Ako vniesť zeleň aj do malého bytu? Ideálnym riešením je vertikálna záhrada. Takto si ju jednoducho vytvoríte

Chceli by ste doma viac zelene, no máte pocit, že pre nedostatok miesta sa to jednoducho nedá? Nemusíte sa vzdávať snov o útulnom zelenom priestore. Skvelým riešením je vertikálna záhrada, vďaka ktorej dokážete pestovať rastliny na stenách a naplno využiť každý centimeter voľného priestoru. V tomto článku vám poradíme, ktoré rastliny sú najvhodnejšie, ako postupovať pri vytváraní vertikálnej záhrady a ako sa o ňu správne starať.

Čo presne znamená vertikálna záhrada?

Vertikálna záhrada, známa aj ako zelená stena alebo vertikálna výsadba, predstavuje pestovanie rastlín na výšku, čím šetríte drahocenný horizontálny priestor vo vašom byte či dome. Rastliny sú takto umiestnené nad sebou, vďaka čomu vytvárajú nádhernú, živú a dekoratívnu stenu. Na realizáciu môžete využiť rôzne materiály, ako napríklad drevené palety, textilné vrecká, závesné konštrukcie alebo dokonca repasovaný starý rebrík. Okrem toho, že je vertikálna záhrada praktická, je zároveň veľmi štýlovým a trendovým doplnkom interiéru.

Aké sú výhody vertikálnej záhrady?

Rastliny prinášajú nielen krásu, ale aj množstvo benefitov pre zdravie a duševnú pohodu. Okrem toho, že čistia vzduch od škodlivín, zvyšujú aj vlhkosť vzduchu, čo je prospešné najmä v mestských bytoch so suchým vzduchom. Navyše sa ukázalo, že prítomnosť rastlín zlepšuje náladu, znižuje stres a prispieva k lepšej koncentrácii. Vertikálne záhrady sú navyše ideálnym riešením aj pre úplných začiatočníkov – stačí dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel a pestovanie zvládne naozaj každý.

Čo budete potrebovať na vytvorenie vertikálnej záhrady?

Pred samotným začatím projektu si pripravte tieto veci:

Stabilnú konštrukciu : drevená paleta, starý drevený rebrík, textilný kapsár alebo iná závesná konštrukcia.

: drevená paleta, starý drevený rebrík, textilný kapsár alebo iná závesná konštrukcia. Nádoby na výsadbu : rôzne kvetináče, textilné vrecká alebo plastové nádoby s otvormi na odtok vody.

: rôzne kvetináče, textilné vrecká alebo plastové nádoby s otvormi na odtok vody. Substrát : ideálne kvalitnú zeminu podľa druhu rastlín (napríklad substrát na bylinky, substrát pre sukulenty alebo univerzálny substrát pre izbové rastliny).

: ideálne kvalitnú zeminu podľa druhu rastlín (napríklad substrát na bylinky, substrát pre sukulenty alebo univerzálny substrát pre izbové rastliny). Vybrané rastliny : bylinky ako bazalka, mäta, oregano, sukulenty, paprade, brečtan alebo menšie dekoratívne rastliny.

: bylinky ako bazalka, mäta, oregano, sukulenty, paprade, brečtan alebo menšie dekoratívne rastliny. Montážny materiál: háčiky, skrutky, hmoždinky alebo klince, podľa typu konštrukcie a steny.

Ako vytvoriť vertikálnu záhradu krok za krokom?

1. Nájdite ideálne miesto

Najdôležitejším krokom je výber vhodnej lokality. Rastliny potrebujú dostatok svetla, avšak nie je dobré vystavovať ich priamemu silnému slnečnému žiareniu počas obedňajších hodín. Ideálne je miesto blízko okna, kde je prirodzené rozptýlené svetlo.

2. Pripravte a upevnite konštrukciu

Zvolenú konštrukciu bezpečne upevnite na stenu pomocou hmoždiniek, skrutiek alebo pevne zaveste na háčiky. Dbajte na to, aby bola dostatočne pevná a odolná voči váhe zeminy a rastlín. Ak nechcete vŕtať, môžete použiť oporný systém, ktorý len opriete o stenu.

3. Rozmiestnite nádoby alebo kapsy

Na pripravenú konštrukciu pripevnite jednotlivé nádoby. Každá nádoba musí mať otvory na odtok prebytočnej vody, aby sa zabránilo premočeniu substrátu a následnému hnitiu koreňov rastlín.

4. Výsadba rastlín – ako ich správne rozmiestniť?

Správne rozloženie rastlín je kľúčom k úspechu. Dodržiavajte jednoduché pravidlo: hore patria rastliny milujúce svetlo, dole tie, ktoré preferujú tieň a vlhkejšie podmienky.

Horná časť : bazalka, oregano, levanduľa, rozmarín.

: bazalka, oregano, levanduľa, rozmarín. Stredná časť : mäta, šalvia, petržlen alebo kôpor.

: mäta, šalvia, petržlen alebo kôpor. Spodná časť: paprade, brečtan, rôzne druhy sukulentov či iné rastliny preferujúce tieň.

5. Starostlivosť a zalievanie

Pri zalievaní buďte opatrní. Voda by mala byť distribuovaná rovnomerne, ideálne použitím kanvičky s úzkym hrdlom alebo rozprašovača, aby sa minimalizovalo stekanie vody zo zhora dole. Zemina by mala byť mierne vlhká, no nie mokrá. Ideálne je zalievať pravidelne v menších dávkach.

Extra tip na výživu rastlín

Ak chcete podporiť rast vašich rastlín, môžete využiť domáce prírodné hnojivá. Skvelým a osvedčeným tipom je napríklad použitie kvasníc, ktoré posilňujú korene, podporujú rast a zvyšujú odolnosť rastlín. Dávajte však pozor – nie sú vhodné pre všetky rastliny, preto vždy pred použitím skontrolujte konkrétne potreby vybraného druhu.

Nečakajte a pusťte sa do toho!

Vytvorenie vertikálnej záhrady vám nielen prinesie viac zelene, ale tiež zútulní interiér a vnesie do neho jedinečnú atmosféru. Získate tak originálnu dekoráciu, ktorá vám bude robiť radosť každý deň. Stačí len