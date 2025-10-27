Ako zahustiť polievku: Naše staré mamy to zvládali desiatimi spôsobmi – aj bez múky!

Chcete mať polievku hustú, chutnú a pritom ľahšiu a zdravšiu?
Nemusíte siahať po múke! Existuje množstvo tradičných trikov, ktoré naše staré mamy používali dávno predtým, než sa zahušťovanie začalo spájať len s zápražkou.
V slovenskej aj českej kuchyni je bežné zahusťovať polievky či omáčky. Ak sa však vyhýbate lepku alebo len chcete variť ľahšie, nemusíte sa obávať, že bez múky to nepôjde.
Existuje viacero jednoduchých a výživných spôsobov, vďaka ktorým bude výsledok ešte chutnejší – a často aj zdravší.
1. Bravúrne brambory (zemiaky)
Zemiaky patria k najjednoduchším a najúčinnejším zahusťovadlám. Stačí ich ošúpať, nastrúhať najemno a pridať priamo do polievky.
Škrob, ktorý sa pri varení uvoľní, sa postará o krásnu hustotu. Použiť môžete aj zemiaky rozmixované na kašu – polievku zjemnia a nenarušia jej chuť.
Bonusom je, že dokážu zjemniť aj presolený pokrm.
2. Viac zeleniny, viac chuti
Skvelým spôsobom, ako polievku zahustiť a zároveň jej dodať výživovú hodnotu, je jednoducho použiť viac zeleniny. Mrkva, zeler, hrach, kukurica, cuketa, tekvica či karfiol – všetky sa o to postarajú.
Časť zeleniny po uvarení rozmixujte dohladka a vráťte späť do hrnca. Polievka tak získa krémovú konzistenciu a bohatú chuť.
Pozrite si video o zhusťovaní polievok bez lepku:
YouTube – Ako zahustiť polievku bez múky
3. Lušteniny – výživné a praktické
Ak varíte šošovicovú, fazuľovú alebo cícerovú polievku, máte výhodu. Časť uvarených strukovín stačí rozmixovať a pridať späť.
Nielenže polievku zahustia, ale dodajú jej aj cenné bielkoviny, ktoré sa v polievkach často strácajú. Tento trik môžete použiť aj pri zeleninových vývaroch.
4. Nevyhadzujte starý chlieb
Zvyšný chlieb nemusí skončiť v koši. Nastrúhajte ho, uskladnite v uzatvorenej nádobe v chladničke a pri varení máte vždy po ruke skvelé zahusťovadlo.
Výborne sa hodí do zemiakovej, fazuľovej, gulášovej či držkovej polievky.
(A mimochodom – zo staršieho chleba môžete pripraviť aj chrumkavé placky!)
5. Pohánka, pšeno a vločky
Tieto tradičné obilniny majú prirodzenú schopnosť viazať vodu. Pohánku či pšeno stačí krátko povariť a potom pridať do polievky.
Rovnako dobre fungujú aj pohánkové alebo ovsené vločky – nasypte ich v závere varenia a nechajte krátko zmäknúť. Výsledkom bude hustejšia a výživnejšia polievka bez jedinej kvapky múky.
6. Škroby pre rýchly efekt
Ak potrebujete polievku zahustiť okamžite, siahnite po škrobe. Rozmiešajte ho v malom množstve studenej vody, aby sa netvorili hrudky, a vlejte ho až ku koncu varenia.
Použiť môžete zemiakový, kukuričný, ryžový, ale aj tapiokový alebo kuzu – škrob z koreňa japonskej viničovej rastliny.
7. Krémová jemnosť z vajec
Ak túžite po jemnejšej, takmer krémovej konzistencii, pomôže vám vaječný žĺtok. Rozšľahajte ho v studenom mlieku alebo smotane a postupne pridávajte do polievky za stáleho miešania.
Dôležité: polievku odstavte z ohňa skôr, než zmes vlejete – inak by sa vajce mohlo zraziť.
Záver
Ako vidíte, múka rozhodne nie je nevyhnutná. Stačí trochu fantázie a aj obyčajná zeleninová polievka sa môže premeniť na hustú, výživnú a jemnú dobrotu – presne tak, ako ju varili naše staré mamy.