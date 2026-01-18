Ako vyčistiť zásuvku na prášok v práčke: ide to aj bez drhnutia a zbavíte sa zápachu!

Práčka patrí medzi najdôležitejších pomocníkov v domácnosti, a preto si zaslúži pravidelnú starostlivosť.
Súčasťou údržby by malo byť aj čistenie zásuvky na prací prostriedok. Ako na to jednoducho a efektívne?
V dnešnej rýchlej dobe si život bez automatickej práčky vie predstaviť len málokto. O to viac by sme sa o ňu mali starať.
Platí jednoduché pravidlo: ak je špinavá práčka, nebude ani čistá bielizeň. Dokonca sa môže stať, že aj čerstvo vyprané oblečenie začne nepríjemne zapáchať.
Prečo bielizeň po praní zapácha
Pri každom praní sa v práčke postupne usadzujú nečistoty. Ide najmä o zvyšky pracích prostriedkov, špinu z oblečenia a vodný kameň, ktorý je častý najmä v domácnostiach s tvrdou vodou.
Svoje zohráva aj časté pranie pri nízkych teplotách, ktoré je síce ekologické, ale nepomáha dôkladnému čisteniu vnútra práčky.
Zanesená práčka sa tak ľahko stáva ideálnym prostredím pre baktérie a plesne – a výsledkom je zapáchajúca bielizeň.
Základná starostlivosť o práčku
Ak chcete, aby vaše prádlo voňalo a bolo skutočne čisté, je potrebné dodržiavať niekoľko zásad – a hlavne pravidelne:
- Občas perte pri vyššej teplote, ideálne aspoň na 60 °C.
- Kompletné čistenie práčky by ste mali robiť približne raz za mesiac, nezabudnite ani na filter.
- Po každom praní nechávajte dvierka práčky pootvorené, rovnako aj zásuvku na prací prostriedok.
Vnútorné čistenie práčky
Ako osvedčená kombinácia funguje jedlá soda a ocot. Raz mesačne nasypte do priehradky na prací prášok pol hrnčeka jedlej sódy a do priehradky na aviváž nalejte ocot.
Do bubna môžete pridať pokojne aj dva hrnčeky octu. Zvoľte program s čo najvyššou teplotou a dlhším časom prania.
Praktickým trikom je prerušiť cyklus ešte pred plákaním a vypúšťaním vody – práčku môžete v tejto fáze nechať stáť pokojne aj cez noc a potom dokončiť program.
Ako vyčistiť zásuvku na prací prostriedok
Postup, ako sa zbaviť usadenín a nečistôt zo zásuvky, si môžete pozrieť aj vo videu (nezabudnite na video):
Ak zásuvku čistíte pravidelne, zvyčajne stačí teplá voda a handrička. Ak ste ju však dlhší čas nečistili, bude potrebná dôkladnejšia kúra.
Vyberte zásobník z práčky a namočte ho do horúcej vody, do ktorej pridáte bieliaci prášok na báze kyslíka.
Tento prípravok je veľmi univerzálny – využijete ho nielen pri čistení zásuvky, ale aj pri praní stálofarebnej bielizne či čistení odtokov v umývadle.
Zásuvku nechajte v kúpeli, kým voda úplne nevychladne. Potom ju dočistite handričkou alebo hubkou.
Ak ani tak nie je výsledok ideálny, môžete siahnuť po špeciálnom čističi na práčky alebo po géli na vodný kameň.
Pravidelná starostlivosť o práčku a jej zásuvku sa vám vráti v podobe voňavej bielizne, dlhšej životnosti spotrebiča a menej starostí so zápachom.