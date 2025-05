Ako vypestovať bohatú úrodu uhoriek aj na balkóne? Jednoduchý trik, ktorý vám ušetrí miesto aj peniaze

Nemáte záhradu, ale snívate o vlastnej úrode čerstvej zeleniny? Žiadny problém! Ak máte k dispozícii aspoň malý balkón, lodžiu či terasu, môžete sa pokojne pustiť do pestovania uhoriek. Zabudnite na rozsiahle záhony alebo vidiecke záhradky – uhorkám stačí aj minimálny priestor, pokiaľ viete, ako na to.

Balkón ako zeleninová záhrada: Uhorky vypestujete aj v obyčajnom vreci!

Ak je váš balkón príliš malý na kvetináče, môžete vyskúšať oveľa praktickejšie riešenie – pestovanie uhoriek priamo v plastových vreciach. Na prvý pohľad možno nezvyčajný spôsob, no ide o veľmi efektívnu techniku, ktorá šetrí miesto a je vhodná aj pre úplných začiatočníkov.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete pestovať uhorky na balkóne?

Ešte skôr, než sa pustíte do samotnej výsadby, zvážte niekoľko praktických detailov. Na úspešné pestovanie budete potrebovať:

Vhodnú nádobu: Ideálnym riešením sú pevné plastové vrecia alebo vrecká so substrátom. Hlavná výhoda spočíva v tom, že vrecia sú ľahké, dajú sa ľubovoľne presúvať a dokážete ich efektívne využiť aj v obmedzenom priestore.

Kvalitnú pôdu: Aj keď uhorky nie sú veľmi náročné, kvalitný substrát bohatý na živiny zabezpečí vyššie výnosy a zdravšie rastliny.

Sadenice alebo semená: Uhorky môžete vypestovať priamo zo semien, no ak chcete rýchlejšie výsledky, odporúčame predpestované sadenice, ktoré sú odolnejšie voči škodcom a ochoreniam.

Podporu pre rastliny: Hoci existujú aj kompaktné odrody, uhorky sú popínavé rastliny a potrebujú stabilnú oporu. Skvele poslúži napríklad mriežka, špagát, sieť alebo kovové pletivo.

Ako ušetriť na pestovaní a využiť trik so substrátom?

Ak patríte medzi šikovných pestovateľov, ktorí radi šetria náklady, môžete uhorky pestovať priamo vo vreci so substrátom, v ktorom ste zeminu zakúpili. Stačí vrch vreca jednoducho narezať, do vzniknutého otvoru zasadiť rastlinu a substrát dôkladne poliať. Je síce pravda, že v takomto vreci nebude klasická drenáž, no uhorky si potrpia na dostatok vlahy a pokiaľ ich nebudete nechávať stáť dlhodobo vo vode, darí sa im výborne aj bez nej.

Akú veľkosť vreca zvoliť?

Názory na potrebnú veľkosť vreca sa výrazne líšia. V odbornej literatúre či na internete nájdete informácie o potrebnom objeme substrátu od 50 do 80 litrov, no prax ukazuje, že uhorkám sa výborne darí aj v oveľa menších nádobách. Časté sú skúsenosti pestovateľov, ktorí úspešne dopestovali úrodu aj v 20-litrových vreciach či dokonca menších nádobách.

Samozrejme platí jednoduché pravidlo: čím väčšie množstvo kvalitného substrátu rastline doprajete, tým viac bude prosperovať. Na balkóne však musíte často robiť kompromisy, a preto je optimálne zvoliť strednú cestu. Aj menšie vrecia vám totiž dokážu zabezpečiť veľmi peknú a chutnú úrodu.

Aké odrody uhoriek sú vhodné na balkón?

Nie každá uhorka je na pestovanie v obmedzenom priestore vhodná. Najlepšie výsledky dosiahnete s odrodami, ktoré sú menšieho vzrastu, kríčkovité alebo špeciálne vyšľachtené na pestovanie v kvetináčoch. Niektoré populárne balkónové odrody sú:

Charlotte F1 a Dafne F1 – obľúbené hustoostné uhorky s veľmi dobrým výnosom.

Babay F1, Minisprint F1, Emilie F1, Bush Champion F1, Pony F1, Picolino F1 – krátke šalátové odrody, ktoré sa jednoducho pestujú a poskytujú chutné plody.

Ministars F1 – mini odroda s veľkým výnosom, špeciálne vyšľachtená pre pestovanie v nádobách.

Bez opory sa nezaobídete

Aj menšie balkónové odrody uhoriek potrebujú oporu. Vhodným riešením je natiahnuť sieť, pevné špagáty či špeciálne záhradné mriežky, ktoré môžete jednoducho pripevniť na stenu alebo zábradlie balkóna. Rastliny sa vďaka nim krásne popnú, nebudú zaberať veľa priestoru do šírky a navyše získate jednoduchý prístup k plodom aj pri zbere.