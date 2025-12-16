Ako umývať podlahu bez drahého mopu: Stačí urobiť dieru do handry a môžete začať!

Chcete mať dokonale čistú podlahu aj bez mopu? Ide to jednoduchšie, než sa zdá. Stačí trochu šikovnosti a jeden presný strih nožnicami do handry. Výsledok vás môže príjemne prekvapiť.
Ak pri upratovaní stále dávate prednosť klasickej handre, máme pre vás praktický trik, ktorý vám vytieranie výrazne uľahčí.
Už žiadne neustále zosúvanie a omotávanie handry okolo metly. Tentoraz budete mať nad handrou plnú kontrolu vy.
Ako správne vytierať drevené podlahy
Na drevené podlahy a schody je najvhodnejšia jemne navlhčená, dôkladne vyžmýkaná handra. Príliš veľa vody drevu neprospieva.
Odporúča sa tiež aspoň raz za tri roky podlahu navoskovať alebo ošetriť olejom. Takto si zachová pekný vzhľad, vyššiu odolnosť a prirodzený lesk po dlhší čas.
Ak chcete byť ohľaduplní k prírode, môžete si pripraviť aj domáci čistiaci prostriedok. Budete potrebovať:
- 1 liter vody
- 1 liter octu
- 3 vrecúška čierneho čaju
- 3 vrecúška mätového čaju
- 2 polievkové lyžice detského olejčeka
- 1 čajovú lyžičku saponátu na riad
Vodu priveďte do varu, vložte čajové vrecúška a nechajte ich niekoľko hodín lúhovať. Potom pridajte ostatné suroviny a všetko dôkladne premiešajte.
Čo funguje na dlažbu
Veľmi rozšíreným podlahovým materiálom je dlažba, najmä pre svoju odolnosť a nenáročnú údržbu.
Umývať ju môžete jemným čistiacim prostriedkom určeným na dlažbu, výborne však funguje aj para, ktorá si poradí aj so zašpinenými škárami.
Keramickú dlažbu nikdy nečistite abrazívnymi alebo drsnými prostriedkami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ochrannej vrstvy.
Na bežné čistenie je vhodný aj ocot, ktorý pomôže odstrániť vodný kameň. Zašednuté škáry vybielite pomocou zubnej kefky a kypriaceho prášku.
Máte doma laminátovú podlahu?
Pri lamináte platia rovnaké zásady ako pri dreve. Vytierajte ho len mierne vlhkou, dobre vyžmýkanou handrou a vždy v smere jednotlivých lamiel.
Vyhnite sa používaniu voskov, lakov a mydiel, ktoré by mohli zanechať nevzhľadné škvrny.
Ak je laminát položený v miestach s vyššou vlhkosťou, odporúča sa naniesť na škáry jednu vrstvu impregnácie. Tá podlahu ochráni pred vlhkosťou a pomôže zachovať jej vzhľad.
Čo prospieva linoleu a vinylu
Podlahy z vinylu, linolea alebo marmolea najlepšie vyčistíte vlažnou vodou s čistiacim prostriedkom určeným priamo na tieto materiály.
Prostriedky na umývanie riadu nie sú vhodné. Dvakrát ročne sa odporúča ošetriť tieto podlahy leštidlom, ktoré vytvorí ochranný film a výrazne predĺži ich životnosť.
Ako vytierať bez drahého mopu
Ak nechcete investovať do drahého mopu a zároveň vás nebaví neustále sa zohýbať k handre na metle, postačia vám nožnice a handra na podlahu.
Uchopte handru v strede a odstrihnite približne 1,5 cm špičku. Vznikne otvor, cez ktorý handru jednoducho navlečiete na násadu metly.
Takto upevnená handra bude držať na mieste a nebude sa zosúvať. Používanie je veľmi podobné mopu, no bez zbytočných výdavkov. Navyše si ušetríte čas aj chrbát.
