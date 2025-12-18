Ako veľmi škodí mikrovlnka potravinám a nášmu mozgu? Výživový poradca má jasno!

Sú mikrovlnné rúry nebezpečné? Je jedlo z nich nezdravé a voda „otrávená“? Okolo mikrovlniek koluje množstvo tvrdení, mýtov aj strašiakov.
Otázkou zostáva, koľko je na tom pravdy. Škodí mikrovlnná rúra výrazne, len minimálne, alebo vôbec?
Užitkový pomocník alebo hrozba v kuchyni?
Mikrovlnná rúra je dnes bežnou súčasťou väčšiny domácností. Slúži na rozmrazovanie, ohrievanie aj rýchlu prípravu jedál v situáciách, keď nie je možné použiť iný spôsob.
Práve jednoduchosť, rýchlosť a praktickosť sú hlavné dôvody, prečo sa mikrovlnky stali takými obľúbenými spotrebičmi.
K tejto téme sa vyjadrovali aj Roman Vaněk a Petr Havlíček – ich diskusiu si môžete pozrieť vo videu:
Je mikrovlnka radioaktívna?
V súvislosti s mikrovlnnými rúrami sa často spomína pojem radiácia.
Podľa niektorých tvrdení má mikrovlnka vyžarovať nebezpečné žiarenie do priestoru a zároveň poškodzovať potraviny, ktoré sa potom stávajú nezdravými.
Práve tu vznikajú hoaxy – zvyčajne vychádzajú z poloprávd, ktoré pôsobia dôveryhodne.
Je pravda, že mikrovlny patria medzi elektromagnetické vlny, teda formu žiarenia.
Ide však o neionizujúce žiarenie, ktoré nepoškodzuje DNA a je považované za bezpečné.
Mikrovlnná rúra navyše nie je skonštruovaná tak, aby žiarenie unikalo von. Dvierka sú vybavené kovovou mriežkou, ktorá zabraňuje prenikaniu mikrovĺn do okolia – a to aj pri lacnejších modeloch.
Ak by mikrovlny unikali, ohrievali by všetko v okolí pri každom zapnutí. K miernemu úniku môže dôjsť len v prípade poškodeného spotrebiča, najčastejšie v oblasti dvierok alebo tesnenia.
Je jedlo z mikrovlnky nezdravé?
Podľa vedcov jedlá a nápoje pripravené v mikrovlnnej rúre nie sú karcinogénne. V tomto smere nepredstavujú väčšie riziko než rovnaké jedlá pripravené v klasickej rúre.
Ak sa jedlo spáli, vznikajú karcinogénne látky bez ohľadu na spôsob prípravy.
Je pravda, že pri mikrovlnnom ohreve dochádza k určitému úbytku aminokyselín a vitamínov.
Tento jav však nie je výnimočný – objavuje sa pri akejkoľvek tepelnej úprave potravín, či už ide o varenie, pečenie alebo vyprážanie.
Dôležitým faktom je, že pri použití mikrovlnnej rúry je tento úbytok dokonca mierne nižší než pri iných spôsoboch ohrevu.
Skutočné riziko: popálenie
Skutočné nebezpečenstvo mikrovlnky nespočíva v žiarení, ale v nesprávnej manipulácii. Roman Vaněk a Petr Havlíček upozorňujú najmä na riziko popálenia, ktoré nie je spôsobené len horúcim tanierom či hrnčekom.
Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k takzvanému superohrevu. Voda sa zahreje veľmi rýchlo a na prvý pohľad vyzerá pokojná.
Ak však do takejto tekutiny pridáte napríklad instantnú kávu, môže náhle prudko zovrieť, zabublá a vystreknúť, čo môže viesť k vážnemu popáleniu.
Zhrnutie
Mikrovlnná rúra sama o sebe nepredstavuje zdravotné riziko, pokiaľ je v dobrom technickom stave a používa sa správne.
Jedlo z nej nie je nebezpečné ani viac škodlivé než pri iných formách tepelnej úpravy. Opatrnosť je však na mieste pri ohrievaní tekutín a pri výbere vhodného riadu – napríklad bez kovových či zlatých ozdôb.