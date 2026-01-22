Ako ušetriť peniaze: Najviac nimi plytváme v kuchyni a pri praní. Dá sa tomu jednoducho zabrániť!

Ak vás desia správy o neustálom zdražovaní energií a máte obavy, ako veľmi to zasiahne váš rodinný rozpočet, je najvyšší čas začať šetriť.
Dobrou správou je, že veľké úspory sa dajú dosiahnuť aj drobnými zmenami v bežnej domácnosti. Prinášame vám praktické tipy, ako na to.
Vyzerá to tak, že rast cien energií s nami ešte nejaký čas zostane a dotkne sa úplne každého. O to rozumnejšie je pripraviť sa vopred a začať s úsporami postupne.
Zamerať sa môžete hneď na tie najobyčajnejšie činnosti, ktoré robíte denne.
Video: Ako ušetriť v domácnosti
Nezabudnite si pozrieť aj video s ďalšími tipmi na úspory v domácnosti:
Chladnička môže míňať až o 60 % viac elektriny
Začnime pri chladničke, ktorá patrí medzi najväčších „žrútov“ energie v domácnosti. Pravidelná údržba je pri nej absolútny základ.
Ak sa v mrazničke vytvorí čo i len tenká vrstva ľadu, mali by ste ju odmraziť. Aj takýto nenápadný nános totiž dokáže zvýšiť spotrebu elektriny až o 60 %.
Pokrievka na hrnci = okamžitá úspora
Šetriť sa dá aj počas varenia a je to úplne jednoduché. Stačí používať pokrievku. Hoci sa to môže zdať ako maličkosť, v skutočnosti dokáže znížiť spotrebu energie pri varení až o 20 %
Predvárajte vodu a krájajte na menšie kúsky
Ďalším trikom je predhriať vodu v rýchlovarnej kanvici ešte predtým, než ju nalejete do hrnca. Zároveň sa oplatí krájať zemiaky či zeleninu na menšie kúsky – uvaria sa rýchlejšie a miniete menej energie.
Ak máte možnosť, výhodnejšou voľbou je aj indukčná varná doska, ktorá je úspornejšia než klasické typy.
LED žiarovky spotrebujú minimum energie
Úsporné osvetlenie je dnes už samozrejmosťou. Kvalitné LED žiarovky vám môžu znížiť náklady na svietenie pokojne až o 80 %. Hoci sú pri kúpe drahšie, ich nízka spotreba a dlhá životnosť sa vám rýchlo vrátia.
Kúrte len tak, aby vám bolo príjemne
Snažte sa vykurovať domácnosť na rozumnú teplotu. Nemusíte sedieť v obývačke v bunde, ale ani chodiť v plavkách. Každý stupeň, o ktorý teplotu znížite, znamená citeľnú úsporu.
Navyše mierne chladnejšie prostredie prospieva aj zdraviu.
Robte jeden veľký týždenný nákup
Nechoďte do obchodu každý deň. Oveľa výhodnejšie je urobiť jeden väčší týždenný nákup podľa presného zoznamu jedál, ktoré plánujete variť.
Do košíka vkladajte iba to, čo máte napísané na zozname. Počas týždňa už dokupujte len čerstvé pečivo, ovocie a zeleninu.
Perte úspornejšie
Veľkou pomocou sú aj kvalitné a úsporné spotrebiče. Pri praní voľte šetrné programy s nižšou teplotou a znížte otáčky odstreďovania. Takto ušetríte nielen elektrinu, ale aj predĺžite životnosť oblečenia.
Rýchla sprcha ušetrí až 30 % teplej vody
Zabudnite na dlhé kúpanie vo vani plnej horúcej vody. Ak sa chcete správať úspornejšie, začnite sa sprchovať. Oproti vani dokáže sprcha znížiť spotrebu teplej vody až o 30 %.