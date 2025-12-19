Ako umyť okná bez šmúh: Geniálny trik s kozmetikou, ktorú má doma každý!

Ako umývate okná vy? Máte svoj osvedčený postup a vždy poruke jelenicu alebo staré noviny? Alebo si pomáhate modernejšími pomocníkmi, napríklad parným čističom?
Spôsobov, ako sa dajú okná vyčistiť, existuje naozaj veľa. Pozrime sa na praktické tipy a triky, ktoré sa používajú aj v zahraničí.
Okná vyčistíte aj pomocou kozmetiky
Vedeli ste, že na umývanie okien a zrkadiel sa dajú použiť aj kozmetické prípravky, ktoré má doma takmer každý? Tento netradičný spôsob si môžete pozrieť aj vo videu nižšie, ktoré názorne ukazuje, ako na to.
Video:
Čím všetkým sa ešte dajú umývať okná?
Áno, okná sa dajú umyť aj šampónom. Okrem neho sú však populárne aj ďalšie vychytávky.
Mnohí nedajú dopustiť na obyčajnú švédsku utierku, respektíve handričku z mikrovlákna.
Ak si v obchode kúpite balenie viacerých utierok, často v ňom nájdete rôzne typy – niektoré s jemnými očkami podobnými froté a jednu úplne hladkú. Práve hladká verzia je ideálna na sklenené plochy.
Dôležité je používať mikrovláknové utierky vlhké, no čo najlepšie vyžmýkané. Najskôr okno umyte vlhkou utierkou a potom hladkou, určenou priamo na sklo, zotrite zvyšnú vodu a okno vyleštite.
Skvelým pomocníkom je aj stierka, no aj s ňou sa treba naučiť správne pracovať. Vo väčšine prípadov je však následné dosušenie jelenicou alebo novinami takmer nevyhnutné.
Čo pridať do vody na umývanie okien
Veľmi obľúbeným riešením je octová voda. Ocot, podobne ako bežný saponát, účinne rozpúšťa nečistoty na skle, no zároveň nepôsobí penivo, čo je pri čistení sklenených plôch veľkou výhodou.
Ideálny pomer je jednoduchý: do 5 litrov vody pridajte 1 deciliter octu.
Pri silne znečistených oknách sa odporúča použiť čpavok. Hoci má nepríjemný zápach, patrí medzi mimoriadne účinné čistiace látky.
Prípravky s obsahom čpavku si poradia aj s mastnými a odolnými usadeninami v kúpeľni či kuchyni.
Účinný roztok pripravíte tak, že do 5 litrov horúcej vody pridáte 10 polievkových lyžíc čpavku a jednu lyžičku jaru.
Tento silný čistiaci prostriedok je vhodný napríklad do fajčiarskych priestorov, kde výborne odmasťuje. Dá sa použiť nielen na sklo, ale aj na rámy okien a ďalšie povrchy.
Kedy umývať okná v zime
Zimné umývanie okien je najlepšie plánovať na obdobie, keď je počasie mierne a teploty sa držia nad bodom mrazu.
V takýchto podmienkach sa ľahšie odstránia nečistoty, ľad či námraza, čo zlepší priehľadnosť skiel a zároveň viac presvetlí interiér.
Čisté okná navyše pomáhajú lepšie udržať teplo v dome a môžu tak znížiť náklady na vykurovanie.
Pred samotným umývaním sa vždy presvedčte, že okná nie sú zamrznuté. Bežné čistiace prostriedky by totiž mohli na skle zamrznúť a čistenie by bolo výrazne komplikovanejšie alebo dokonca nemožné.
Soľ ako ochrana proti roseniu
Aj zamrznuté okná sa dajú umývať. Ak nemáte možnosť počkať na priaznivejšie počasie, pomôže teplá voda s hrsťou soli a lyžičkou saponátu.
Tento roztok okná nielen očistí, ale zároveň pôsobí proti roseniu a následnému namŕzaniu skla.