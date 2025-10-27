Akú teplotu doma udržiavať, aby nevznikla pleseň a zároveň ste zbytočne nemíňali?

Kúrenárska sezóna je opäť tu a spolu s ňou aj obavy z vysokých účtov za teplo. Náklady na vykurovanie tvoria jednu z najväčších položiek v rodinnom rozpočte, a preto sa mnohí snažia ušetriť, kde sa dá. Lenže pri znižovaní teploty treba byť opatrný – ak doma klesne teplota príliš nízko, môžete si privodiť oveľa vážnejší problém než len chlad – vlhkosť a plesne.
Slováci aj Česi často prekurujú
V našich končinách je zvykom mať v byte takmer tropické podmienky – bežne sa kúri aj na 24 či 25 °C. V západnej Európe, napríklad v Nemecku alebo Rakúsku, je to však nepredstaviteľné. Tamojšie domácnosti volia nižšie teploty a v rôznych miestnostiach udržiavajú rôzne podmienky – podľa toho, kde sa ľudia cez deň zdržujú.
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že mierne chladnejší vzduch prospieva zdraviu. Spí sa v ňom lepšie, posilňuje imunitu a telo sa lepšie adaptuje na zmeny teplôt. Napriek tomu platí, že extrémne znižovanie teploty môže mať nepríjemné následky – od pocitu vlhka až po tvorbu plesní.
Nevykurované miestnosti sú rizikom
Ak v niektorých izbách úplne vypnete kúrenie, riskujete poškodenie nielen svojho zdravia, ale aj samotnej stavby. Moderné budovy sú dnes navrhnuté tak, aby boli maximálne tesné – okná perfektne izolujú a neprepúšťajú vzduch. Ak teda v takýchto priestoroch netopíte a zároveň málo vetráte, vlhkosť sa začne zrážať na stenách a v rohoch miestností.
Takto vzniká ideálne prostredie pre plesne, ktoré nielenže poškodzujú omietku a nábytok, ale môžu spôsobovať aj alergie, kašeľ, bolesti hlavy či kožné problémy. Navyše, kondenzácia sa často vytvára aj v samotnej konštrukcii domu – v izolácii, v stenách či v strešných vrstvách. A to už môže znamenať skrytú škodu, ktorú si spočiatku ani nevšimnete.
Aká teplota je ideálna?
Podľa odborníkov by sa teplota v byte nemala dlhodobo dostať pod 18 °C. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby sa v domácnostiach udržiavala teplota v rozmedzí 18 – 21 °C. Ide o rovnováhu medzi komfortom a energetickou efektívnosťou.
Ak teplota dlhodobo klesá pod 15 °C, vo vnútorných priestoroch sa začne tvoriť kondenzát – a to je prvý krok k vzniku vlhkosti a plesní. Ideálne je teda udržiavať teplotu okolo 20 °C – pri nej je prostredie príjemné a zároveň bezpečné pre zdravie aj stavbu.
Izolácia a vetranie sú rovnako dôležité
Správna teplota je len jedna časť prevencie. Rovnako podstatné je kvalitné zateplenie a pravidelné vetranie. Dobre izolovaný dom dokáže zadržať teplo a znižuje energetické straty – staré steny môžu prepustiť až 33 % tepla, strecha približne 25 %. Kritickými miestami bývajú aj podlahy, najmä ak sú zle zaizolované.
Ani v dokonale zateplenom dome však nesmiete zabúdať vetrať. Ak vzduch necirkuluje, vlhkosť z dýchania, varenia či sušenia bielizne zostáva v interiéri. A to vytvára ideálne podmienky pre plesne, najmä v kúpeľniach, kuchyniach a rohoch miestností.
Ako správne vetrať, aby ste nestratili teplo
Najefektívnejší spôsob je tzv. intenzívne vetranie – teda otvoriť naplno okná aj dvere na 5 až 10 minút denne. Počas tejto krátkej doby sa vzduch rýchlo vymení, ale steny sa nestihnú ochladiť, takže nestratíte veľa tepla.
Ak bývate v byte bez rekuperačného systému, vetrajte aspoň dvakrát denne – ráno po prebudení a večer pred spaním. V kuchyni a v kúpeľni nezabúdajte zapínať odsávacie ventilátory, ktoré pomáhajú odvádzať paru a vlhký vzduch.
Ak chcete ušetriť na vykurovaní a zároveň sa vyhnúť plesniam, nechoďte pod hranicu 18 °C. Ideálna teplota pre väčšinu domácností je okolo 20 °C, pričom nezabúdajte pravidelne vetrať. Dobrá izolácia, tesné okná a krátke, intenzívne vetranie sú najlepšou kombináciou na to, aby ste si doma udržali suchý, zdravý a útulný vzduch – bez plesní a zbytočne vysokých účtov za teplo.