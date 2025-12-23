Ako vyčistiť rúru úplne bez námahy: Stačia vám 4 bežné suroviny zo špajze!

Na každý kút domácnosti existujú jednoduché, osvedčené riešenia z vecí, ktoré má väčšina ľudí bežne doma. Dôležité je len vedieť, ako ich správne použiť. Viete, ako vyčistiť rúru tak, aby vyzerala ako nová?
Čisteniu sa nevyhne ani rúra a sporák
Upratovanie rúry patrí medzi menej obľúbené domáce práce. Vysoké teploty spôsobujú, že sa v nej usádza pripálený tuk a často aj zvyšky jedla, ktoré pri pečení nechtiac vykypia alebo skončia mimo plechu.
Hoci sú čistiace spreje s čpavkom či inými silnými látkami veľmi účinné a jednoduché na použitie, majú aj svoje nevýhody.
Zvyčajne patria k drahším produktom, výrazne zapáchajú a ak rúru po čistení dokonale nevyutierate, nepríjemný zápach sa môže objaviť aj pri jej ďalšom zapnutí.
Čistá rúra je pritom vizitkou každej domácnosti.
Rúru vyčistíte aj tabletou do umývačky
Čo môžete použiť hneď, bez návštevy obchodu? Prekvapivo dobre poslúži aj obyčajná tableta do umývačky riadu.
Má podobne silné a zároveň mierne abrazívne účinky. Stačí ju jemne navlhčiť a pomaly sa rozpúšťajúcou tabletou vyčistiť vnútro rúry aj sklo na dvierkach.
Nevýhodou je, že pri tomto postupe je lepšie použiť rukavice a treba rátať s tým, že pri prvom nahriatí môže byť rúru ešte cítiť.
Účinný domáci sprej na čistenie rúry
Z bežných kuchynských surovín si viete pripraviť aj účinný čistiaci sprej. Ako presne na to, ukazuje krátke video, ktoré si určite pozrite:
Video návod:
Vyčistite rúru po starom – bez chémie
Ak dávate prednosť tradičnému upratovaniu bez priemyselnej chémie, vystačíte si s jedlou sódou a octom. Dôležitý je však správny postup.
Najskôr z rúry vyberte rošty. Do misky nasypte približne pol šálky jedlej sódy a pridajte trochu teplej vody, aby vznikla hustejšia pasta.
Tú pomocou hubky naneste na všetky vnútorné plochy rúry. Vrstva zo sódy by mala pokrývať celý znečistený povrch. Potom ju nechajte pôsobiť ideálne cez noc.
Na druhý deň zaschnutú sódu postriekajte octom v rozprašovači a všetko dôkladne vyutierajte dosucha.
Ak vám ocot nevyhovuje, pokojne ho môžete nahradiť citrónovou šťavou alebo trochou kyseliny citrónovej rozpustenej vo vode.
Výsledkom bude čistá rúra bez silnej chémie a nepríjemného zápachu.