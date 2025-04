Ako vypestovať reďkovky obrých rozmerov? Dodržte tri jednoduché zásady a uspejete

Reďkovky patria medzi najrýchlejšie rastúcu zeleninu, na ktorej dozretie stačia iba tri týždne. Obsahujú množstvo vitamínov, sú skvelé do šalátov a dokážu podporiť zdravé trávenie. Práve pre ich jednoduchosť a univerzálnosť ich pestuje mnoho záhradkárov aj domácich pestovateľov, ktorí nemajú veľa priestoru – pokojne totiž môžu rásť v skleníku, parenisku, vonku na záhone, na balkóne či terase a niektorí dokonca experimentujú aj s pestovaním v interiéri.

Prečo sú reďkovky také obľúbené a kedy ich sadiť

Reďkovky sú výnimočné tým, že pri optimálnych podmienkach vyrastú veľmi rýchlo – niektoré odrody zvládnu vyprodukovať chutné a pevné buľvičky už za 3 až 4 týždne. Ak ich chcete zberať po celý rok, stačí vysievať postupne v pravidelných intervaloch. Skúsení záhradkári neváhajú a prvé semienka zasievajú už počas zimy (vo februári) do skleníka, aby si zabezpečili skorý zber. V marci pokračujú so sejbou vonku na záhony. Ak ste to doposiaľ nestihli, nezúfajte – aj aprílový výsev prinesie plody pomerne rýchlo.

Ako dosiahnuť veľké reďkovky: Základné pravidlá

Ak túžite po reďkovkách, ktoré veľkosťou pripomínajú broskyne, oplatí sa dodržať niekoľko kľúčových pravidiel. V zásade ide o tri hlavné aspekty: výber vhodného miesta, dostatočné rozostupy pri sadení a správna starostlivosť.

Slnko a vhodné miesto

Reďkovky milujú slnečné stanovište. Preto im nevyberajte zatienený kút, kde sa k nim lúče dostanú len na chvíľu. Čím viac slnka, tým lepšie rastové podmienky, čo prispieva k ich zdravému vývoju. Rozostupy medzi semienkami

Veľmi dôležité je ponechať reďkovkám dostatok priestoru. Medzi riadkami by malo byť aspoň 15 cm. Ak cielite na väčšie buľvičky, skúste vytvoriť v 20-centimetrových odstupoch jamky zhruba o veľkosti menšej šálky. Do každej jamky môžete vložiť dve semienka a jemne ich zakryť zeminou. Starostlivosť, hnojivo a voda

Táto zelenina z čeľade kapustovitých potrebuje predovšetkým pravidelnú zálievku. Dbajte na to, aby bola pôda stále mierne vlhká, ale vyhnite sa nadmernému prelievaniu, ktoré by mohlo spôsobiť hnitie koreňov. Okrem toho reďkovkám prospieva občasné hnojenie – úplne postačí univerzálne hnojivo z bežného záhradníctva alebo hobbymarketu.

Plevel pravidelne odstraňujte, aby reďkovky nemuseli súperiť o dôležité živiny. Čistý záhon so sypkou pôdou je základom pre rýchly a zdravý rast.

Pestovanie v rôznych podmienkach

Skleník a parenisko : Ideálna voľba pre skorší výsev, kedy rastlinky rýchlo prosperujú v teplejšom prostredí a dokážu vás zásobiť čerstvou úrodou už od skorej jari.

: Ideálna voľba pre skorší výsev, kedy rastlinky rýchlo prosperujú v teplejšom prostredí a dokážu vás zásobiť čerstvou úrodou už od skorej jari. Balkón či terasa : Ak nemáte záhradu, nevešajte hlavu. Reďkovky dokážu zvládnuť aj podmienky v kvetináčoch alebo rôznych nádobách. Stačí im zabezpečiť dostatok svetla a vhodnú pôdu s primeranou hĺbkou.

: Ak nemáte záhradu, nevešajte hlavu. Reďkovky dokážu zvládnuť aj podmienky v kvetináčoch alebo rôznych nádobách. Stačí im zabezpečiť dostatok svetla a vhodnú pôdu s primeranou hĺbkou. Záhrada: Vonku na záhone im to svedčí najviac. Odmenia sa vám stabilným rastom, rýchlym dozrievaním a navyše vynikajúcou chuťou.

Niektorí nadšenci dokonca experimentujú s pestovaním reďkoviek v interiéri – v črepníkoch na parapete alebo vo vnútri bytov so špeciálnym osvetlením. Je to zaujímavý nápad, ktorý však vyžaduje dostatok starostlivosti a sledovanie vlhkosti i teploty.

Tip na jednoduchý šalát z dvoch surovín

Ak si chcete vychutnať reďkovky naplno, vyskúšajte jednoduchý rodinný recept, ktorý pochádza od skúseného pestovateľa:

Očistené reďkovky nakrájajte na tenké plátky a vložte do misky (pri väčšom množstve do väčšej misy).

Zalejte ich trochou kefíru (alebo bieleho jogurtu).

Dochuťte soľou, korením a v prípade potreby jemne zvýraznite bylinkami, napríklad kôprom či pažítkou.

Výsledkom je nadmieru lahodný a osviežujúci šalát, ktorý vám pomôže využiť čerstvo nazbierané reďkovky aj v teplých jarných či letných dňoch. Navyše je to zdravý a rýchly snack, ktorý zvládnete pripraviť za pár minút.

Pestovanie reďkoviek je ideálne pre začínajúcich i skúsených záhradkárov, no zároveň je to aj vhodná cesta, ako si zabezpečiť rýchly prísun čerstvej a zdravej zeleniny. Keď dodržíte základné pravidlá – slnečné miesto, dostatočné rozostupy, pravidelnú zálievku, priebežné hnojenie a udržiavanie záhonov bez buriny – čoskoro sa dočkáte reďkoviek, ktoré svojou veľkosťou pokojne môžu konkurovať menším broskyniam. Skúste to aj vy a zistite, aké je jednoduché si ich dopriať v najlepšej kvalite priamo z domova.