Ako ušetriť stovky eur ročne na kúrení: jednoduchý trik, ktorý funguje

S príchodom chladnejších dní sa opäť rozbieha vykurovacia sezóna a s ňou aj otázka, ktorá trápi takmer každú domácnosť: ako sa zahriať bez toho, aby účet za energie prerástol rozpočet? Ceny plynu aj elektriny zostávajú vysoké, a hoci sa trh mierne stabilizoval, výdavky na kúrenie stále patria medzi najväčšie položky v rodinnom rozpočte. Mnohí preto hľadajú cesty, ako šetriť – no bez toho, aby sa museli doma triasť v deke.
Môžete síce investovať do nového kotla, moderného termostatu či kvalitného zateplenia, no existuje aj riešenie, ktoré nestojí takmer nič. Stačí trochu času, handrička, lavór a pozornosť venovaná veci, ktorú väčšina ľudí úplne prehliada – čistým radiátorom.
Bežná chyba, ktorá vás stojí peniaze
Keď sa doma ochladí, väčšina ľudí reaguje jednoducho – zníži teplotu na termostate a oblečie si hrubý sveter. Áno, teoreticky to šetrí energiu, ale pocit chladu, vlhký vzduch a nepríjemné zimomriavky z pohodlia domova rýchlo ubúdajú.
Pritom existuje iný spôsob, ako spotrebu znížiť bez obetovania komfortu. Kľúč sa často skrýva priamo vo vašich radiátoroch. Ak nepracujú tak, ako by mali, nedokážu efektívne rozvádzať teplo – a vy tak platíte za kúrenie viac, než by bolo nutné.
Zanesené radiátory = slabší výkon a vyššie účty
Radiátory bývajú jednou z najzanedbávanejších častí domácnosti. Počas roka sa v nich hromadí prach, vlasy, chĺpky domácich miláčikov či drobné nečistoty, ktoré sa časom usadia medzi rebrá. Táto neviditeľná vrstva pritom pôsobí ako izolačný plášť – teplo sa z radiátora do miestnosti dostáva omnoho ťažšie.
Výsledok? Aby ste sa doma cítili príjemne, musíte kúrenie pustiť na vyšší výkon. A to znamená vyššiu spotrebu plynu či elektriny, teda aj vyšší účet.
Odborníci preto odporúčajú čistiť radiátory aspoň raz ročne, ideálne ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny. Čistý radiátor dokáže zvýšiť účinnosť kúrenia až o 10–15 %, čo môže v bežnej domácnosti predstavovať úsporu desiatok až stoviek eur ročne.
Ako na dôkladné čistenie radiátora krok za krokom
Na čistenie nepotrebujete žiadne špeciálne nástroje – len trochu času a chuť sa do toho pustiť.
- Začnite odstránením prachu z povrchu. Použite navlhčenú handričku alebo prachovku. Ak sa prach drží v úzkych priestoroch medzi rebrami, pomôžte si kefovým nástavcom na vysávač alebo úzkou kefou.
- Pripravte si teplú vodu s avivážou. Do vedra nalejte horúcu vodu a pridajte trochu aviváže – tá nielenže pomôže uvoľniť nečistoty, ale zároveň zanechá v miestnosti príjemnú vôňu.
- Pod radiátor umiestnite lavór alebo väčšiu nádobu. Zachytí vodu, ktorá pri čistení stečie.
- Pomaly prelievajte radiátor pripravenou vodou. Snažte sa, aby voda pretiekla aj vnútornými rebrami, kde sa drží najviac prachu.
- Nechajte všetko odkvapkať a radiátor vyschnúť.
Po vyčistení bude radiátor nielen čistejší, ale aj efektívnejší – a navyše počas kúrenia jemne prevoňá miestnosť.
Nezabudnite na odvzdušnenie – zlepší výkon a zníži spotrebu
Aj keď máte radiátory dokonale čisté, ich výkon môže stále klesať kvôli vzduchu, ktorý sa do systému dostane počas nečinnosti. Takzvané vzduchové bubliny spôsobujú, že niektoré časti radiátora ostávajú studené, hoci iné sú rozhorúčené.
Našťastie, odvzdušnenie je jednoduché:
- Zapnite kúrenie a nechajte ho bežať aspoň hodinu.
- Pod odvzdušňovací ventil položte nádobu.
- Pomaly ventil uvoľnite pomocou skrutkovača.
- Počkajte, kým z neho prestane syčať vzduch a začne tiecť voda.
- Ventil ihneď zatvorte.
Po tomto úkone sa zlepší cirkulácia vody, radiátory budú hriať rovnomerne a systém bude pracovať úspornejšie.
Malá zmena, veľký efekt
Možno to znie ako drobnosť, ale práve pravidelná údržba radiátorov môže priniesť prekvapivo veľký rozdiel. Odborné výpočty ukazujú, že len čistením a odvzdušňovaním môžete ušetriť 10–15 % z celkových nákladov na kúrenie. Pri dnešných cenách energií to predstavuje stovky eur ročne – a to bez nutnosti investovať do nového vybavenia.
Okrem finančnej úspory získate aj čistejší vzduch v byte, menšiu prašnosť a dlhšiu životnosť vášho vykurovacieho systému.
Záver: malé úsilie, veľká odmena
Kým mnohí hľadajú zložité riešenia, ako ušetriť na kúrení, odpoveď je často oveľa jednoduchšia. Nepotrebujete nové zariadenia ani drahé moderné technológie. Stačí zobrať handričku, lavór a pár minút svojho času.
Radiátory, ktoré dostanú trochu starostlivosti, sa vám odvďačia vyšším výkonom a nižšími účtami. A čo je najlepšie – teplo domova ostane presne také, aké má byť: príjemné, rovnomerné a útulné.