Ako zabrániť pošmyknutiu v zimných topánkach? 10 skutočne účinných a overených spôsobov

Zimné počasie je každoročne sprevádzané poľadovicou, ktorá patrí medzi najčastejšie príčiny pádov a zranení. Stačí pár nepozorných krokov po premrznutom chodníku a človek môže skončiť na zemi skôr, než si uvedomí, čo sa stalo. Aj keď idete len na krátku prechádzku či do obchodu, oplatí sa venovať pár minút príprave obuvi. Bezpečnejší krok totiž závisí nielen od terénu, ale najmä od toho, čo máte na nohách.
1. Správna podrážka je základ bezpečnej chôdze
Najväčší vplyv na to, či sa pošmyknete, má samotná podrážka vašej obuvi. Hladké podrážky výrazne znižujú trenie, takže na ľade alebo mokrom snehu prakticky nefungujú. Voda či topiaci sa sneh sa nemajú kam vytlačiť, topánka stratí kontakt so zemou a k pádu je len krok.
Bezpečnejšie sú topánky:
- s hlbokým dezénom, ktorý sa lepšie zakusuje do nerovností
- z mäkšej gumy, ktorá ani v mraze úplne nestvrdne
- so zvýšenou protišmykovou úpravou podrážky
Takáto kombinácia výrazne zlepšuje stabilitu pri chôdzi po klzkom povrchu.
2. Protišmykové návleky na obuv – najúčinnejšia ochrana
Protišmykové návleky sú najspoľahlivejšou pomôckou pri pohybe na ľade. Ide o gumové alebo silikónové návleky s kovovými hrotmi či výstupkami, ktoré sa natiahnu na podrážku.
Prečo fungujú najlepšie?
- hroty sa zarezávajú do ľadu a zvyšujú stabilitu
- používajú ich horskí záchranári aj mestské služby
- sú vhodné pre seniorov, turistov aj každodenné dochádzanie do práce
Existujú modely do mesta aj do hôr – výber prispôsobte terénu.
3. Protisklzové nálepky a pásky – nenápadné, ale účinné
Protisklzové nálepky sú jednoduché gumové alebo textilné pásky, ktoré sa lepia priamo na podrážku. Zvyšujú trenie najmä na rovnom mestskom povrchu.
Ich výhody:
- nízka cena
- jednoduchá aplikácia
- vhodné na krátke vzdialenosti a pre ľudí, ktorí nechcú nosiť návleky
Sú však menej účinné ako protišmykové návleky.
4. Tekuté reťaze len s povolením výrobcu
Niektoré spreje vytvárajú dočasný protišmykový povrch. Hoci sú určené hlavne na pneumatiky, niekoľko typov sa dá použiť aj na topánky – ale iba vtedy, ak to výrobca výslovne povoľuje.
Ak návod použitie na obuv zakazuje, môže dôjsť k poškodeniu podrážky. Preto tekuté reťaze nie sú univerzálnym riešením.
5. Núdzové riešenie: textilná náplasť
Ak potrebujete vybehnúť len na pár minút a nemáte k dispozícii nič iné, môžete použiť obyčajnú textilnú náplasť bez vankúšika.
Lepí sa:
- krížom na pätu
- krížom pod prsty
Náplasť dodá podrážke o niečo väčšiu priľnavosť. Je to však iba dočasné riešenie a nehodí sa na dlhšiu chôdzu.
6. Nebezpečné a neúčinné triky, ktorým sa radšej vyhnite
Na internete kolujú rôzne „tipy“, ktoré vyzerajú zaujímavo, ale nie sú účinné a môžu topánky znehodnotiť.
Medzi ne patria:
- postrekovanie podrážky lakom na vlasy
- potieranie zemiakovou šťavou
- lepidlo s pieskom
- zdrsňovanie podrážky tehlou, kovovými predmetmi či pilníkmi
Tieto postupy nemajú preukázateľnú efektivitu a môžu spôsobiť trvalé poškodenie podrážok.
7. Správna technika chôdze – „pingvínia“ metóda
Okrem obuvi zohráva dôležitú úlohu aj samotný spôsob chôdze. Odborníci odporúčajú tzv. pingvíniu chôdzu, ktorá prenáša ťažisko tela dopredu.
Ako na to:
- skracujte krok
- mierne sa predkloňte
- prenášajte váhu na celé chodidlo, nie len na pätu
- ruky nezasúvajte do vreciek – pomáhajú udržať rovnováhu
Táto technika výrazne znižuje riziko pádu.
8. Investujte do kvalitnej zimnej obuvi
Ak sa počas zimy pohybujete často na čerstvom vzduchu alebo v teréne, oplatí sa kúpiť obuv, ktorá má:
- mäkkú gumovú podrážku
- hlboký dezén
- protišmykovú úpravu
Dobrá obuv je základom bezpečného kroku a pri pravidelnom použití výrazne znižuje počet úrazov.
9. Pozor aj na krátke vzdialenosti
Najčastejšie úrazy sa stávajú pri bežných denných situáciách:
- cesta k autu
- odnesenie smetí
- prechod medzi domom a garážou
- rýchle nákupy
Preto je dôležité nehazardovať ani pri „krátkej“ ceste.
10. Záver: Zimná krajina je krásna, no vyžaduje opatrnosť
Poľadovica dokáže premeniť obyčajnú prechádzku na riskantný zážitok. Ak máte správne topánky, prípadne použijete protišmykové návleky, riziko pošmyknutia výrazne klesá. Opatrnosť, vhodná chôdza a kvalitná obuv sú najlepšou prevenciou zimných úrazov.