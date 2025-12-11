Ako vetrať v zime bez straty tepla a peňazí? Mnohí Slováci stále netušia, ako to funguje

Mnohí ľudia sa počas zimy boja otvoriť okno, pretože si myslia, že tým „vypustia“ draho zaplatené teplo. V skutočnosti však pravidelné a správne vetranie zabraňuje nadmernej vlhkosti, roseným oknám a tvorbe plesní – a tie dokážu výrazne zhoršiť kvalitu bývania aj zdravie. Navyše, ak sa vetrať naučíte správne, tepelné straty sú minimálne.
Prečo je vetranie v zime nevyhnutné?
V uzavretej miestnosti sa hromadí:
- vlhkosť z dýchania, varenia či sprchovania
- oxid uhličitý (CO₂), ktorý zhoršuje koncentráciu aj kvalitu spánku
- pachy a prchavé látky z domácnosti
- mikročastice z varenia a prachu
Keď sa vlhkosť dlhodobo drží vo vzduchu, začne sa zrážať na studených povrchoch – najčastejšie na oknách a v rohoch stien. To je prvý krok k tvorbe plesní. Zima je najrizikovejšia, pretože rozdiel medzi teplotou vonku a vo vnútri je veľký.
Najúčinnejší spôsob: krátke a intenzívne vetranie
Toto odporúčanie je dlhodobo považované za najefektívnejší a najúspornejší spôsob výmeny vzduchu v zime.
- Otvorte okno dokorán na 5–10 minút.
- Ideálne vytvorte prievan otvorením viac než jedného okna.
- Vzduch sa vymení rýchlo, ale steny, podlahy a nábytok zostanú teplé.
- Po zatvorení okien sa miestnosť ohreje späť výrazne rýchlejšie, než keby bola celú hodinu pootvorená.
Práve preto je krátke šokové vetranie energeticky úspornejšie, než dlhé vetranie na mikroventiláciu.
Ako často vetrať počas dňa
Väčšina odborných odporúčaní uvádza:
- 2–3× denne v bežnej domácnosti
- po každej aktivite, ktorá produkuje veľa vlhkosti (sprchovanie, varenie)
- ráno – po noci býva vzduch najviac vydýchaný
- večer pred spaním pre čerstvý vzduch v spálni
V domácnostiach so zvieratami, malými deťmi alebo pri väčšom počte ľudí je vhodné vetrať ešte častejšie – stále však krátko a intenzívne.
Ideálna vlhkosť vzduchu v interiéri
Zdravé rozmedzie v zime je približne 40–60 %.
- Ak vlhkosť stúpa nad 60 %, zvyšuje sa riziko kondenzácie vody a plesní.
- Ak klesá pod 40 %, vzduch môže byť príliš suchý, čo spôsobuje podráždenie slizníc či suchú pokožku.
Najjednoduchší spôsob, ako ju sledovať, je vlhkomer, ktorý stojí pár eur.
Vetranie a kúrenie: čo je pravda?
Pri krátkom vetraní netreba kúrenie vypínať, pretože pár minút vzduch v miestnosti citeľne neochladí.
Ak však potrebujete vetrať dlhšie (napríklad po maľovaní alebo úniku plynov), je lepšie radiátory stlmiť, aby zbytočne nezohrievali studený vonkajší vzduch.
Prečo mikroventilácia nie je vhodná na zimné obdobie
Mikroventilácia spôsobuje:
- pomalé, neefektívne vetranie
- nepretržité ochladzovanie miestnosti
- vyššie tepelné straty
Použiť ju môžete krátkodobo, napríklad po sprchovaní v kúpeľni alebo pri potrebe jemného odvetrania. Na každodenné vetranie v zime však nie je vhodná.
Spálňa potrebuje vetranie najviac
V noci:
- dýchame pomalšie, ale dlhodobo
- produkujeme veľa vlhkosti
- CO₂ sa v uzatvorenej miestnosti hromadí
Najlepšie je vyvetrať pred spaním a po prebudení. Čerstvý vzduch podporuje hlbší a kvalitnejší spánok.
Ako vetrať pri varení a sprchovaní
Kuchyňa a kúpeľňa patria medzi najvlhšie priestory v domácnosti.
- Po sprchovaní nechajte kúpeľňu uzavretú a otvorené okno dokorán na pár minút, aby vlhkosť odišla priamo von.
- V kuchyni používajte digestor a po dovarení urobte krátke intenzívne vyvetranie.
Tým zabránite usádzaniu pary na oknách a stenách, kde by postupne mohla vzniknúť pleseň.