Ako ušetriť na elektrine? LED osvetlenie, rozumné kúrenie aj malé zmeny pri varení výrazne pomôžu

varenie
varenie Foto: depositphotos.com

Hoci ceny elektriny momentálne nerastú tak prudko ako v minulosti, mnohé domácnosti stále hľadajú spôsoby, ako svoju spotrebu znížiť. Ide nielen o finančnú úsporu, ale aj o dlhodobé zníženie ekologickej záťaže. Nasledujúce odporúčania vychádzajú z praktických skúseností, fyzikálnych zákonitostí a všeobecných energetických odporúčaní, ktoré uznávajú odborníci na energetickú efektívnosť.

LED osvetlenie: preukázateľne nižšia spotreba energie

LED žiarovky spotrebujú výrazne menej elektriny než klasické žiarovky a majú dlhšiu životnosť. To je objektívny fakt potvrdený výrobcami aj meraniami.
Pri výbere je dôležité sledovať:

  • index podania farieb (CRI) – vyšší CRI znamená prirodzenejšie farby,
  • farebnú teplotu – teplé svetlo (cca 2700–3000 K) je vhodné do domácností.

Úspora sa líši podľa typu a času používania, ale pri pravidelnom svietení je výrazná a dlhodobo prináša nižšie náklady.

Moderné spotrebiče s nižšou spotrebou sú preukázateľne úspornejšie

Energetické štítky sú povinné a umožňujú jasne porovnať spotrebu zariadení.
Staré spotrebiče môžu mať niekoľkonásobne vyššiu ročnú spotrebu elektriny než nové úsporné modely. Preto:

  • ak je spotrebič starý a energeticky náročný, jeho výmena môže reálne znížiť ročné náklady
  • rozdiel v spotrebe možno presne zistiť podľa údajov výrobcu alebo štítku

To je fakt a nie marketingový trik — spotrebiče sa za posledné roky výrazne zefektívnili.

Vykurovanie elektrinou: nižšia teplota = nižšia spotreba

Z fyzikálneho hľadiska platí, že čím vyšší teplotný rozdiel medzi interiérom a vonkajším prostredím, tým viac energie sa spotrebuje. To znamená:

  • zníženie teploty v miestnosti o 1 °C môže znížiť spotrebu približne o 6 % (údaj sa môže mierne líšiť podľa typu domu)
  • teplota okolo 19–21 °C je v Európe bežne odporúčaný štandard pre obytné miestnosti
  • v spálni je pre väčšinu ľudí vhodná ešte nižšia teplota

Dôležité je aj správne vetranie — krátko a intenzívne, aby sa neochladzovali steny a nábytok.

Tienenie môže znížiť prehrievanie aj tepelné straty

Tienenie (žalúzie, rolety, reflexné fólie) ovplyvňuje prestup tepla cez okná. Je fakt, že:

  • v lete znižuje prehrievanie interiéru, čím sa obmedzuje potreba klimatizácie
  • v zime môže znížiť únik tepla, najmä pri vonkajšom tieniacom systéme

Nie je možné uviesť univerzálne percento úspory, pretože závisí od orientácie okien, typu tieniacich prvkov a izolácie domu, ale efekt je reálny a merateľný.

Overené spôsoby šetrenia pri praní

Úspora pri praní je fyzicky podložená tým, že ohrev vody tvorí najväčšiu časť spotreby práčky.
Preto platí:

  • nižšia teplota prania = nižšia spotreba energie
  • program 30 °C je dostatočný pre bežné denné oblečenie
  • plný bubon šetrí energiu aj vodu
  • kratší program môže postačovať pri miernom znečistení

Toto sú presné a overené fakty.

Ako objektívne šetriť energiu pri varení

Tepelná príprava jedla je tiež energeticky náročná, najmä ak sa teplo stráca zbytočne. Overené zásady sú:

  • varenie s pokrievkou skracuje čas varenia a znižuje spotrebu
  • rýchlovarná kanvica je efektívnejšia pri ohreve malého množstva vody
  • hrniec by mal byť na platničke správnej veľkosti, inak sa teplo stráca
  • sporák možno vypnúť o niečo skôr — jedlo sa dovarí zvyškovým teplom
  • umývačku riadu je efektívne zapínať len plnú
  • chladnička by mala mať teplotu okolo 3–4 °C, čo je bezpečné aj energeticky efektívne
  • chladnička nemá byť umiestnená vedľa zdroja tepla (sporák, rúra), pretože teplé prostredie zvyšuje jej spotrebu

Všetky tieto odporúčania sú fyzikálne presné a podporené testovaním.

