Ako vyčistiť sklo na rúre bez poškrabania? Stačia bežné domáce prostriedky a správna teplota

čistenie skla na rúre
čistenie skla na rúre Foto: depositphotos.com

Sklenené dvierka na rúre patria medzi povrchy, ktoré sa pri pečení najrýchlejšie znečistia. Mastnota a šťavy z jedla sa pri vysokých teplotách doslova „pripália“ na povrch, a pokiaľ sa sklo nečistí pravidelne, vytvorí sa na ňom tvrdá usadenina. Tá môže brániť výhľadu do rúry a zároveň znižovať estetický dojem z celej kuchyne.

Keďže ide o sklo vystavené extrémnym teplotám, treba ho čistiť opatrne. Správne postupy dokážu sklo vyčistiť bez rizika poškriabania a bez potreby agresívnej chémie.

Prečo je sklo na rúre náchylné na poškodenie

Vonkajšia aj vnútorná strana skla sú z tvrdeného skla, no napriek tomu ide o materiál, ktorý sa dá ľahko poškriabať. Výrobcovia spotrebičov sa zhodujú v tom, že:

  • na čistenie skla nemožno používať kovové škrabky, drôtenky ani žiadne abrazívne prášky
  • poškriabané sklo sa nedá esteticky opraviť, vo väčšine prípadov sa musí vymeniť
  • výmena dvierok či samotného skla musí prebehnúť v servise, pretože ide o bezpečnostný prvok

To je zároveň dôvod, prečo sú jemné domáce postupy najlepšou voľbou.

Prečo rúru nikdy nečistiť za tepla

Čistenie horúcej rúry je nebezpečné hneď z dvoch dôvodov:

  1. Riziko popálenia – sklo aj kovové časti môžu mať po pečení viac než 200 °C.
  2. Teplotný šok – prudké ochladenie vlhkou handričkou môže spôsobiť prasknutie skla, čo potvrdzujú aj technici z autorizovaných servisov.

Preto je nevyhnutné počkať, kým rúra úplne vychladne. Ak používate ocot, vetrajte — jeho výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.

Overené domáce prostriedky: sóda, ocot a neabrazívne pomôcky

Na čistenie skla nie je potrebná priemyselná chémia. Najúčinnejšiu kombináciu tvoria:

  • jedlá sóda – jemne čistí, neobsahuje abrazívne častice
  • biely ocot – pomáha rozpúšťať mastnotu
  • mäkké čistiace pomôcky – mikrovlákno, hubka, prípadne silikónová škrabka

Tieto prostriedky výrobcovia rúr bežne odporúčajú, pretože sú účinné a nepoškodzujú sklo.

Ako vyčistiť sklo rúry jedlou sódou ?

Postup:

  1. Zmiešajte 2 lyžice jedlej sódy s teplou vodou tak, aby vznikla hustá, ľahko roztierateľná pasta.
  2. Naneste ju na vnútornú stranu skla a nechajte pôsobiť 10–15 minút.
  3. Pastu zotrite mäkkou utierkou alebo hubkou. Ak ostanú zvyšky, použite plastovú alebo silikónovú škrabku.
  4. Povrch opláchnite čistou vodou.
  5. Na záver sklo vyleštite suchým mikrovláknom.

Tento postup je účinný pri väčšine bežných znečistení aj mierne pripálených škvŕn.

Ako odstrániť silné pripáleniny pomocou kombinácie sódy a octu?

Pri tvrdých nánosoch mastnoty pomôže reakcia medzi octom a jedlou sódou. Táto kombinácia je jednou z najčastejšie odporúčaných ekologických metód čistenia.

Postup:

  1. Na sklo naneste pastu zo sódy a vody.
  2. Povrch jemne postriekajte bielym octom – reakcia začne peniť, čo je v poriadku.
  3. Nechajte pôsobiť 10–15 minút.
  4. Uvoľnenú mastnotu jemne vydrhnite vlhkou utierkou.
  5. Ak sú na povrchu ešte hrubšie usadeniny, odstráňte ich plastovou škrabkou.
  6. Sklo opláchnite vodou a doleštite.

Ocot v tomto procese pomáha rozpúšťať mastnotu; sóda mechanicky uvoľňuje zvyšky bez poškodenia povrchu.

  • Sódu aj ocot odporúčajú mnohé servisné centrá ako najšetrnejší spôsob čistenia skla na rúre.
  • Pri správnom použití nemôžu spôsobiť škrabance ani trvalé poškodenie.
  • Nehrozí ani narušenie ochranných vrstiev skla, ako pri agresívnych chemických prípravkoch.
  • Neabrazívne pomôcky chránia povrch pred ryhami.
  • Čistenie za studena je v súlade s odporúčaniami výrobcov.

.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať