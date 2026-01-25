Ako zachrániť starú orchideu: S trochou šikovnosti z nej opäť urobíte krásnu dámu!

Ak máte doma orchideu, ktorá už nepôsobí sviežo, len sa zbytočne naťahuje do výšky, má slabé listy a vyzerá skôr na koniec než na nový začiatok, ešte ju nemusíte odpisovať.
Aj takáto rastlina sa dá úspešne omladiť a znova z nej môže byť ozdoba vášho domova. Stačí vedieť, ako na to.
Orchidey patria medzi exotické kvety, ktoré vo voľnej prírode rastú prichytené na iných rastlinách. Tam majú dostatok priestoru na rozrastanie.
V kvetináči sú však obmedzené a ak im časom chýba priestor alebo vhodná starostlivosť, začnú chradnúť. Práve vtedy je ideálny čas zasiahnuť a pomôcť im k novému rastu.
Inšpirujte sa videom
Postup si môžete pozrieť aj v tomto videu:
Ako orchideu omladiť
Ak je vaša orchidea výrazne vytiahnutá a listy pôsobia slabo, je potrebné ju zmladiť. Najprv rastlinu opatrne vyberte z kvetináča a očistite jej korene od starého substrátu.
Určite si všimnete množstvo hnedých, odumretých alebo nefunkčných koreňov – tie treba bez milosti odstrániť.
Ak je poškodená aj časť stonky, pokojne odrežte celý spodok rastliny. Použite dezinfikované záhradné nožnice a nechajte iba zdravé časti. Tým zabránite šíreniu plesní alebo hniloby.
Ošetrenie rán po reze
Miesta, kde ste orchideu rezali, je nutné chrániť. Výborne poslúži obyčajná mletá škorica alebo rozdrvené aktívne uhlie. Tieto prírodné „dezinfekcie“ porušené miesta vysušia a zabránia infekcii.
Po aplikácii rastlinou jemne zatraste, aby prebytočný prášok opadol. Znečistené listy môžete utrieť vlhkou hubkou alebo ich opláchnuť pod tečúcou vodou.
Presadenie do nového substrátu
Zaobstarajte si nový substrát určený špeciálne pre orchidey, ktorý kúpite v každom kvetinárstve. Zvoľte dostatočne veľký kvetináč, vložte doň rastlinu a zasypte ju novým substrátom.
Vodný kúpeľ pre nový štart
Čerstvo presadenú orchideu ponorte na jeden deň do širšej nádoby s vlažnou odstátou vodou. Koreňový systém si tak natiahne dostatok vlahy a suchý substrát nasiakne potrebnú vlhkosť.
Po vybratí z kúpeľa nechajte rastlinu dobre odkvapkať a až potom ju vložte do obalového kvetináča.
Správna starostlivosť po omladení
Orchideu ďalej roste len vtedy, keď ju zalievate rozumne. Rosenie vykonávajte iba vtedy, keď je substrát skutočne suchý, a používajte výlučne odstátu vodu.
Ak by ste ju niekedy prepoliali, prebytočnú vodu z obalového kvetináča okamžite vylejte. Ako prevenciu proti chorobám môžete občas do postreku z pol litra vody pridať aj 1 ml 3 % peroxidu vodíka.