (24. 10. – 22. 11.)
Škorpión je tajomný, tichý a často uzavretý. Prirodzene spoločenský retríver, ktorý miluje ľudí aj pozornosť, by pri ňom nevedel fungovať.
Retríver potrebuje láskavé, otvorené a pozitívne prostredie. U Škorpióna by mu chýbal entuziazmus a pes by postupne strácal svoju typickú radosť zo života.
Strelec (23. 11. – 21. 12.)
Strelci si cenia slobodu, estetiku a pokoj. Spojenie so živelným, hlučným a energickým boxerom by bolo pre nich extrémne náročné.
Boxer je síce oddaný, no zároveň neposedný a niekedy až „príliš veľa“. Pre Strelca, ktorý potrebuje svoje tiché chvíľky, by to bolo príliš intenzívne.
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Kozorožec býva systematický, pracovitý a aktívny. Život má rozbehnutý vo vysokom tempe. Lenže mops je presný opak.
Mops potrebuje veľa odpočinku, jemnej starostlivosti a pokojný režim. Po boku dynamického Kozorožca by bol úplne vyčerpaný – a Kozorožec by zas mal pocit, že pes jeho štýl nestíha.
Vodnár (21. 1. – 20. 2.)
Vodnár je individualista, ktorý si potrpí na svoj osobný priestor. Plemená ako shih-tzu sú však extrémne spoločenské a potrebujú neustálu blízkosť človeka.
Shih-tzu sa nevie odtrhnúť od svojho majiteľa, zatiaľ čo Vodnár sa občas potrebuje „vypnúť“ a byť sám. Táto dvojica by rýchlo narazila na svoje limity.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby žijú vo vlastnom svete fantázie, intuitívne a citlivo. Plemeno s podobne zasnenou povahou – napríklad bernardín – by ich však ešte viac vtiahlo do oblakov.
Bernardín je mierny, láskavý a často pomalší v reakciách. Ryby by tak mali doma partnera, ktorý by ich v realite nepodporil, ale skôr im umožnil ešte hlbšie utiecť od povinností.
Záver
Ak máte pocit, že si s vaším psom nerozumiete, možno to nesúvisí len s povahou alebo výchovou, ale aj s tým, či sa k sebe energeticky „hodíte“. Správne zvolené plemeno dokáže človeku priniesť radosť a verné priateľstvo. Nesprávne môže naopak otestovať jeho trpezlivosť každý jeden deň.
Niekedy jednoducho stačí zvoliť psa, ktorý ladí s vaším temperamentom – a spoločný život sa stane omnoho jednoduchším.