Ako zvládnuť riadenie auta v zime. Niekedy stačí stlačiť jedno nenápadné tlačidlo

V zimných mesiacoch môže byť aj skúsený vodič na cestách zaskočený. Náhle poľadovica, námraza či vrstva snehu dokážu zmeniť správanie automobilu na nepoznanie. Akoby ste riadili neskrotné šteňa, ktoré sa na klzkom povrchu nechce správať tak, ako ste zvyknutí. Dnes už však existujú užitočné pomôcky, vďaka ktorým môže byť jazda aj v takýchto sťažených podmienkach predvídateľnejšia. A pritom niekedy postačí naozaj malá drobnosť – jediné tlačidlo, ktorým prepnete svoje auto do „zimného režimu“. Mnohí vodiči o ňom ani netušia a pritom im môže výrazne pomôcť.

Prečo sa oplatí využiť „snehové tlačidlo“

Každoročne, keď teploty klesnú pod bod mrazu a vozovku pokryje sneh alebo ľad, príroda nás stavia pred novú výzvu. Hoci je pravda, že v našich končinách sú zimy v posledných rokoch o niečo miernejšie, aj tak sa minimálne párkrát za sezónu ocitneme v situácii, keď riešime náročné podmienky na ceste. Výrobcovia modernejších automobilov túto problematiku veľmi dobre poznajú, a preto do svojich vozidiel čoraz častejšie pridávajú funkciu, vďaka ktorej sa auto dokáže lepšie prispôsobiť zasneženej vozovke či klzkej ceste.

Takzvané „snehové tlačidlo“ (často označené ako Snow alebo Winter) po aktivácii upravuje reakcie motora, prevodovky i trakčných systémov tak, aby vozidlo nepreklzovalo a lepšie zvládalo rozjazdy či brzdenie na šmykľavom povrchu. Z technického hľadiska ide o to, že automobil dokáže v tomto režime limitovať rýchlosť roztočenia kolies, čím znižuje riziko šmyku. V prípade áut s pohonom všetkých kolies sa navyše účinnejšie koordinuje prerozdelenie výkonu.

Kde ho nájdete a ako funguje

Ak ste si doposiaľ vo svojom vozidle dôkladne neprezerali palubnú dosku či okolie radiacej páky, je dosť možné, že ste si takýto prepínač ani nevšimli. Výrobcovia ho zvyknú označovať rozlične: Snow, Winter, prípadne ikonkou snehovej vločky či skratkou pre jazdu na klzkom povrchu. Ak máte automatickú prevodovku, tlačidlo býva často v jej bezprostrednej blízkosti. Niektoré modely disponujú aj multifunkčným systémom jazdných režimov, kde je snehový či zimný mód len jednou z volieb (popri režimoch Eco, Sport atď.).

Aké zmeny nastanú po stlačení tlačidla:

Motorizácia a plyn: Reakcia na stlačenie plynu je miernejšia. Auto vám nedovolí agresívne zrýchliť, aby ste sa na klzkej ceste nezamotali do šmyku. Prevodovka: Ak máte automat, riadenie prevodových stupňov je plynulejšie, často sa radia vyššie stupne pri nižších otáčkach. Trakčná kontrola: Systém stabilizácie vozidla (ESP) a protisklzový systém (TCS) pracujú intenzívnejšie, aby zabránili preklzovaniu kolies. Radenie s rozumom: Pri manuálnej prevodovke to môže byť o niečo jednoduchšie, ak si uvedomíte, že auto je nastavené na opatrnejšie reakcie a vy tak môžete radiť s ešte väčším citom.

Tieto úpravy sú veľmi užitočné na snehom pokrytej ceste, no uplatnenie nájdu aj po silnom daždi, keď je vozovka mokrá a riziko aquaplaningu vyššie. Vodiči by nemali na možnosť prepnutia auta do zimného módu zabúdať ani pri jazde do vyššie položených oblastí, kde môže byť sneh prakticky celú zimu a kde vás čakajú prudšie stúpania i klesania.

Zasnežená cesta neodpúšťa podcenenie

Predsa len treba vždy pamätať na to, že ani najmodernejší elektronický systém nedokáže úplne poprieť zákony fyziky. Bez ohľadu na to, či máte „snehové tlačidlo“, zostáva kľúčové vyhýbať sa náhlym zmenám rýchlosti a prudkým manévrom.

Rýchly štart zo zasneženého parkoviska či nečakané prudké brzdenie na zľadovatenej ceste – to všetko môže skončiť šmykom či nehodou. Aj mierna vrstva snehu dokáže poriadne zaskočiť, pokiaľ nedodržíte bezpečný odstup a rýchlosť prispôsobenú stavu vozovky.

O bezpečnosť sa staráte aj vy sami

Mnohí vodiči starších vozidiel by mohli namietať, že nedisponujú podobnou technológiou, a tak zostávajú odkázaní len na svoje vlastné schopnosti a podmienky na ceste. No i bez tohto tlačidla môžete veľa urobiť pre bezpečnú jazdu:

Kvalitné pneumatiky: Absolútnym základom sú zimné pneumatiky s dostatočnou hĺbkou dezénu (odporúčaných 4 až 4,5 mm) a primeranou tvrdosťou zmesi.

Absolútnym základom sú zimné pneumatiky s dostatočnou hĺbkou dezénu (odporúčaných 4 až 4,5 mm) a primeranou tvrdosťou zmesi. Plynulá jazda: Akcelerujte plynule a snažte sa vyhýbať prudkým zmenám smeru či zbytočným šmykom pri zatáčaní.

Akcelerujte plynule a snažte sa vyhýbať prudkým zmenám smeru či zbytočným šmykom pri zatáčaní.

Sledujte premávku, značenie, stav povrchu a snažte sa odhadnúť, čo vás čaká za zákrutou.

Ak vás však v blízkej budúcnosti čaká výmena auta alebo uvažujete o modernejšom modeli, určite sa pri výbere nezabudnite pozrieť, či je tento „zimný režim“ či „snehové tlačidlo“ súčasťou ponúkaných funkcií. V extrémnych podmienkach to môže byť bonus, ktorý vám dodá istotu a uľahčí zvládanie kritických situácií.

Zhrnutie na záver

Snehové tlačidlo v aute (označené ako Snow či Winter) je skvelým pomocníkom pri jazde na zľadovatenom alebo zasneženom povrchu.

v aute (označené ako či ) je skvelým pomocníkom pri jazde na zľadovatenom alebo zasneženom povrchu. Po jeho aktivácii auto reaguje pozvoľnejšie, obmedzuje preklz kolies a znižuje pravdepodobnosť šmyku pri rozjazde či brzdení.

Tento režim sa hodí nielen v zime, ale aj pri silnom daždi alebo na mokrých cestách s nízkou priľnavosťou.

Ak takýmto tlačidlom vaše auto nedisponuje, pomôže opatrná, plynulá jazda, kvalitné pneumatiky a udržiavanie dostatočného odstupu.

Technológie v autách sa neustále vyvíjajú a výrobcovia dobre vedia, prečo do svojich modelov implementujú jazdné režimy na zvládanie klzkého povrchu. To však neznamená, že môžeme poľaviť v bdelosti. Vždy je na prvom mieste vodič, ktorý svojim rozvážnym prístupom a dobrým predvídaním dokáže eliminovať aj tie najväčšie zimné nástrahy. A pokiaľ máte k dispozícii toto malé „tajné“ tlačidlo, neváhajte ho včas použiť – často práve ono rozhoduje o tom, či cesta do cieľa prebehne hladko a bezpečne.