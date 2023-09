Ako vybrať správny vzor obliečok – ktoré vzory, farby a motívy vytvoria pokojnú atmosféru?

Vhodný vzor a farba posteľných obliečok nie je dôležitá len z estetického hľadiska. Správny výber dokáže v spálni vytvoriť príjemné a harmonické prostredie. To vám môže zaručiť aj vyššiu kvalitu spánku, lepšiu náladu a atmosféru.

Predtým, ako si vyberiete obliečky, dobre si premyslite, aký konkrétny štýl preferujete. Pri výbere môžete zvážiť vašu obľúbenú farbu a skombinovať ju so zaujímavými vzormi. Určite sa však zamerajte na konkrétny štýl. Môže ísť o moderný, rustikálny, romantický, prípadne iný. V spálni sa budete rozhodne cítiť dobre, ak bude v súlade s vašou osobnosťou.

Dajte si čas na inšpiráciu

Predtým, ako sa vrhnete do kúpy posteľnej bielizne, nechajte si čas na inšpiráciu. Tú môžete nájsť na internete, rôznych portáloch a fórach. Neváhajte si vytvoriť nástenku, napríklad aj na počítači, a umiestnite do nej vybrané vzorky farieb obliečok. Keď to budete mať pred sebou, vaše rozhodovanie bude výrazne ľahšie.

Jednofarebné vs. viacfarebné obliečky

Obliečky na posteľ si môžete vybrať jednofarebné alebo vo viacerých farbách. Jednofarebné sú síce jednoduché, no zároveň prispievajú k príjemnej atmosfére spálne. Skvelým riešením je skombinovať svetlejšie a tmavšie odtiene rovnakej farby. Vaša posteľná bielizeň tak rozhodne nebude vyzerať nudne.

Aj viacfarebné a vzorované obliečky majú svoje benefity. Dokážu totiž vyzdvihnúť hlavné farby z miestnosti. Ideálne je, ak si zaobstaráte posteľné obliečky s maximálne dvomi vzormi. Keď budete chcieť meniť v spálni veci, vyberiete si akúkoľvek farbu zo vzorovanej posteľnej bielizne a ľahko ju zladíte s ostatnými prvkami v miestnosti.

Nezabúdajte: Pri výbere obliečok zvážte jednoduché geometrické vzory. Napríklad, bodky, prúžky alebo jemné textúry. Ak by ste si totiž vybrali komplikované vzory, mohli by u vás vyvolať nepríjemné pocity, prípadne narušiť spánok.

Foto: acko.sk

Zvážte výber materiálu

Aj materiál je v rámci posteľnej bielizne veľmi dôležitý. Tkaniny s leskom sú ideálnym riešením pre moderné domácnosti. Dokážu totiž rozjasniť spálňu a vniesť do nej punc luxusu.

Mnohí ľudia zvyknú siahnuť práve po zamate. Tento materiál však nie je vhodný do tmavej spálne. Je o ňom známe, že absorbuje dostupné svetlo. K populárnym materiálom patria bavlna, satén či damašek. Sú mäkké, príjemné na dotyk, priedušné, dobre sajú vlhkosť a ľahko sa udržiavajú v čistote.

Kompletné posteľné súpravy

Výborným riešením sú súpravy posteľných obliečok. Majú totiž zladené prvky a vy tak v rámci zariaďovania postele ušetríte množstvo času a v neposlednom rade aj energie. Ak chcete dosiahnuť v spálni pokojnú atmosféru, zvoľte súpravy v pastelových odtieňoch.

