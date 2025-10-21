Ako ušetriť na elektrine na Slovensku? Čo dnes reálne funguje a čo sa mení

Ceny elektriny na Slovensku patria k najdiskutovanejším témam posledných rokov. Po období rekordných cien sa situácia síce stabilizovala, no väčšina domácností sa stále snaží hľadať spôsoby, ako spotrebu znížiť a účty za energie aspoň trochu odľahčiť.
Kým v niektorých krajinách, napríklad v Česku, už fungujú tzv. dynamické tarify, ktoré menia cenu elektriny podľa dennej doby, na Slovensku zatiaľ takéto produkty nie sú bežne dostupné. Domácnosti však aj dnes majú viacero možností, ako šetriť legálne, bezpečne a efektívne.
Ako sa tvorí cena elektriny na Slovensku
Slovenské domácnosti platia za elektrinu cenu, ktorá sa skladá z viacerých zložiek:
- cena silovej elektriny (tú si určuje dodávateľ podľa trhových podmienok)
- poplatky za distribúciu a prenos
- regulované poplatky (napríklad za prevádzkovanie systému či podporu obnoviteľných zdrojov)
- daň z elektriny a DPH
Na tieto zložky dohliada Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten každoročne schvaľuje ceny distribúcie a určuje pravidlá pre domácnosti.
V rámci pomoci domácnostiam vláda zaviedla aj cenové stropy, ktoré v roku 2024 obmedzili cenu silovej elektriny približne na 61 eur za megawatthodinu bez distribučných poplatkov. Tento mechanizmus má pokračovať aj v roku 2025, čo pomáha udržať ceny stabilné.
Dynamické tarify: zatiaľ len téma budúcnosti
Na Slovensku momentálne neexistuje plošne dostupný dynamický tarif pre domácnosti, ktorý by umožňoval meniť cenu elektriny podľa dennej doby – napríklad lacnejšiu elektrinu počas dňa, keď je prebytok zo solárnych zdrojov, a drahšiu večer počas špičky.
Dôvodom je, že väčšina slovenských domácností ešte nemá inteligentné (smart) elektromery s priebehovým meraním, ktoré by takéto tarify umožnili.
Ich postupná inštalácia však už prebieha – distribučné spoločnosti (napríklad Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná či Východoslovenská distribučná) ich montujú prioritne tam, kde je vyššia spotreba alebo plánované využitie fotovoltiky.
Do budúcnosti sa teda predpokladá zavedenie dynamických cien aj na Slovensku, no momentálne ide skôr o technickú a legislatívnu prípravu než o reálnu ponuku pre bežného zákazníka.
Čo môže domácnosť urobiť už dnes
Aj bez dynamických taríf existuje viacero spôsobov, ako spotrebu optimalizovať a ušetriť:
1. Sledujte svoju spotrebu
Väčšina dodávateľov (ZSE, SSE, VSE, innogy, Energie2 a ďalší) ponúka online zákaznícke portály, kde môžete sledovať spotrebu a porovnávať ju medzi mesiacmi. Týmto spôsobom rýchlo zistíte, ktoré spotrebiče spotrebúvajú najviac energie.
2. Vymeňte staré spotrebiče
Moderné zariadenia s energetickou triedou A+++ dokážu spotrebovať aj o 40 % menej energie ako staršie modely. V kombinácii s LED osvetlením to môže priniesť úsporu desiatok eur ročne.
3. Vypínajte zariadenia zo zásuvky
Spotrebiče v pohotovostnom režime („stand-by“) spotrebúvajú elektrinu aj vtedy, keď ich nepoužívate. V priemernej domácnosti to môže znamenať až 10 % z celkovej spotreby.
4. Zvážte malé obnoviteľné zdroje
Vďaka štátnemu programu Zelená domácnostiam môžu ľudia získať dotáciu na fotovoltické panely či tepelné čerpadlo. Vlastná výroba elektriny z panelov znižuje závislosť od dodávateľa a dlhodobo prináša úsporu.
Kam smeruje slovenská energetika
Slovensko sa, podobne ako ostatné štáty EÚ, pripravuje na prechod k inteligentnej energetike. Do roku 2030 sa očakáva, že väčšina domácností bude mať inteligentné merače, ktoré umožnia presnejšie účtovanie spotreby a postupné zavádzanie časovo závislých cien.
Znamená to, že v budúcnosti bude možné reálne ovplyvniť účet tým, kedy používate elektrinu – napríklad zapnutím práčky či bojlera v čase, keď bude energia lacnejšia.
Záver
Na Slovensku zatiaľ dynamické tarify pre domácnosti neplatia, no trend smeruje k ich postupnému zavedeniu. Zatiaľ sa oplatí zamerať na optimalizáciu spotreby, úsporné spotrebiče a vlastnú výrobu energie.
Kto si už dnes osvojí rozumné návyky a sleduje svoju spotrebu, bude pripravený na dobu, keď sa aj u nás začne elektrina účtovať podľa reálneho času využitia – tak, ako to už funguje v západnej Európe.