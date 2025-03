Ako uvoľniť nákupný vozík aj bez mince: Overené tipy, keď pri sebe nemáte tú správnu mincu

Využite kľúč ako okamžitú náhradu mince

Jedným z najznámejších riešení je použitie kľúča, ktorý má guľatý tvar hlavy – napríklad od domových dverí či automobilu. Takýto kľúč vložte do otvoru v nákupnom vozíku, podobne ako mincu, no dbajte na to, aby veľkosť aj tvar približne zodpovedali požiadavkám daného zámku. Niektoré vozíky nemajú hlbokú či príliš úzku priehradku, a práve v takom prípade môže táto metóda fungovať veľmi dobre. Vďaka tomu sa rýchlo dostanete k uvoľnenému vozíku bez hľadania drobných vo vreckách či peňaženke.