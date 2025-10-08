Ako vyčistiť veľmi znečistenú práčku. Vložte do nej drôtenku a výsledok vás prekvapí

Práčka patrí medzi najvyťaženejšie spotrebiče v domácnosti, no na jej údržbu často zabúdame. Po každom praní v nej zostávajú zvyšky pracích prostriedkov, vlákien, mastnoty a vodného kameňa. Časom sa začne objavovať nepríjemný zápach a prádlo už nevonia sviežo. Našťastie, existuje niekoľko jednoduchých a overených spôsobov, ako práčku vyčistiť bez drahej chémie – a pritom úplne bezpečne.
Jedlá sóda – šetrný čistič a pohlcovač zápachu
Jedlá sóda (hydrogénuhličitan sodný) je lacný a pritom veľmi účinný prostriedok na čistenie bubna práčky. Dokáže odstrániť usadeniny aj zápach.
Postup:
- Do bubna nasypte 2 až 3 polievkové lyžice jedlej sódy.
- Pridajte malé množstvo vody (ak chcete, môžete rozpustiť sódu v hrnčeku teplej vody a naliať priamo do bubna).
- Nastavte program s teplotou okolo 60 °C a spustite práčku naprázdno.
Po skončení programu sa bubon zbaví nečistôt, mastnoty a pachov. Tento postup môžete opakovať raz za mesiac ako prevenciu proti usadeninám.
Ocot – účinný bojovník proti vodnému kameňu a baktériám
Ocot je prírodný dezinfekčný prostriedok a zároveň pomáha rozpúšťať vodný kameň. V primeranom množstve je pre práčku bezpečný.
Ako na to:
- Do zásobníka na prací prostriedok nalejte 1 šálku (cca 200 ml) bieleho octu.
- Ak je práčka veľmi znečistená, môžete pridať ďalšiu šálku priamo do bubna.
- Zapnite dlhý prací cyklus s najvyššou teplotou (90 °C) a nechajte bežať naprázdno.
Po vypraní bude práčka čistá, svieža a bez zápachu. Ocot však nepoužívajte príliš často – ideálne 1–2-krát za 2–3 mesiace, pretože časté používanie by mohlo časom poškodiť gumové tesnenia.
Kyselina citrónová – najšetrnejší spôsob odstránenia vodného kameňa
Ak chcete práčku vyčistiť ekologicky a šetrne, siahnite po kyseline citrónovej. Tá dokáže odstrániť vodný kameň aj z hadíc a výhrevného telesa bez toho, aby poškodila plast či gumu.
Postup:
- Do priehradky na prášok nasypte cca 100 – 150 g kyseliny citrónovej (asi 5 polievkových lyžíc).
- Zapnite program s najvyššou teplotou a nechajte cyklus prebehnúť celý.
Tento spôsob sa odporúča 2-krát ročne ako pravidelná údržba. Je lacný, ekologický a účinný.
Nezabúdajte ani na detaily – gumy, zásobník a filter
- Tesnenie okolo dvierok pravidelne utrite vlhkou handričkou s troškou octu alebo saponátu. Zvyknú sa tam hromadiť vlasy, chlpy a zvyšky prášku.
- Zásobník na prací prostriedok vyberte a aspoň raz mesačne dôkladne umyte – napríklad v teplej vode so sódou alebo octom.
- Filter práčky (zvyčajne v spodnej časti) čistite podľa návodu výrobcu – zachytáva drobné nečistoty, mince či vlákna.
Tieto drobnosti výrazne znižujú riziko zápachu a porúch.
Správne sušenie – najlepšia prevencia plesní
Po každom praní nechajte dvierka práčky otvorené, aby mohla voľne vyschnúť. Zabraňuje to tvorbe plesní a zatuchnutému pachu. Ak máte sušičku, rovnaké pravidlo platí aj pre ňu.
Zhrnutie: čo naozaj funguje
- Jedlá sóda – pohlcuje pachy, odstraňuje zvyšky prášku.
- Ocot – rozpúšťa vodný kameň, dezinfikuje, no používajte s mierou.
- Kyselina citrónová – ekologická a bezpečná alternatíva.
- Drôtenka do práčky nepatrí – môže poškodiť bubon aj čerpadlo.
Ak budete tieto jednoduché kroky opakovať pravidelne, vaša práčka bude fungovať spoľahlivo, vydrží dlhšie a prádlo bude vždy voňať sviežo.