Ako úspešne pestovať rajčiny zo semien? Všeobecné tipy a rady pre nadšených pestovateľov

Pestovanie rajčín patrí medzi obľúbené činnosti v záhrade aj na balkónoch, a to nielen u skúsených záhradkárov, ale čoraz častejšie aj u nováčikov. Semená rajčín sú totižto dostupné v širokej škále odrôd a prinášajú bohaté možnosti, ako si vybrať také druhy, ktoré v bežných obchodoch často nenájdete. Nasledujúce všeobecné informácie vám pomôžu získať lepší prehľad o tom, kedy začať so sejbou, ako sa o sadeničky starať a na čo všetko by ste nemali zabudnúť pri ich presádzaní.