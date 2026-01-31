Ako urobiť samoodečet? Je to jednoduchšie, než sa zdá. Pozrite sa, ako postupovať

Samoodpočet elektromera sa oplatí urobiť každému, kto chce mať svoje účty za elektrinu pod kontrolou. Správne nahlásený stav priamo ovplyvňuje výšku záloh a môže zabrániť tomu, aby vás pri ročnom vyúčtovaní prekvapil vysoký nedoplatok. Hoci sa o tejto téme často hovorí všeobecne, postup a pravidlá na Slovensku majú svoje špecifiká.
Tu je prehľad toho, čo platí výhradne na Slovensku a ako samoodpočet urobiť správne.
Prečo sa samoodpočet na Slovensku využíva čoraz častejšie
Kým v minulosti bolo bežné, že domy a byty obchádzali pracovníci distribučných spoločností a zapisovali stavy elektromerov, dnes sa fyzické odpočty robia oveľa menej často.
Slovensko má troch distribútorov elektriny:
- Západoslovenská distribučná (ZSDIS)
- Stredoslovenská distribučná (SSD)
- Východoslovenská distribučná (VSD)
Títo distribútori sú zo zákona povinní vykonať minimálne jeden fyzický odpočet ročne, ale v praxi sa často spoliehajú na údaje zo samoodpočtu, ak im ho zákazník poskytne.
Dôvod je jednoduchý:
Zamestnanci distribučných spoločností majú obmedzené možnosti dostať sa k elektromerom, najmä ak sú vo vnútri bytov či neprístupných miestnostiach. Samoodpočet preto distribútori vítajú – je presný, rýchly a uľahčuje ďalšie spracovanie.
Ako nájsť a správne odčítať svoj elektromer
Na Slovensku sa stále používajú mechanické elektromery aj moderné digitálne prístroje. Bez ohľadu na typ však postup samoodpočtu zostáva podobný.
Kde elektromer nájdete?
- v spoločných priestoroch bytového domu
- v elektromerovej skrinke pri rodinnom dome
- v technickej miestnosti, pivnici alebo garáži
Čo z elektromera odčítať?
- základný údaj je spotreba v kWh
- ak máte dvojtarifnú sadzbu (najčastejšie DD2, DD5, DD6), nájdete hodnotu pre vysoký tarif (VT) aj nízky tarif (NT)
- pri jednotarifnej sadzbe (napr. DD1) je len jedna hodnota
Najjednoduchšie je elektromer odfotiť – distribútori to akceptujú a fotografia je dôkazom správne nahláseného stavu.
Ako samoodpočet nahlásiť svojmu dodávateľovi alebo distribútorovi
Na Slovensku sa samoodpočet nikdy nenahlasuje na jedno centrálne miesto. Každý dodávateľ aj distribútor má svoje vlastné spôsoby.
Najčastejšie možnosti nahlásenia:
- online formulár v zákazníckej zóne dodávateľa alebo distribútora
- mobilná aplikácia
- prípadne telefonické nahlásenie (niektorí dodávatelia ho umožňujú)
Dodávateľ následne údaje potvrdí a zapracuje do vyúčtovania alebo do úpravy záloh.
Kedy sa samoodpočet oplatí?
Samoodpočet je užitočný najmä v týchto prípadoch:
- keď máte podozrenie, že vaše zálohy nezodpovedajú reálnej spotrebe
- pri výraznej zmene spotreby (napr. kúpa nových spotrebičov, zmena počtu osôb v domácnosti)
- ak plánujete predaj nehnuteľnosti alebo zmenu dodávateľa
- ak sa blíži termín ročného vyúčtovania a chcete mať prehľad
- ak sa dodávateľ pýta na stav elektromera pre korekciu preddavkov.
Distribútori údaje zo samoodpočtu bežne akceptujú a považujú ich za relevantné, ak zákazník odošle fotografiu alebo čitateľnú hodnotu.
Inteligentné elektromery na Slovensku: kde už fungujú a čo dokážu
Aj na Slovensku prebieha postupná modernizácia merania. Inteligentné meracie systémy (IMS) sú povinné tam, kde spotreba presahuje 4 MWh ročne, alebo v lokalitách vybraných distribútorom.
Výhody inteligentných elektromerov:
- údaje posielajú automaticky na diaľku
- zákazník má prehľad o spotrebe po hodinách či dňoch
- fyzické odpočty ani samoodpočty už nie sú potrebné
- fakturácia je presnejšia a rýchlejšia
Zatiaľ však nie sú nainštalované všade, a preto väčšina domácností stále využíva klasické odčítanie alebo samoodpočet.
Zhrnutie: Ako to funguje na Slovensku?
- Samoodpočet je plnohodnotný a uznávaný spôsob nahlásenia spotreby.
- Používa sa pri klasických aj dvojtarifných elektromeroch.
- Každý distribútor (ZSDIS, SSD, VSD) má vlastné možnosti, ako samoodpočet prijať.
- Inteligentné elektromery sa postupne zavádzajú, ale zatiaľ nepokrývajú celé Slovensko.
- Správne nahlásený stav vám pomôže nastaviť zálohy a predísť nedoplatkom.