Ako vybieliť záclony bez prania a bez žehlenia: Jednoduché triky, ktoré naozaj fungujú!

Chystáte sa oživiť svoje záclony, aby opäť vyzerali čisto, sviežo a snehobielo? Nemusíte ich hneď prať ani žehliť. Existuje niekoľko overených domácich postupov, vďaka ktorým im vrátite pôvodnú farbu a lesk.
Ak ste pred sviatkami nestihli záclony vyprať a teraz vás trápi ich zažltnutý vzhľad, vyskúšajte nasledujúce tipy, ktoré im pomôžu znovu zažiariť.
Video návod, ako vybieliť záclony bez prania, si môžete pozrieť tu:
Rýchly trik s tabletami na zubné protézy
Pripravte si veľkú priehľadnú plastovú nádobu a vložte do nej záclony. Zalejte ich horúcou vodou a pridajte tri čistiace tablety na umelé zuby.
Roztok premiešajte a nechajte pôsobiť približne päť minút.
Potom záclony preložte na veľký froté uterák, zrolujte ich do valca a dôkladne povytláčajte. Uterák do seba nasaje prebytočnú vodu.
Keď záclony rozviniete a zavesíte na svetlo, všimnete si, že sú opäť jasné a čisté.
Sóda a kuchynská soľ ako pomocníci z domácnosti
Jedlá sóda patrí medzi najuniverzálnejšie prostriedky v domácnosti a výborne sa hodí aj na bielenie záclon. Spolu so soľou dokáže odstrániť zažltnutie a zašednutie.
Soľný kúpeľ:
Napustite do vane horúcu vodu a rozpustite v nej soľ. Použite približne jednu polievkovú lyžicu soli na tri litre vody.
Do pripraveného roztoku ponorte záclony a nechajte ich namočené.
Roztok so sódou:
Zmiešajte vodu so sódou bikarbónou alebo kypriacim práškom. Na jednu dávku záclon použite tri balíčky.
Textílie nechajte namočené ideálne cez noc, potom ich opláchnite, nechajte odkvapkať a usušte.
Ocot ako účinný čistič
Ocot si poradí aj so staršími nečistotami a usadeninami. Stačí pridať polovicu šálky octu priamo do práčky pri bežnom praní záclon.
Pomôže im vrátiť sviežosť a zároveň neutralizuje nepríjemné pachy.
Aspirín a vaječné škrupiny proti škvrnám
Možno vás to prekvapí, ale aspirín dokáže účinne odstrániť škvrny zo záclon. Rozpustite päť tabliet v nádobe s vodou a záclony v nej nechajte niekoľko hodín namočené.
Ďalším zaujímavým riešením sú vaječné škrupiny. Vložte ich do pevného textilného vrecúška a položte priamo do bubna práčky.
Pridajte dva plátky citróna a záclony vyperte bežným spôsobom. Táto kombinácia pomáha zosvetliť látku a zlepšiť jej vzhľad.
Zhrnutie
Ak chcete, aby vaše záclony opäť vyzerali ako nové, nemusíte hneď siahať po drahých čistiacich prostriedkoch.
Vystačíte si s tým, čo máte doma – tabletami na zubné protézy, soľou, sódou, octom, aspirínom či vaječnými škrupinami.
Vďaka týmto jednoduchým trikom budú vaše záclony znovu žiarivo biele, svieže a pripravené skrášliť váš domov.