Ako zoznámiť dve mačky bez škrabancov a stresu? Tento postup vám pomôže!

Rozhodli ste sa rozšíriť svoju mačaciu rodinu o nového člena? Pre vás je to určite vzrušujúca zmena, no vaša súčasná mačka to môže vnímať úplne inak. Mačky sú známe svojou teritoriálnou povahou a nový štvornohý nájomník v domácnosti môže vyvolať nervozitu, žiarlivosť alebo dokonca agresiu. Aby ste predišli zbytočným konfliktom a zabezpečili pokojný priebeh adaptácie, je dôležité postupovať premyslene.