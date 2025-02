Ako vyriešiť odvetranie kúpeľne bez okna či ventilátora. Praktické tipy a rady

Kúpeľne bez okien sa v moderných bytoch a domoch vyskytujú pomerne často, najmä ak je hygienické jadro situované uprostred dispozície. Táto úprava šetrí priestor, no prináša výraznú nevýhodu v podobe absencie prirodzeného vetrania. Vlhkosť, ktorá sa v kúpeľni rýchlo hromadí, tak nemôže unikať cez okno – a skôr či neskôr nám môže spôsobiť problémy s plesňou či nezdravým prostredím. Ako si teda poradiť s odvetraním, keď nie je k dispozícii okno ani zabudovaný ventilátor? Prinášame niekoľko overených riešení a užitočných odporúčaní.

Vlhkosť ako hlavný nepriateľ

Vlhký a teplý vzduch poskytuje plesniam ideálne podmienky na rozvoj. Problém však nie je iba o nevzhľadných škvrnách na stenách alebo strope – dlhodobé vystavenie zvýšenej vlhkosti môže negatívne vplývať aj na zdravie obyvateľov. Je preto dôležité myslieť na pravidelné a čo najefektívnejšie odvetranie.

Ak sa vlhkosť v kúpeľni hromadí vo veľkom, začneme to pociťovať takmer okamžite: miestnosť vonia zatuchnuto, v kútoch sa môžu objaviť tmavé škvrny a ak má kúpeľňa spoločnú stenu napríklad so spálňou, vlhkosť môže poškodzovať aj priľahlé miestnosti.

Dôraz na sprchovanie

Sprchový kút patrí medzi najvyužívanejšie vybavenie modernej kúpeľne, no práve pri sprchovaní sa vo vzduchu vytvára množstvo vodnej pary. Ak navyše nemáte dokonale tesniacu sprchovú zástenu alebo aspoň kvalitný a dostatočne dlhý sprchový záves, môže sa voda rozstrekovať do okolitého priestoru. To prispieva k ešte rýchlejšiemu zvyšovaniu vlhkosti v kúpeľni.

Preto je rozumné:

Dbať na kvalitnú sprchovú zástenu alebo záves – zabraňuje prenikaniu vody do zvyšku kúpeľne a obmedzuje nadmernú tvorbu pary.

– zabraňuje prenikaniu vody do zvyšku kúpeľne a obmedzuje nadmernú tvorbu pary. Sprchovať sa opatrne – ak si dávate pozor na to, aby ste zbytočne nesprejovali všetky steny a podlahu, znižujete množstvo vody na odparenie.

– ak si dávate pozor na to, aby ste zbytočne nesprejovali všetky steny a podlahu, znižujete množstvo vody na odparenie. Po sprchovaní rýchlo odstrániť vodu zo stien – použite napríklad stierku, aby sa na obkladoch zbytočne nedržali kvapky.

Vetranie cez inú miestnosť

Ak nie je možné nainštalovať ventilátor alebo centrálny odsávací systém, existuje alternatíva v podobe nepriamo prirodzeného vetrania cez otvorené dvere do miestnosti, ktorá disponuje oknom. Napríklad:

Otvorte dvere kúpeľne vždy, keď vetráte spálňu, predsieň či inú miestnosť. Pre zvýšenie efektivity umiestnite do dverí bežný stojanový ventilátor, ktorý bude vháňať vzduch smerom k oknu (ideálne tak, aby sa vlhký vzduch dostával z kúpeľne preč).

Táto metóda síce nie je taká účinná ako výkonný ventilátor, ale môže znamenať značný rozdiel, najmä ak ju robíte pravidelne, a to hlavne po kúpaní alebo sprchovaní.

Odvlhčovač ako nevyhnutné riešenie

Ak sa vlhkosť v kúpeľni už dlhodobejšie hromadí a prejavujú sa prvé príznaky plesní, stojí za zváženie nákup a používanie odvlhčovača vzduchu. Tento prístroj zachytáva vodu z ovzdušia a ukladá ju do zbernej nádobky či špeciálneho materiálu vo vnútri.

Výhody odvlhčovača:

Rýchle zníženie vlhkosti v uzavretom priestore.

v uzavretom priestore. Prevencia tvorby plesní a zatuchnutých pachov.

a zatuchnutých pachov. Jednoduchá obsluha – stačí ho zapnúť a pravidelne vyprázdňovať nádobku na kondenzát.

Aj keď odvlhčovač nepatrí k najlacnejším zariadeniam, môže byť v niektorých prípadoch jedinou spoľahlivou ochranou pred zdravotne nebezpečnou plesňou.

Ďalšie preventívne opatrenia

V snahe udržať kúpeľňu bez okna čo najviac v suchu a v poriadku môžu pomôcť aj menej nápadné, no účinné kroky:

Vyhnite sa sušeniu bielizne v kúpeľni – sušenie mokrej bielizne dramaticky zvyšuje vlhkosť vzduchu.

– sušenie mokrej bielizne dramaticky zvyšuje vlhkosť vzduchu. Obmedzte dlhé napúšťanie horúcej vane – namiesto toho zvážte kratšie sprchy, aby nedochádzalo k zdĺhavému odparovaniu horúcej vody.

– namiesto toho zvážte kratšie sprchy, aby nedochádzalo k zdĺhavému odparovaniu horúcej vody. Nedovoľte prekurovanie – v miestnosti, kde je horúco a vlhko zároveň, sa plesni darí omnoho lepšie.

Vďaka týmto jednoduchým zásadám a trikom môže byť kúpeľňa bez okna alebo bez klasického ventilátora udržiavaná v suchu a v lepšej kondícii. Hoci prirodzené vetranie cez okno je vždy najlepšou voľbou, v bytoch či domoch so špecifickou dispozíciou sa bez neho musíme zaobísť a nahradiť ho rôznymi inými spôsobmi. Z dlhodobého hľadiska nám tieto opatrenia ušetria nielen starosti s odstraňovaním plesní, ale aj peniaze, ktoré by sme inak minuli na sanáciu a opravy poškodených častí kúpeľne.