Aký pes sa k vám nehodí podľa znamenia: Ktorého by ste si určite nemali zaobstarať?

Hovorí sa, že každý Slovák miluje domáce zvieratá. Nie všetci si však vyberajú to správne.
Ak si chcete so svojím psom rozumieť, je dobré vedieť, ktoré plemeno sa k vám jednoducho nehodí.
Možno práve preto máte doma chlpáča, ktorý vás privádza do zúfalstva – a horoskop môže prezradiť, prečo je to tak.
Ak máte pocit, že váš pes vás nepočúva, lezie vám na nervy alebo k nemu necítite žiadne puto, možno ste si jednoducho vybrali plemeno, ktoré sa k vašej povahe nehodí.
Pozrite sa, aký pes sa k vášmu znameniu určite nehodí!
Baran (21. 3. – 20. 4.)
Barani bývajú pohodlní a neradi sa pretrhnú. Preto sa k nim vôbec nehodí border kólia – aktívne a športovo založené plemeno, ktoré potrebuje neustále pohyb a pozornosť.
Jej energia a potreba vybitia by pokojného Barana úplne vyčerpala.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Býci milujú pokoj, stabilitu a pohodlie. Temperamentný a večne skákajúci Jack Russell teriér by ich privádzal do šialenstva.
Tento pes potrebuje neustálu aktivitu, zatiaľ čo Býk si najradšej oddýchne na gauči. Preňho je ideálny psí „pecivál“, nie hyperaktívny spoločník.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Blíženci sú slobodomyseľní, trochu chaotickí a nemajú radi prísne pravidlá. K elegantnému, sebavedomému a na poriadok citlivému čau-čauovi sa vôbec nehodia.
Tento pes potrebuje jasné hranice a stabilné prostredie, nie nepredvídateľnú domácnosť Blíženca.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Raci nebývajú práve ochranárski typy. Nehodí sa k nim preto horský pes, ktorý má silne vyvinutý ochranársky inštinkt a vyžaduje si pána, ku ktorému sa môže pripútať.
Okrem toho púta pozornosť, čo uzavretému Rakovi veľmi nevyhovuje.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lev miluje byť stredobodom pozornosti a neznesie, ak niekto zatieni jeho slávu.
Preto by sa mal vyhnúť chrtovi – pôvabnému, elegantnému a trochu nedostupnému psovi, ktorý svojou ladnosťou prirodzene priťahuje obdiv. To by Lev znášal len ťažko.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Panny majú blízko k prírode a jednoduchej kráse. Jemný, salónny bišónik, ktorý miluje teplo domova, gauč a pohodlie, je pre ne utrpením.
Panna by s ním chcela behať po lese, zatiaľ čo on by najradšej spal v perinách – z tohto spojenia by šťastie určite nebolo.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy často pôsobia nerozhodne a veci berú s nadhľadom. Elegantný, no cieľavedomý anglický seter by ich rýchlo „vyškolil“.
Toto plemeno potrebuje dôsledný výcvik a pevné vedenie, čo Váhy spravidla nezvládnu. Pes by v takej domácnosti trpel nepochopením.
Škorpión (24. 10. – 22. 11.)
Škorpióni bývajú uzavretí, náladoví a občas neprístupní. Spoločenský, priateľský a večne usmiaty retríver by pri nich trpel.
Tento pes potrebuje pozitívneho a otvoreného človeka, ktorý mu bude dávať lásku a pozornosť. V chladnom prostredí by rýchlo strácal energiu.
Strelec (23. 11. – 21. 12.)
Strelci majú radi krásu a slobodu, ale aj pokoj. Určite by sa mali vyhnúť boxerovi, ktorý síce miluje svoj domov, ale zároveň je hlučný, energický a občas až prehnane ochranný.
Pre Strelca, ktorý si váži harmóniu a estetiku, by bol príliš drsným spoločníkom.
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Cieľavedomý a aktívny Kozorožec by nemal vlastniť mopsa. Tento malý lenivec potrebuje pokoj, mazlenie a minimum stresu – presný opak života, ktorý mu Kozorožec vie ponúknuť.
Lepšie by mu bolo v rodine s deťmi než po boku pracovitej duše tohto znamenia.
Vodnár (21. 1. – 20. 2.)
Vodnári sú individualisti, ktorí si cenia svoj priestor. Preto by mali zabudnúť na shih-tzu, spoločenské a maznavé plemeno, ktoré potrebuje neustály kontakt a pozornosť.
Pre samotárskeho Vodnára by bol takýto pes doslova za trest.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby sú snílkovia, ktorí často unikajú do svojho sveta fantázie. Potrebujú psa, ktorý ich preberie do reality – rozhodne nie bernardína.
Tento dobrosrdečný obr má totiž rovnako zasnenú povahu, takže by spolu tvorili dvojicu, ktorá sa len ťažko odlepí od oblakov.
Záver:
Ak sa vám zdá, že si so svojím psom úplne nerozumiete, možno to nie je o povahe, ale o hviezdach.
Správne zvolené plemeno dokáže byť verným priateľom, zatiaľ čo nesprávne sa môže stať skúškou trpezlivosti.