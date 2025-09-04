Ako zamraziť paradajky, aby vám vydržali po celý rok?

Keď sa v lete záhrada zafarbí do červena a koše sa plnia čerstvými paradajkami, je to skutočná radosť pre oči aj chuťové bunky. No čo robiť vo chvíli, keď je úrody viac, než dokážete spotrebovať? Jedným z najspoľahlivejších spôsobov, ako si tieto plody uchovať, je dať ich do mrazničky. Správne zamrazené paradajky si zachovajú nielen farbu a chuť, ale aj cenné živiny. A v zime vám potom krásne prevoňajú polievky, omáčky či domácu pizzu, ako by ste ich práve nazbierali v záhrade.
Paradajky sú jedným z najväčších pokladov leta. Keď sa im darí, úroda býva niekedy až prebytočná. Nevyužité plody by bola škoda vyhodiť alebo nechať zbytočne skaziť. Preto je mrazenie ideálnym riešením, ktoré vám dovolí vychutnávať chuť leta aj v mrazivých mesiacoch.
Celé paradajky do mrazničky – najjednoduchšia voľba
Ak nemáte čas na dlhú prípravu, postačí paradajky umyť, osušiť a uložiť ich do mraziacich vrecúšok. Pri varení ich potom len vytiahnete a vložíte priamo do hrnca. Po rozmrazení šupka sama povolí a pôjde ľahko stiahnuť. Tento postup ocenia najmä tí, ktorí chcú čo najjednoduchšiu prípravu bez zbytočných krokov navyše.
Blanšírovanie pre jemnejšiu chuť
Trochu pracnejší, ale veľmi praktický spôsob je krátke blanšírovanie. Paradajky na chvíľu ponorte do vriacej vody, následne ich rýchlo schlaďte v ľadovom kúpeli a ošúpte. Takto pripravené paradajky uložte do nádob alebo vreciek a zamrazte. Výhoda je v tom, že pri varení už nebudete musieť riešiť odstraňovanie šupky – paradajky máte pripravené priamo na použitie.
Paradajkové pyré do zásoby
Pre tých, ktorí radi varia rýchlo a prakticky, je výborným riešením pripraviť si paradajkové pyré. Postup je jednoduchý – paradajky nakrájajte, krátko povarte, rozmixujte a nechajte vychladnúť. Pyré následne rozdeľte do menších porcií a zamrazte. V zime sa vám bude hodiť do polievok, omáčok alebo ako základ na domácu pizzu či cestoviny.
Dôležité tipy na skladovanie
- Porcie prispôsobte vareniu: vždy zmrazujte len také množstvo, aké bežne spotrebujete na jedno varenie. Uľahčí vám to manipuláciu a nebudete musieť rozmrazovať viac, než potrebujete.
- Nezabúdajte na označenie: na každý sáčok alebo nádobu napíšte dátum, aby ste vedeli, dokedy je vhodné paradajky spotrebovať.
- Spotrebujte do roka: hoci zamrazené paradajky vydržia aj dlhšie, najlepšiu chuť a arómu si uchovajú približne 12 mesiacov.
Mrazenie paradajok je rýchly a efektívny spôsob, ako predĺžiť ich životnosť a zároveň mať vždy po ruke kúsok leta. Je len na vás, či si zamrazíte celé plody, pyré alebo ošúpané paradajky pripravené na okamžité varenie. V každom prípade získate zásobu, ktorá vám v chladných dňoch prinesie do kuchyne chuť slnkom zaliatej záhrady.